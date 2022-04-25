Знарок, которого вы практически не помните

Все, что нам удалось узнать о новом коуче «Ак Барса»

Хоккейный «Ак Барс» возглавил Олег Знарок, человек сложной судьбы и хоккеист с нетривиальной карьерой. Во второй части своего рассказа журналист Джаудат Абдуллин продолжает знакомить читателей «Реального времени» с тем и другим.

В Пори не сложилось

Карьера Знарка — это сплошное преодоление. Старт в Усть-Катаве, где хоккей не на самом высоком уровне развития был сложен, но в конечном итоге этот же путь преодолели игрок нынешней женской сборной России Диана Фархутдинова и хоккеист «Адмирала» из Владивостока Владислав Лукин. Продолжать детскую карьеру на новом месте в Челябинске было сложно, но там повезло еще в том плане, что в то время не было звездных ровесников, те же Быков и Суханов вышли раньше, а Евгений Давыдов и Дмитрий Цыгуров появятся позже. Переход в Ригу был сложен, наслоившись на дисквалификацию, но рядом оказалась такая же «лимита» из российской глубинки, и доверие тренерского дуэта. А вот самый тяжелый период пришелся на развал СССР.

Это время наложилось на проблему в карьере. Игроки из «Динамо» Рига не часто светились в сборных СССР, поэтому не были востребованы в НХЛ. Там заиграли голкипер Артур Ирбе, защитники Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш, форвард Сергей Жолток и блистательный Хельмут Балдерис, который уже начал тренерскую работу, но бросил и ее и Ригу, и дебютировал в «Миннесоте Норт Старз» аж в 37 лет, самый пожилой дебютант НХЛ. Самого Знарка дважды приглашали на сборы национальной команды СССР и не включали в окончательны состав. В том числе и поэтому в НХЛ повалили игроки ЦСКА и московского «Динамо». Для латвийцев были в приоритете страны Скандинавии, и успевшая объединиться Германия. И Знарок успел подписать контракт с финским «Эссетом» из города Пори, побратима Риги еще с советских времен, куда уже перебрались Дурдин, Матыцин и Фроликов и тренер Василий Тихонов.

Белявский в Швеции, Варянов и Шашов в Германии, Аболс и Сейейс откроют для советского любителя хоккея затрапезную тогда Данию, куда также перебрались экс-партнеры Знарка по юниорской сборной-1981 Старков и Трухно, Старков даже получил гражданство и его сын играл за местную сборную. Все нашли себя в итоге. Закрепись Знарок в Финляндии, где советские хоккеисты играли еще с 60-е годов, глядишь и судьба его сложилась бы иначе. Попал бы он в очередную зону комфорта, к которому уже попривык в Риге, и поплыл бы по течению. Но тут сам устроил себе проблемы. Подрался в тренировочной игре с соперником, досталось и судье. Не в первый раз, скажем так, примерно такой же эпизод стоил карьеры самому талантливому защитнику рижского «Динамо» советского периода Виктору Хатулеву. Финны церемониться не стали, и Знарку прилетела очередная дисквалификация на год, распространявшаяся на все страны Европы кроме Латвии, куда Знарок вернулся.

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Финнам, кстати, советские хоккеисты были не особо нужны, поскольку погоду в местном чемпионате делали многочисленные чехословаки. Игроки уровня местной сборной, в свою очередь, почему-то не доехали до НХЛ, Бржиза, Гудас, Капуста, Кучера, Руснак, Тоупал, Янецки, были на первых ролях под руководством наших тренеров Юрзинова, Анатолия Богданова, Бориса Майорова. Российские хоккеисты, среди которых, кстати, два будущих наставника «Ак Барса» — Александр Барков и Александр Смирнов выдвинулись в число лидеров только в середине 90-х.

Знарок играл в той же команде, что и Квартальнов. Но в другом городе и под другим названием

Чемпионат Латвии тех лет — без слез не взглянешь. Рижского «Динамо» уже нет, латыши, как грузины («Иверия», Тбилиси), а в Европе еще и немцы («Пройсен», Берлин), румыны («Униря триколор», Бухарест) и хорваты («Кроация», Загреб) избавлялись от этого названия, связанного по их мнению, с социализмом. Вместо «Динамо» — «Пардаугава», вместо второй команды «Латвияс Берзс», что в переводе означает береза, намекая на главного хозяина с советских времен — рижскую мебельную фабрику, группа других команд: «Кекава Сага», «Никс Врих», «Эссамика», в составах которых рядом с экс-игроком сборной СССР Виталием Самойловым (кстати, его отец тоже был футболистом), Сандисом Озолиньшем, игравшим тогда еще в нападении, новая поросль в лице 18-летних Родриго Лавиньша и Карлиса Скрастиньша. В общем, чемпионат, где можно было либо начинать, либо заканчивать, что и делал уже 40-летний Балдерис, вернувшийся из НХЛ, и ставший играющим менеджером «Пардаугавы». Вариться в этом соку смысла не было, поскольку был огромный риск закиснуть, и 29-летний Знарок перебрался за океан, в фарм-клуб «Бостона» — «Мэн Мэринерс».

