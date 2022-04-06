Дом Валтреста: единоверцы, стахановцы и градозащитники

Памятник сталинского ампира, превращающийся в особо опасный для прохожих объект

Фото: церковь Четырех Евангелистов / pastvu.com

«Реальное время» запустило рубрику, в которой рассказывает о примечательных исторических объектах Казани и Татарстана, их знаменитых владельцах и культурном наследии. Наши первые рассказы посвящены Дому Шамиля, Александровскому пассажу и Спасской башне. Сегодня мы расскажем об одной из доминант Старо-Татарской слободы — доме Валтреста, на месте которого до 1930-х годов стояла церковь Четырех Евангелистов. Положение у памятника архитектуры незавидное — на днях в интернете опубликовали видео, как от него отваливаются куски фасада.

Лучшие виды на Старо-Татарскую слободу!

Церковь была единоверческая. Единоверие — это направление в старообрядчестве, когда его последователи признают власть Московского патриархата. Власть запустила сближение двух церквей в 1780-е годы, а в начале XX века оно было уже вполне общероссийским явлением.

Один из приделов церкви носил имя Святой великомученицы Екатерины. Связано это с приездом императрицы, которая посетила Казань весной 1767 года во время путешествия по Волге в компании еще двух тысяч человек (своеобразная «презентация» царского двора). Екатерина прибыла в город на галере «Тверь», которая до 1950-х годов стояла в Адмиралтейской слободе, а потом сгорела в пожаре. Мусульмане города попросили у нее тогда разрешение строить каменные мечети. Одна из них появилась на месте построенной во времена Петра, а потом разрушенной — теперь она стала Первой Соборной, ныне — мечеть Марджани.

Неподалеку в это же время, в 1769 году, на средства купца Ивана Шемякина возводится церковь — в память об этой поездке. Поставили ее на границе русских и татарских слобод. Назвали храм в честь Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые также несли православие в массы, как и казанская епархия — на иноверческое население.

При этом единоверческим храм стал в 1877 году. Тогда же произошли изменения в жизни единоверцев в целом — они направили прошения к Святейшему Синоду, указывая на необходимость «предоставления Единоверческой церкви больших прав». В результате с 1881 года стали разрешать браки с православными в любом из храмов.

В начале XX века прихожанами церкви было более 300 человек. С ее колокольни, кстати, несколько раз делались одни из самых известных фотографий Старо-Татарской слободы — те, где видны номера «Болгар», Сенная мечеть и даже Сенной базар.

Одним из настоятелей церкви был Симон (Шлеёв), родом из Алатырского уезда Симбирской губернии, служивший в храме с 1900 года. Убит, будучи уже единоверческим правящим епископом Уфимским, в 1921 году.

Вид с колокольни. Фото pastvu.com

Как «Союзстройпушнина» хотела разобрать церковь на дворец культуры

В 1929 году Центральный исполнительный комитет республики напечатал циркуляр о закрытии четырех церквей, в том числе и Четырех Евангелистов. Дело приняло по традиции публичный оборот, когда 9 марта 1932 года рабочие меховых фабрик попросили передать здание стройконторе «Союзстройпушнина». Чтобы объект разобрать, а из материалов построить Дворец культуры. За храм вступилась комиссия по делам музеев и памятников старины, но в итоге в апреле 1939-го сначала закрылась местная община, а потом начали разбирать и церковь. Есть легенды, что под домом можно найти человеческие кости, ведь при церкви был свой погост.

Первым проектировщиком дома Валтреста на месте церкви — для стахановцев и специалистов крупнейшей в СССР валяльно-фетровой фабрики имени М.О. Разумова, секретаря Татарского обкома ВКП(б), — стал Семен Копец, главный архитектор Казани с 1940 по 1957 годы (а в 1944—1946 годы — еще и председатель правления Союза Советских Архитекторов ТАССР). Родился в Беларуси, вырос в детском доме, в ТАССР учился в Казанском политехническом институте (позже — Казанский институт коммунального строительства). В частности, занимался надстройкой существующих зданий в проектной конторе «Казнадстрой». Среди его проектов — Колхозный рынок, дома на Большой Красной, 14 и 17.

Татваленок, 1961 год. Фото pastvu.com

Вторым автором в 1935 году стал Виктор Дубровин, автор 3-го дома специалистов на Чернышевского, на углу Московской и Чернышевского. По традиции тех лет мыслили архитекторы масштабами города, когда объекты не вписывали в ландшафт, а проектировали сразу весь центр. По их идее ансамбль из зданий должен был окружить Нижний Кабан. От того замысла остались две доминанты — дом СК-4 (в народе — «Серая лошадь») на Эсперанто-Назарбаева и Дом Валтреста. Напротив «Татваленка», как потом назвали его казанцы, планировалось построить упомянутый ранее Дом культуры, который в итоге был построен на Тукая (рядом со снесенной церковью Бориса и Глеба). Из-за этой неясности с планированием дом Валтреста появился на несколько лет позже.

Калитку на крышу и опасная штукатурка

В советское время рядом с ним, по улице Татарстана, проходил бульвар, мимо которого ездил трамвай. То есть тогда это была гораздо более спокойная часть города, чем сейчас.

Квартиры были оборудованы паровым отоплением и ванными комнатами, в подвале размещалась своя кочегарка. Газ провели в 1960-е. При 63-квартирном жилкомбинате работал детский сад и ателье мод. В лихие 90-е дом также называли в народе «Красным Востоком» — рекламу пива со здания сняли в 2015 году. Кстати, местные до сих пор могут подняться наверх — у них есть ключи от калитки, закрывающей доступ на крышу.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

К Универсиаде «Татваленку» фасад покрасили и крышу заменили, при этом жители и просто сочувствующие регулярно жалуются на то, что штукатурка от балконов может отвалиться в любой момент и упасть на тротуар (или на голову). Внешний вид необратимо претерпевает изменения — и дело не только во времени. Те же балконы превращаются новыми владельцами в пластиковые лоджии, что, конечно, недопустимо. Как сообщала в начале 2021 года префектура «Старый город», капитальный ремонт выявленного объекта культурного наследия планируется, однако спустя год этот процесс так и не был начат. Как пояснили в префектуре, сейчас выстраивается порядок оформления и согласования этих работ с комитетом РТ по охране объектов культурного наследия.