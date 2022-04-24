Олег Знарок — такой, какого вы не знали

Все, что вы хотели знать о новом коуче «Ак Барса», но опасались спросить

Фото: соцсети

Хоккейный «Ак Барс» возглавил Олег Знарок — человек сложной судьбы и хоккеист с нетривиальной карьерой. Журналист Джаудат Абдуллин знакомит читателей «Реального времени» с тем и другим.

Усть-Катав — одна из двух столиц в СССР

Олег Знарок родился в Усть-Катаве. Это городок в Челябинской области, где чуть больше 20 тысяч жителей, при этом одна из двух столиц СССР — по вагоностроению. Еще в 1901 году в городе был построен первый трамвайный вагон и отправлен в город Тифлис, ныне Тбилиси.

Вагоностроительный завод возник на месте железоделательного завода. Перед революцией его хозяевами были князья Белосельские-Белозерские, и это крайне любопытно. Эспер Белосельский-Белозерский был действующим спортсменом, яхтсменом, участвовал в Олимпиаде 1912 года. А его старший брат — Сергей Константинович — член МОК, был владельцем первой профессиональной футбольной команды КЛС, Кружок любителей спорта в Санкт-Петербурге, где участвовали первые легионеры российского футбола, участники той же самой Олимпиады-1912 датчанин Кристиан Морвиль и финн Брур Виберг, который забивал гол в ворота сборной царской России (2:1, а это уже к вопросу, какого уровня был спорт в царской России, если она проигрывала, по сути, своей маленькой части, Финляндии).

Момент появления семейства Знарков в Усть-Катаве остается непонятным. В «Википедии» этот город указан как родной для Валерия Петровича, отца-основателя спортивного сообщества. А вот ветеран спорта Усть-Катава Геннадий Ершов утверждает, что Знарки приехали на Урал из Брянска, будучи эвакуированы во время Великой Отечественной. Год рождения Валерия — 1939, это за два года до начала военных действий в нашей стране. Увы, самого Валерия Петровича уже не спросишь, он умер в 2018 году, когда его сын выиграл олимпийское золото. Его вдова также подтверждала, что Знарки оказались в Усть-Катаве уже в войну, причем, папа Петр Знарок был родом из Белоруссии, а мама — с Украины.

В любом случае, переезд из Брянска в Усть-Катав повлиял положительным образом. Хоккей в Брянске появился только в 1963 году, в год рожденья Олега Знарка, а в Усть-Катаве его начали развивать еще в 1949 году. Однако Валерия Знарка футбол прельстил больше, и он начал играть за «Вагоностроитель», а в 24 года переехал в Миасс. Как раз в год рождения его сына Олега. Вернулся Валерий Знарок из Миасса в 1968 году, поскольку в это время в его семье родился уже и второй сын Игорь. В этом же 1968-м из Челябинска в Усть-Катав переехал молодой тогда футболист Геннадий Ершов, которого мы уже упоминали. Знарок-старший начал совмещать игровую и тренерскую карьеры в футбольной и хоккейной командах Усть-Катава, а Ершов и там и там играл на позиции вратаря, пока в 1972 году не получил травму на футболе. Устроился на работу хоккейным тренером в открывшуюся в том же году спортивную школу и набрал группу пацанов, начиная с 1960 и заканчивая 1963 годами рождения. Среди самых младших был и Олег Знарок, сын бывшего тренера самого Ершова. Ершов позднее характеризовал Олега Знарка дисциплинированным, напористым, работоспособным, с задатками лидера, несмотря на то, что был моложе некоторых партнеров по секции аж на три года. Через некоторое время к другому тренеру — Игорю Дорогову — пришел и младший сын Знарков Игорь.

Фото: fhr.ru

В 1976 году Знарки переехали в Челябинск, который находится в 207 километрах от Усть-Катава. К этому времени 27-летнего Валерия Знарка пригласили на работу в ФК «Сигнал», который в 1977 году дебютировал во второй лиге чемпионата СССР.