Он уже ранее играл в Америке. Во-первых, это была Суперсерия 1988 года, когда Рига усилила состав тремя московскими одноклубниками Ломакиным, Семеновым, Яшиным и двумя будущими «барсами» Сергеем Селяниным и упомянутым выше тренером Смирновым, игравшим на тот момент в «Химике». Сам Знарок сыграл в той серии шесть матчей из семи, забил «Ванкуверу» — 1:6, но, в целом, был не заметен, как год спустя, будучи прикомандирован вместе с партнёрами по тройке Варяновым и Шашовым к московскому «Динамо», когда забросил две шайбы в ворота «Торонто Мэйпл Лифс» и «Баффало Сейбрс».

Новая команда Знарка — «Мэн Мэринерс» располагалась в городе Ютика, штат Мэн, играла в АХЛ, Американской хоккейной лиге, известной своим бойцовским характером. Казалось бы, это максимально подходило для Знарка, но там у него не заладилось. Уже в следующем сезоне команда переехала в Провиденс, и через игры в ней успешно пробился в НХЛ Дмитрий Квартальнов. А Знарок отправился в хоккейную преисподнюю — команду «Ландсберг» из самого молодого города в Германии Ландсберг-на-Лехе. Рядом куда более большие и известные города Мюнхен и Аугсбург, в котором, кстати, в большом количестве играли хоккеисты из Латвии.

В игре за сборную Латвии. Фото: instagram.com/oleg.znarok

Дранг нах Вестен

Что касается хоккейной команды в Ландсберге, то она уже дважды погибала, в первый раз в 2000 году, ее актуальное название «Ландсберг Ривер Кингс», но точнее называть ее «ливер», чем «кингс», как и ту, с которой познакомился Знарок. Третья лига, «детский сад, штаны на лямках».

Партнер Знарка по «Трактору» и рижскому «Динамо» Сергей Чудинов сетовал, что «Я в Германии с 1992 года... Здесь нас не уважают, мы все равно чужие, даже несмотря на немецкий паспорт. На тренерскую заплату не проживешь. Приходится идти на любую работу, чтобы нормально жить, горбатиться по 12 часов в сутки за полторы тысячи евро. Всякие были работы. Одно время был, например, физиотерапевтом».

По поводу работы и быта с ним согласен и один из моих собеседников Денис Ложкин, который был оптимистичнее по отношению к уровню тогдашнего хоккея даже в третьем дивизионе, где он играл за «Адендорфер». Экс-советские диаспоры могли поднять, когда русские и советские немцы, преимущественно из Казахстана, составляли до половины списочного состава. Зачастую даже игроки уровня национальной и второй сборных СССР коротали свой век в низших лигах, как это было у Анатолия Антипова, Святослава Хализова или Сергея Яшина. Единственно, в Германии платили больше, чем в России или той же Латвии, которую выбрал Знарок, после развала СССР.

С другой стороны, если возвращаться Олегу Знарку в Россию, то куда? Отец в это время колесил по соседним Новотроицку (Оренбургская область), где начал футбольную карьеру Денис Бояринцев, и Миассу. Младший брат Игорь ушел из спорта, делая попытки начать тренерскую карьеру. Поэтому третья лига Германии, как место работы, сборная Латвии, как возможность поиграть на хорошем международном уровне.

Латвийцы начали свой путь к хоккейным вершинам в 1993 году с третьей лиги С. Обыграли Эстонию и Литву, плюс Украину и Казахстан, Словению и Венгрию, и кучу стран, далеких от хоккея, как тогда, так и сейчас. Не удивительно, что три наших сборных Латвия, Украина и Казахстан заняли три первых места, но право перейти в группу Б получила только Латвия. В группе Б латыши застряли на два года, уступая вначале Швейцарии, затем Словакии. Гол Знарка помог выйти в группу А в 1996-м, и год спустя латвийцы дебютировали там, заняв итоговое седьмое место, а лучшими бомбардирами были Олег Знарок и Харийс Витолиньш и три не гражданина Латвии Чудинов, Белявский и Павлов.

1998 год. В игре за сборную Латвии Олег Знарок (в центре). Фото REUTERS

Плюс Германию раздолбали — 8:0. Полагаю, что не без удовольствия для поигравших в таких же заштатных местных командах Керча и Чудинова, Юрия Опульскиса и Сергея Сенина, и особенно для Олега Валерьевича. Он в 1981 году обыгрывал эту Германию — 17:2, а затем его соперники по тому юниорскому чемпионату Европы Маркус Бервангер, Аксель Каммерер (отец Максимилиана Каммерера), Андреас Нидербергер (отец Матиаса Нидербергера), появившийся чуть позже Уве Крупп (отец Бьорна Круппа) стали звездами Дойч Айсхоккей Лиг, а Знарок вынужден был играть в третьей по значимости лиге. Раз так, «получай, фашист, гранату».

