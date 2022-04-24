День в истории: Толстой ушел с юрфака, Минводы признали курортом, опубликовано первое видео на YouTube

Чем примечательна дата 24 апреля?

Сегодня, 24 апреля, Международный день солидарности молодежи. В этот день в разные годы Лев Толстой бросил университет, в Бездне трагически завершились крестьянские волнения, Кавказские Минеральные Воды признали курортом, вышла картина «Волга, Волга», на орбиту вышел телескоп «Хаббл», а пользователи YouTube увидели там первое видео. Родилиcь оперный певец Усман Альмеев, глава АИР Талия Минуллина, основатель «Левада-Центра» Юрий Левада, актриса Барбара Стрейзанд. Умерли автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дефо, протопоп Аввакум, летчик-космонавт Владимир Комаров, ректор Казанского университета Карл Фукс и поэт Лябиб Айтуганов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

У Толстого не сложилось с учебой и Казанью

24 апреля 1847 года Лев Толстой официально ушел из Императорского Казанского университета, проучившись полтора года, и уехал в Ясную Поляну. Толстой прожил в городе четыре года, сначала, как студент факультета восточной (арабско-турецкой) словесности, в частности, продемонстрировав на экзаменах отличное знание «турецко-татарского языка», но после из-за неуспеваемости должен был посещать первый курс повторно, так что перешел на юридический, но на второй год признал, что навязанное другими образование ему дается тяжело.

Фото: culture.ru

24 апреля 1861 года закончилось восстание в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии. Волнения начались, когда крестьяне, неверно истолковывав некоторые части положения об отмене крепостного права, решили, что царь дал им волю уже в 1858 году. К протестам присоединилось свыше 75 сел. Восстание закончилось входом двух роты Тарутинского полка под командованием генерал-майора графа Апраксина и стрельбой по крестьянам.

24 апреля 1915 года родился Усман Альмеев. Будущая звезда оперного театра и эстрады в целом вырос в Свияжском детдоме, учился в Татарском техникуме искусств и Татарской оперной студии при Московской консерватории. Солировал во многих операх и драмах Файзи и Жиганова, певца зрители ценили и за яркий артистический талант. Сын Альмеева Надир — редкий для Татарстан мастер гравюры.

Фото: 100tatarstan.ru

24 апреля 1985 года родилась руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. 4 апреля у нее с мужем, генеральным менеджером хоккейного клуба «Ак Барс» Маратом Валиуллиным, родился сын. Во время декрета агентство возглавляет ее первый заместитель Инсаф Галиев.

24 апреля 2021 года «Реальное время» писало о том, что совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 5% годовых. Денежно-кредитную политику пора ужесточать, пояснили журналистам, поскольку баланс рисков все сильнее смещается в сторону инфляции.





Фото: humus.livejournal.com

В Кавминводах надо отдыхать, а сами курорты — изучать

24 апреля 1803 года император Александр I подписал документ, в котором признал Кавказские Минеральные Воды лечебной местностью государственного значения, которую надо планомерно изучать. Так начала формироваться отечественная курортология. При этом в следующие 4 года в регионе свирепствовала чума, так что посещение Минвод возобновилось только в 1809-м, к этому времени здесь построили новые купальни.

24 апреля 1938 года в кинотеатрах СССР была впервые показана советская музыкальная комедия «Волга, Волга» о жизни артистов, плывущих в Москву на конкурс на пароходе «Севрюга», судне «Лесоруб» и теплоходе «Иосиф Сталин». В главных ролях — Любовь Орлова и Игорь Ильинский. Картина — демонстрация достижений страны, в частности канала Волга — Москва.

Фото: wikipedia.org

«Хаббл» улетел с кривым зеркалом

24 апреля 1990 года в космос полетел орбитальный телескоп «Хаббл», на орбиту его вывел шаттл «Дискавери» STS-31. Через несколько недель выяснилось, что снимки с «Хаббла» не дают заданной резкости из-за неверной формы главного зеркала. Впрочем, значительное количество интересных наблюдений удалось сделать и до того, как на телескоп установили систему оптической коррекции.

24 апреля 2005 года в 20.27 по калифорнийскому времени в YouTube опубликован первый видеоролик «Me at the zoo» — 19-секундное видео одного из авторов видеохостинга Джаведа Карима во время прогулки по зоопарку Сан-Диего. Первые видео использовали технологию Flash Video, а на HTML компания перешла через 10 лет.