И Олег Знарок попал в спортшколу «Трактора», приехав к 13-летним сверстникам, в сложившийся уже коллектив. Сразу же пришлось завоевывать авторитет на новом месте, поскольку в коллектив пришлось вливаться, будучи на природе, в летнем лагере.

«Суровые челябинские мужики и Вячеслав Быков»

Сам «Трактор» в это время переживал свой лучший период. В 1977 году команда первый и последний раз становится бронзовым призером чемпионата СССР, опережая, кстати, рижское «Динамо». Спортшкола «Трактора» выращивала отличных хоккеистов: Валерий Евстифеев, Сергей Мыльников, Александр Тыжных (кстати, агент «барса» Кирилла Петрова), а также Сергей Бабинов и Сергей Макаров (ЗМК, Завод металлоконструкций), Виктор Королев (ЧИМЕСХ, школа Сельхозинститута), Сергей Стариков (СК «Восход»), Павел Езовских (СК ЧТЗ), Вячеслав Быков (СК «Калибр»).

Быков пришел в хоккей в семь лет. Николай Суханов (1960 года) начал заниматься в СК «Восход» в восемь лет, Олег Знарок, получается, только в девять лет, и то не в самой сильной школе. Может, из-за этого он много играл одной рукой, как в хоккее с мячом, а не двумя. Это не могли переделать ни его детские тренеры в «Тракторе» (Владимир Угрюмов и практически легендарный Владимир Мурашов), ни уже Геннадий Цыгуров в основной команде. Но каким-то удивительным образом Челябинск после 1960 года рождения надолго перестал получать достойную смену из своей школы, из соседних Златоуста, Коркино, Чебаркуля. Кстати, хоккейный Магнитогорск тогда был практически не актуален, учитывая то, что Бабинов, Макаров, Стариков, Тыжных, а затем и Быков (ЦСКА), Евстифеев («Спартак»), уехали в Москву, как ранее Природин («Динамо»), к тому же суетились гонцы из военкомата, призывавшие лучших хоккеистов в Ленинград, а тех, кто похуже — в СКА, Свердловск. «Трактору» в конечном счете грозила потеря занятых было позиций. Олег Знарок с 1979 года в составе «Трактора», пожалуй, один из последних талантов. Только защитник Сергей Чудинов выделялся, вместе с ним 17-летний Знарок и сыграл полноценный матч в высшей лиге в 1980 году. Это матч с серебряным призером чемпионата «Спартаком» (0:6) по поводу которого тогдашний наставник «Трактора» Цыгуров написал: «Решено было дать поиграть молодым Чудинову, Знарку и Воронинскому».

В итоге Знарок в 1981 году единственным из челябинцев сыграл на юниорском чемпионате Европы в Минске. В отдельных изданиях почему-то стали называть тот чемпионат молодежным, да еще и мировым. Нет, это была «Европа» для участников не старше 18 лет. Автору он запомнился как турнир, который демонстрировали по Центральному телевидению, что было очень редко, если учесть, что во времена СССР функционировали только два телеканала.

Олег Знарок справа. Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Состав сборной СССР того года был любопытен тем, что в нем было аж шесть представителей свердловского «Автомобилиста» — это будущий олимпийский чемпион Игорь Бякин, известный ныне тренер Андрей Мартемьянов, будущий датчанин Олег Старков. Из того состава Сергей Пряхин стал первым НХЛовцем, Михаил Захаров играл за сборную Беларуси, а затем и тренировал ее, а Михаил Коршунов выступал за сборную Эстонии. Он, плюс Курносенко из Киева, Григорьев и Обухов из Кирово-Чепецка были представителями второй (!) лиги. При этом не было ни одного представителя ЦСКА. В будущем у нас в сборных СССР играли Тюриков, Стельнов, названный Бякин, Пряхин, Харин, но Чехословакия оказалась даже талантливее — Долана, Мусил, Росол, Ставьяна. Тем не менее наши в итоге стали чемпионами, а Знарок и лидер сборной Чехословакии Ружичка — лучшими бомбардирами турнира.

Тагил!

