День в истории: появился самый известный кинотеатр Казани, петровские экспаты и одноразовые подгузники

Чем примечательна дата 27 апреля?

Фото: Первая Госдума / pnp.ru

Сегодня, 27 апреля, день когда Николай II издал манифест «Об укреплении начал веротерпимости», началась работа первой Госдумы Российской империи, Петр I зазвал в страну иностранцев, на БАМ поехали комсомольцы, в США придумали одноразовые подгузники, а в «Формуле-1» триумфатором стала женщина. Родились: актер Халим Залялов, певица Зухра Сахабиева, переводчица Нора Галль и киноактер Евгений Моргунов. Умерли: поэт Ральф Уолдо Эмерсон, композитор Оливье Мессиан, виолончелист Мстислав Ростропович. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

С чего начинается «Родина»?

27 апреля 1906 года началась работа первой Государственной думы, в которой от Казанской губернии были представлены 10 человек, включая издателя газеты «Казан мөхбире» Саид-Гирея Алкина, — профессора университета Александр Васильев и Габриэль Шершеневич, мулла Файзулла-Кутдус Миндубаев, а также несколько крестьян. Уже 9 июля Николай II распустил думу.

Фото: pastvu.com

27 апреля 1924 года кинотеатр «Грингри» перешел в собственность государства под названием «Унион». Через 14 лет, в 1938 году, кинотеатр реконструировали, и он стал «Родиной» — со вторым зрительным залом, буфетом и эстрадой. В частности, здесь по прибытии из Харбина играли джазовые музыканты из оркестра Олега Лундстрема.

27 апреля 1940 года родился актер Халим Залялов, один из выдающихся актеров татарского театра, за свою карьеру сыгравший много и комедийных, и драматических ролей. И в каждой из них был заметен его мягкий и одновременно взрывной темперамент. Прославился он еще в 1970-е, сыграв в самом долгом по количеству показов в Камаловском театре спектакле по пьесе Туфана Миннуллина «Четыре жениха Диляфруз». В роли одного из женихов — Шакура, он вышел на сцену более 600 раз.

Фото: protatarstan.ru

27 апреля 1951 года родилась певица Зухра Сахабиева. Самая ее известная песня — «Җидегән чишмә», которую ей в конце 1970-х подарили композитор Сара Садыкова и поэт Гумер Баширов. В масштабах страны она прославилась благодаря пластинке «Спасибо тебе…», на которой поет вместе с мужем, Хайдаром Бигичевым.

27 апреля 2021 года «Реальное время» сообщало, что платная трасса М-12 после Татарстана будет бесплатной, в отличие от участка от Москвы до дороги Шали — Бавлы. Главный инженер Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства Валерий Тимашов добавил, что М-12 будет пересекать Татарстан по пяти федеральным дорогам, в том числе — Цивильск — Ульяновск, Казань — Буинск — Ульяновск, Казань — Оренбург, Сорочьи Горы — Шали.

Фото: wikipedia.org

Петр I зовет в Россию иностранцев

27 апреля 1702 года Петр I решил привлечь зарубежных специалистов в Россию. Он издал манифест о ввозе иностранцев с обещанием свободы вероисповедания. Прибывшим специалистам обещали сохранение прежнего подданства, право на свободный въезд и выезд, освобождали от налогов и пошлин, а при перехода на русскую службу — повышение на один воинский чин. Историки же пишут, что помимо корабельных, огнестрельных, строительных и военных дел мастеров в страну прибыли и люди, ищущие быстрой наживы.

27 апреля 1974 года из столицы страны отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ — строить Байкало-Амурскую магистраль поехали комсомольцы из Москвы, Ленинграда и союзных республик. Жили в палатках, которых было так много, что они образовывали улицы. А на работу нередко летали на вертолетах.

Фото rzd-expo.ru

Когда «Формула-1» была феминисткой

27 апреля 1965 года в США запатентованы первые одноразовые подгузники. Придумал их химик Виктор Миллз, у которого было трое внуков: оценив, сколько времени уходит на смену пеленок, он решил, что проще их выбрасывать, создав многослойную прокладку с высокой способностью впитывать влагу. Через год ему удалось сделать их такими, что они понравилось и родителям.

27 апреля 1975 года в гонке «Формулы-1» итальянская гонщица Лелла Ломбарди стала шестой в Гран-при. Ломбарди — первая и единственная женщина, которой удалось заработать очки в гонке болидов за всю их историю. По легенде, она села за руль, потому кому-то нужно было возить продукты в семейную мясную лавку. По другой — ее впечатлила машина, на которой ее везла какая-то девушка, когда Лелла получила травму на мачте по гандболу. Гонщица завершила карьеру в 1988-м из-за проблем со здоровьем.