Русский «Фрайбург» и русско-чешский «Хейлброннер»

Сам Знарок в том сезоне 1997 года играл за одну из четырех «русских» команд Германии — «Фрайбург». 38-летний белорус Юрий Страхов, его 19-летний сын Андрей Страхов, Виталий Гросман из Кирово-Чепецка, Владимир Федосов из Горького (помощник Знарка в тренерском штабе ХК МВД, «Динамо», «Спартака» и СКА), Равиль Хайдаров из Уфы. Это, конечно, не «Раттинген» времен его расцвета 1991-1992 (Андрей Карпин, Игорь Кузнецов, Владимир Новоселов, три Сергея — Абрамов, Викулов и Светлов. Плюс наши немцы: братья Андрей и Борис Фукс, тот же Виталий Гросман и Андрей Яуфман, и три Александра — Вунш, Генце и Энгель). 13 человек Made in SSSR в команде, там русский дух, там Русью пахло. И немного Казахстаном веяло, откуда родом были Фуксы, Вунш, Генце, Кузнецов и Энгель. Но Олегу Знарку и пятерки хватало, игравшей в советский хоккей, поэтому он задержался во «Фрайбурге» на пять сезонов, в последний раз приехав на чемпионат мира 1999 года. В позорном для России чемпионате мира в Санкт-Петербурге-2000, где мы проиграли Латвии (седьмое место) и заняли самое низкое в истории (11 место) Знарок уже не участвовал. Он в те годы перешел в «Хейлброннер Фалькен» (в переводе — соколы), кстати, поменяв латвийское гражданство на немецкое.

Тем временем, новая команда Знарка — это очередное, скорее всего, последнее совместное немецко-советское хоккейное «предприятие»: уже названные Андрей Страхов, Чудинов, Яуфман, украинец Виталий Семенченко, и новая партия казахстанских немцев Рудольф Горгенлендер, которого в Германии переименовали в Руди, Юрий Штумпф и Игорь Дорохин, чья жена была немкой. Штумпф и Яуфман были немцами из Новосибирска (кстати, Андрей Страхов затем посетил Новосибирск с «ответным визитом», поиграв за «Сибирь»). Тренером команды работал некто Ладо Свозил, на самом деле, известный чехословацкий хоккеист Ладислав Свозил, который собрал под свое крыло еще и семерых соотечественников.

Завершив игровую карьеру в 2002 году, в возрасте 39 лет, Знарок получил предложение от тогдашнего президента федерации хоккея Латвии Кирова Липмана, и с 2004 года возглавил местную молодежку (Бартулис, Галвиньш, Дарзиньш, Дзериньш, Карсумс, да с каждым годом в Латвии все меньше русскоязычных. На последней для тренера Знарка Олимпиаде-2010 их было только 12 из 53 кандидатов в расширенном составе сборной) и вывел ее в элиту МЧМ. В 2005 году вошел в тренерский штаб национальной сборной Латвии. Его пригласил Леонид Береснев, с которым Знарок отработал ЧМ, Олимпиаду в Турине, и после его ухода остался в тренерском штабе Петра Воробьева на ЧМ-2006. Летом того же года победил на выборах главного тренера, опередив другого претендента — Александра Белявского. И дебютировал в этой роли на московском ЧМ-2007. Не исключено, что тогда он напомнил о себе российским «купцам», уже через год возглавив балашихинский ХК МВД.

Фото lotars.wordpress.com

С другой стороны, возможно, на решение Знарка повлияло давление со стороны государственных структур Латвии. Сразу после ЧМ-2008 года в Канаде, ему потребовали явиться в Центр государственного языка, «чтобы дать пояснения о нарушениях закона о госязыке». В ЦГЯ настаивали, что «главный тренер сборной не употребляет госязык в объеме, необходимом для выполнения своих профессиональных и должностных обязанностей», направив письмо с претензиями все тому же Кирову Липману и требованием выплатить штраф в 250 латов за «открытое неуважение к государственному языку».

В 2010 году противостояние ЦГЯ и Знарка было продолжено. Директор Центра Марис Балтиньш заявил: «Речь идет всего лишь об одном бесстыжем типе, не более того. Но общество готово проглотить эту жабу только потому, что он — хоккейный тренер. На мой взгляд, роль Знарка в латвийском хоккее явно переоценена, и вряд ли дело обстоит так, что без него этот вид спорта развалится». На заявление, что Знарок по паспорту уже немецкий гражданин, Балтиньш сказал: «Если он иностранный специалист, это должно быть соответственным образом оформлено. В частности, находясь в Латвии, он при общении с хоккеистами, журналистами обязан пользоваться услугами переводчика». В итоге в 2011 году Знарок покинул пост главного тренера сборной.

Вместо постскриптума. Игорь Знарок с прошлого года работает главным тренером женской команды «Белые медведицы». В 2014 году команда КВН «Сборная Пятигорска» показала сцену без слов, в которой совместила образы Сталина и Знарка. Громче всех над этой сценой смеялся сам Олег Валерьевич, сидевший в жюри музыкального фестиваля КВН. С тех пор КВН в Юрмале не проводился.

В Усть-Катаве стартовало строительство крытого ледового корта, первого в городе. Дата начала строительства 11 марта нынешнего года. Месяцем позже Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса».

Джаудат Абдуллин