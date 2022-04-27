Денис Бояринцев: «Слуцкий поменял тактику на оборонительную. Если добыта победа, значит все правильно»

Экс-полузащитник «Рубина» и «Спартака» — о проблемах казанской и московской команд на финише сезона

Фото: пресс-служба ФК «Текстильщик»

Бывший игрок казанского «Рубина», московского «Спартака» и сборной России, а ныне главный тренер московской «Родины» Денис Бояринцев в своей колонке для «Реального времени» рассуждает о последних успехах Леонида Слуцкого и попытках обрести стабильность Паоло Ваноли у руля «Спартака».

«После отъезда иностранцев хочется, чтобы в «Рубине» больше работали со своими воспитанниками»

— Денис, «Рубин» не проигрывает два матча — ничья со «Спартаком» и победа над «Арсеналом». Это начало выхода из кризиса?

— Любая серия обрывается. «Рубин» выходит из непростой, ситуации, сложившейся в связи с отъездом игроков. В плане борьбы [за выживание] очки сейчас очень важны для казанской команды. У «Рубина» сейчас будет очень непростая концовка сезона, и от этой победы надо оттолкнуться и дальше набирать очки.

— Слуцкий в последних играх отошел от ставки на атакующую игру. Правильное решение, учитывая положение в таблице?

— Оттолкнемся от того, что сейчас очень важен результат и положительные эмоции. А положительные эмоции дают только победы, и конечно можно где-то наступить на свою атакующую тактику и сыграть вторым номером, от обороны. Поэтому здесь ничего страшного нет. Какая бы тактика ни была выбрана, добыта победа. Значит все правильно сделано.

— А не поздно спохватились? Ведь можно было не гнуть свою линию уже после отъезда легионеров и не терять важные очки в играх с «Химками» и «Краснодаром»?

— Главный тренер решил попробовать в свой футбол поиграть с этими игроками. Они тоже были в обойме, их тоже покупали для игры в Премьер-лиге, пусть и вторыми номерами. Они тоже находились в тренировочном процессе, знали требования тренера. Поэтому решили не отходить от своего футбола. Результат показал обратное. Поэтому перестроились.

Фото: rubin-kazan.ru

— Возвращение Оливера Абильдгора действительно и так уж привело в порядок структуру игры в обороне, как утверждает Слуцкий?

— С «Арсеналом» на ноль сыграли, оборону особо пожурить не за что. Да, достаточно стабильно сыграл на фоне такого соперника. Но говорить, что он прям какой-то «бетонирующий» защитник — не уверен.

— Стоит ли на будущий сезон продолжать работать со Слуцким, учитывая нынешний неудачный сезон?

— Оставим это на усмотрение руководителей. В любом случае, все знают, что Слуцкий — хороший специалист, и что такими специалистами команды не должны сильно разбрасываться. Давайте все-таки оценивать работу, когда не будет подобных проблем, с которыми столкнулся Слуцкий. Тот же отъезд легионеров, которые наигрывались большую часть времени на сборах. Может в следующем сезоне он еще поможет «Рубину», если останется.

Единственное, хочется, чтобы в Казани больше работали со своими воспитанниками. Многие команды столкнулись с такой проблемой (отъезда легионеров), и мы видим, что появляются свои воспитанники. Нет-нет, кто-нибудь да сверкнет. И мне бы хотелось, чтобы такие тоже в «Рубине» ребята были. Потому-что академия хорошая — уже не один год работает, и селекционная работа идет. Вот надо все-таки уделить внимание своему внутреннему ресурсу. Казань — это футбольный город, и там всегда были свои неплохие футболисты. Поэтому надо своих растить.

Да, у Слуцкого уехали многие игроки, но хотелось бы пожелать, чтобы на такие случаи были свои воспитанники доморощенные.

Фото rubin-kazan.ru

«Эмоции Ваноли говорят сами за себя. Он неравнодушен к работе»

— В предпоследнем туре казанцы увезли одно очко из гостевого матча со «Спартаком». Это москвичи так плохи сегодня или «Рубин» прибавил?

— Откровенно говоря, совсем уж просто «Спартак» пытался атаковать, больше залазили подачами во фланги. Но в «Рубине» есть игроки, которые хорошо играют. Тот же Егор Тесленко, которого я помню по «КАМАЗу». Поэтому проблем не было, «Рубин» выигрывал много борьбы. «Спартак» не смог придумать как расставить оборону под штрафной.

Заслуга «Рубина» в том, что они не проиграли верховые мячи, много подборов делали. А минус «Спартака», что он не смог элементарно под штрафной, создавая преимущество во флангах, просто разыграть, а не уходить в навал. Нужно отдать должное «Рубину» — они заслужили эту «ничейку», боролись. Нельзя умалять заслугу оборонительных действий «Рубина». Ну а «Спартак» сыграл слишком просто. Все-таки нужно иметь какие-то запасы, чтобы вскрывать такую оборону.

— С «Ростовом» тоже случился казус. Почему Ваноли не может поймать стабильность со своей командой?

— Многие обращают внимание, что «Спартак» не играет. Нет легкости в атакующих действиях. Мало кого там можно упрекнуть, что не хочет выходить и выигрывать. Но настолько просто «Спартак» играет… Да, бывает, Бакаев какие-то индивидуальные действия покажет. С «Арсеналом» смогли три мяча забить… Но нет какой-то стабильности и узнаваемости, за счет чего «Спартак» будет обыгрывать соперника. В обороне более-менее терпимо, но в атакующих действиях совсем скучно смотрится «Спартак».

В матче с «Ростовом» совсем уж простые ошибки в обороне были. Ростовчане убирали мяч в сторону, и защитники втыкались в них. Ощущение, что играли на прямых ногах,

Фото rubin-kazan.ru

— Может дело в том, что Ваноли этой работе не особо то отдается, учитывая последние события и то, что некоторые его коллеги покинули Россию?

— В любом случае недо оставаться профессионалом. В любом случае тебя оценивают по твоей работе, как это можно бросить? У него появилась возможность проявить свои качества в роли главного тренера, даже учитывая сложившуюся ситуацию. Все-равно надо, чтобы какая-то узнаваемость была проделанной работы. Все-равно есть положительные моменты, в Кубке России прошли дальше. Да, яркой игры не показали, но в любом случае старались. Очень хочется пожелать победы в Кубке России, учитывая неудачный сезон.

— С другой стороны, он очень эмоционален на скамейке.

— Сами его эмоции говорят о том, что человек неравнодушен. Мы с ними на соседних полях тренировались на сборах, я смотрел их товарищеские игры, и в принципе и даже тогда он очень эмоциональным был. Я думаю, каждый делает работу в меру своих сил. Понятно, что если тренера приглашают в такую команду, как «Спартак», то он за короткий срок должен сделать команду.