Тем временем Валерий Знарок перешел из команды «Сигнал», прекратившей существование как команда мастеров, в «Локомотив». И вместе со своими подопечными по «Сигналу» (Абрамовских, Куделин, Миргалимов, Михайлов, Похлебаев, Хвостов) в чемпионате 1982 года достиг наилучшего результата в истории команды, выиграв Вторую зону Второй лиги. Опередив, кстати, казанский «Рубин», который также достиг своего лучшего результата в 80-е годы.

В дальнейшем оба Знарка покинули родную Челябинскую область. Неприятности Олега в команде привели к тому, что его «полоскали» в местной прессе, и косвенно это привело к тому, что и Валерий Петрович отправился в Свердловскую область, став главным тренером «Уральца» из Нижнего Тагила (молодые Олег Кокарев, Виктор Топчиев, и, прежде всего, Юрий Матвеев, плюс переехавшие из Челябинска Похлебаев и Хвостов).

А Олег Знарок отправился в Ригу. Тому было несколько причин. Во-первых, он не ужился с Цыгуровым. Сошлись два жестких характера, каждый из которых хотел подчинять себе и не любил подчиняться другому. Цыгуров даже пытался отучить Знарка вести шайбу одной рукой, сшивая ему крагу, но Знарок все равно делал по-своему. Далее «Динамо» Рига — это пограничные войска, и решение вопроса со службой в армии, куда, напомним, можно было загреметь либо в Ленинград, либо в Свердловск.

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Плюс социальные гарантии. Хоккей тех лет не давал возможности заработать на всю жизнь, как это получается сейчас. Зарплата даже в высшей лиге могла быть ниже, чем в первой-второй. Допустим, молодые игроки «Трактора» получали от 120 до 180 рублей. А в «Металлурге», кочевавшем между первой и второй лигами, со всякими надбавками набегало до 200 рублей. Понятно, что в «вышке» были еще премиальные, которые могли составлять порядка 100 рублей за победу. Плюс квартиры, машины, но все равно приходилось вертеться, поэтому в почете были различные выезды за границу, где каждый зарабатывал, в зависимости от характера и умения, на импортных шмотках и технике. А Латвия — это советская «заграница», откуда в настоящую заграницу выехать было куда легче, чем из сурового Челябинска. Достаточно напомнить, что еще в Советской Латвии работали тренерами хоккеист Станислав Мотл из Чехословакии (1967—1968) и венгр Реже Шомлаи (1967—1969) в футболе. Да и сама Рига была насыщена духом Запада, в котором известная ныне певица Лайма Вайкуле начинала с кабаре-варьете «Юрас Перле», самого знаменитого в Латвии (там произошла знаменитая драка отца и сына Знарков против рижских бандитов), но далеко не единственного.

К тому же у Знарка в те годы было очень мало вариантов для продолжения карьеры. Дело в том, что спорт в СССР — это главенство добровольных спортивных обществ. И переход из одной команды в другую можно было осуществлять зачастую в пределах своего спортобщества. Либо в армию, в Вооруженные силы (ЦСКА, СКА), либо в «Динамо». «Трактор» — это спортивное общество «Труд», хоккейные команды которого — это «Торпедо» (Горький, Усть-Каменогорск, Тольятти, Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск, Новокузнецк, Череповец), и все эти варианты были понижением для молодого Олега Знарка. Без проблем можно было переходить из одного общества в другое, будь это повышение в классе: из второй лиги в первую, из первой — в высшую, но Знарок уже играл в «вышке». И уйти из «Трактора» (третье место в 1977-м, четвертое — в 1978-м, шестое в 1982-м) без потери качества можно было только в воскресенский «Химик», к не менее крутому по характеру наставнику Владимиру Васильеву (тоже, кстати, тренировавшему СК им. Урицкого). Но и после перехода Знарка в «Динамо» ему вслед полетела временная дисквалификация на 1982 год. Возможно, и поэтому Знарок, лучший бомбардир СССР по юниорам, пропустил оба МЧМ, где мог бы участвовать. В 1982 году (Карпин, Пряхин, Старков, Стельнов, Трухно, Тюриков, Хализов) и в 1983 году (Бякин, Мартемьянов, Обухов, Харин), перечисляю только партнеров Знарка по ЮЧЕ. МЧМ-1983 проходил в Ленинграде, но его, в отличие от минского турнира, не показывали по советскому ТВ.

