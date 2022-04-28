Дом казанского «конфетного короля» Валиуллы Ибрагимова заживет новой жизнью

Покинутое век назад эмигрировавшими в Китай татарскими купцами здание с обвалившейся крышей перешло муниципалитету Казани

Фото: kazved.ru. Трое мужчин слева — Ибрагимовы. Сидят отец Гильмутдин и старший сын Валиулла, стоит младший сын Усман.

По данным «Реального времени», единственный аварийный исторический дом на улице Каюма Насыри перешел в собственность муниципалитета. На здании, в котором жил купец Валиулла Ибрагимов, нет таблички, однако при правильном обращении с информацией о нем из этого может родиться новый бренд Казани. Таким образом, мы продолжаем рассказы о примечательных исторических объектах Казани и Татарстана в специальной рубрике «Реального времени». Ранее выпуски были посвящены дому Шамиля, Александровскому пассажу, Спасской башне, дому Валтреста, Мариинской гимназии и площади Тысячелетия.

Династия купцов из Шапкино



Валиулла Ибрагимов родился в 1882 году в деревне Шапкино Тетюшского уезда (сейчас это Камско-Устьинский район) в семьей купца второй гильдии Гильмутдина Ибрагимова, который торговал бакалеей и хлебом в лавке у Сенной мечети.



У Валиуллы было товарищество «Валиулла Ибрагимов с братом», открытое с младшим братом Усманом с уставным капиталом 75 тысяч рублей и общим оборотом более 1 миллиона рублей. В результате Ибрагимовы стали купцами первой гильдии.



Ибрагимова в Казани называли «конфетным королем», поскольку его компания владела несколькими кондитерскими фабриками, в частности одна из них, «Альфа», работала в доме Шамиля на Юнусовской площади.



Напомним, что этим «замком» владела жена сына имама Шамиля Биби-Марьям-Бану Апакова, которая вышла замуж за отставного генерала Мухамед-Шафи Шамиля. Муж в 1906 году умер в Кисловодске на отдыхе. Вдова продала дом и перебралась в Санкт-Петербург жить на Суворовском проспекте. А усадьбу купил 25-летний Ибрагимов, тогда еще купец второй гильдии.

В доме находилась и шоколадная лавка, где можно было купить конфеты с изображением башни Сююмбике, портретами крымскотатарского просветителя Исмагила Гаспринского и поэта Габдуллы Тукая. Нынешние хозяева дома говорят, что мечтают оборудовать похожую лавку и сейчас.

Дом Валиуллы Ибрагимова. Фото Радифа Кашапова

Семейство Ибрагимофф

В 1918 году семья уехала из Казани. В 1919 году все имущество Ибрагимова экспроприировали. До 1923 года жила во Владивостоке, где Валиулла работал на бирже, после чего перебралась в Маньчжурию, далее родители уехали в корейский город Кийжо, а после кто-то из семьи остался там, а другие перебрались в США и Китай. Считается, что сам Валиулла перебрался в Америку, впрочем, среди местной диаспоры пока о нем воспоминаний обнаружить не удалось.



Один из сыновей Ибрагимова Заки родился в Казани в 1917 году, а после революции остался в Китае, работал переводчиком с китайского и также спекулировал кремнием. Получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей, обвиненный в сотрудничестве с японской жандармерией. В 1989 году был реабилитирован.

Конфетный фантик с изображением Г. Тукая. Фото g-tukay.tatmuseum.ru

Многочастное и многостилевое здание



Купец первой гильдии, конечно, занимался не только производством. К примеру, у Ибрагимова 24 марта 1917 года собрались уважаемые представители местной общины, чтобы на собрании под председательством имама Галимжана Баруди создать Милли Сермая (Национальную казну), национальный фонд в объеме 825 223 рублей (состояние на 27 марта). Фонд возглавил имам Габдулла Апанаев.

Видимо, речь идет о доме на Каюма Насыри, 12. Выстроен он очень хитро. Обыкновенно двухэтажные татарские дома состоят из каменного первого и деревянного второго. А здесь один дом аккурат пополам делится на эти две части, плавно переходя с типично деревенской постройки во что-то очень классическое и соединяясь со входной группой. При этом большая часть здания все-таки деревянная. Стоящая позади Насыри, 12 двухэтажная постройка в духе эклектики также принадлежала Валиуллину.



Фото 1996 года. https://pastvu.com

К Универсиаде дом, на котором нет никаких охранных табличек, привели в относительный порядок, однако сделать с ним что-то серьезное долгое время не могли, так как из объекта не выписывались две семьи, разумеется, давно там не жившие. В итоге у дома провалилась из-за снегопадов крыша, и он гордо встречал своим безобразным видом всех проходящих к мечети Марджани туристов.

По нашим источникам, дому инвесторов искала префектура «Старый город», а сейчас он находится в ведении муниципалитета. Открыть лавку «конфетного короля» рядом с домом короля «сахарного» (усадьбой Муллина) — достаточно очевидный в этом случае ход, к тому же Старо-Татарской слободе всегда не хватает новых точек притяжения.