Опять столица вагоностроения

Помимо того, Рига, как и родной Усть-Катав, была второй столицей советского вагоностроения. Оно появилось там еще в 1895 году, во времена СССР носило название Рижский вагонный завод и, в отличие от Усть-Катава, по которому трамваи не ездили, в Риге на них можно было передвигаться. И даже хоккейная команда в период с 1958 по 1960 годы носила название РВЗ и «Вагоностроитель». Плюс Илона, будущая супруга.

Какой была эта девушка в годы своей молодости, можно легко представить, взглянув на их дочь Алису Знарок. Или же прослушав песню Владимира Кузьмина: «Симона», только заменив это имя на Илона: «На Рижском взморье воздух свеж. Там бродит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет. Там девушка Илона меня любит и ждет. Илона, девушка моей мечты. Илона, королева красоты». И очень предусмотрительная, заметим, если додумалась собрать некий музей Олега Знарка, когда он еще не был Олегом Валерьевичем.

Фото: sport24.ru

Без старших Знарков началась в Челябинске, но как-то не заладилась хоккейная карьера младшего Игоря Знарка. Хотя по молодости его называли гораздо более талантливым, чем старший брат, он в хоккей пришел раньше, раньше переехал в школу «Трактора», где попал к отличному тренеру Юрию Могильникову, в команде мастеров уже не было Цыгурова, который в это время начал работу в Казани, со СК им. Урицкого. Но вот не заладилось в конечном счете, что сам Игорь Знарок объясняет проблемами со здоровьем. Получается, что переход в Ригу сделал Олега Знарка главным спортсменом в семействе.

Владимир Юрзинов и Петр Воробьев строили в Риге новую команду. С ветеранами из Челябинска Петром Природиным, из Рубцовска Михаилом Абалмасовым, местной звездой Хельмутом Балдерисом, усатым, как, собственно, голкипер Михаил Василенок и сам Знарок. Но прослеживался крен в комплектовании хоккеистами из российской глубинки. Так же, кстати, действовал Виктор Тихонов в середине семидесятых, когда по его просьбе в Ригу свезли Коржилова и Соколова из Электростали, Антипова из Павлова Посада, Веселова из Томска, Викулова из Новокузнецка, Крамского из Ташкента, Крикунова из Кирово-Чепецка. Созыв Юрзинова — это Леонид Береснев, Владимир Дудин (оба Кирово-Чепецк), почти однофамилец Владимир Дурдин и Юрий Шипицын (оба Омск), еще один усач Андрей Матыцин и Герман Волгин (оба Череповец), Дмитрий Зиновьев и Владимир Лубкин (оба Пермь), Николай Варянов (Свердловск), Александр Керч (Архангельск), Игорь Павлов (Липецк), Евгений Семеряк (Инта, Коми АССР), позже подтянулся из Челябинска Чудинов. Плюс два белоруса — Александр Белявский, Андрей Таболин, дуэт казахстанцев Дмитрий Фролов и Сергей Скосырев, и квартет москвичей Акулинин, Попихин, Фроликов, Шашов, которых Юрзинов подтягивал из родного «Динамо».

Это все важно с той точки зрения, что после развала СССР многие из россиян и других иностранцев выступали за хоккейную сборную Латвии, не имея гражданства этой страны. Тот же Знарок получил его только в 1996 году в награду за гол в решающей игре со Швейцарией, которая завершилась со счетом 1:1. Там еще белорус Белявский в концовке третьего периода получил пятиминутное удаление и ушел в раздевалку, стал там на колени и все это время молился, не снимая формы. Главный тренер той команды Леонид Береснев весь турнир провел с бородой, от которой быстро избавился в раздевалке и вышел на награждение уже гладко выбритым, чем сильно удивил организаторов турнира в голландском Эйндховене.

(Окончание следует)

Джаудат Абдуллин