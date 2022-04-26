Алексей Романов: «Дарю зрителям частичку себя, чтобы они поняли — ничего невозможного нет»

Уникальный пианист без кистей рук — о том, как сыграть так, чтобы дети слушали, раскрыв рты

В Казани на сцене Тинчуринского театра состоялась премьера инклюзивного бэби-спектакля «Менә сиңа куш кулым» («Вот и вышел человечек») режиссера Алмаза Садриева. Главный герой постановки — музыкант без кистей рук, который сам сочиняет и исполняет музыку на сконструированном для спектакля «воображаемом, несуществующем» инструменте. Роль самого себя сыграл уроженец Татарстана, пианист-виртуоз без кистей рук Алексей Романов. В интервью «Реальному времени» музыкант с безграничными возможностями рассказал о сверхзадаче спектакля, новой квартире и правилах жизни.

Исполнитель главной роли в спектакле «Вот и вышел человечек» — 22-летний пианист-виртуоз Алексей Романов, который с рождения не имеет кистей на обеих руках и одной ступни. Алексей родом из Татарстана — воспитывался в Зеленодольском детском доме, затем попал в приемную семью. Несмотря на особенности развития, в 15 лет он стал виртуозным пианистом и теперь выступает по всему миру, вдохновляя людей тем, что невозможное возможно.

Впервые об Алексее широкая общественность заговорила после его участия в проекте «Звезды из завтра». В 2016 году ролик его выступления на одной сцене с оркестром в Казани буквально взорвал интернет. После этого о Романове написали статью в The Guardian, он успел побывать на передаче у Андрея Малахова «Пусть говорят», где встретился с мотивационным оратором Ником Вуйчичем. Также музыкант выступал на масштабных мероприятиях мецената в Казани и Москве. Романов прославился на всю страну, а чуть позже стал известен и за рубежом. Он выступал в Финляндии, Германии, Америке, стал первым россиянином, который удостоился мировой премии «Горячо люблю жизнь» на острове Тайвань.

Алексей стал первым россиянином, который удостоился мировой премии «Горячо люблю жизнь» на острове Тайвань. Фото: tatar-inform.ru

«Дети слушали меня, раскрыв рты»

— Алексей, поздравляем вас с успешной премьерой бэби-спектакля. Как вы попали в этот проект?

— Спасибо! Для меня это первый подобный опыт исполнения главной роли в спектакле. В прошлом году на меня вышли создатели проекта. Я работаю бухгалтером в благотворительном фонде «Солнечный круг» (его возглавляет приемная мама Романова, — прим. ред.). Нашему фонду предложили поучаствовать в гранте и создать такой спектакль совместно с Тинчуринским театром.

Поначалу я плохо представлял, как можно реализовать замысел режиссера, тем более для меня это первый подобный опыт. Мне более привычно выступать на концертах за фортепиано и играть заранее разученные композиции. А тут нужно было работать в другом направлении. И в музыкальном плане нужно было искать решения, подходящие именно для детей (бэби-спектакль рассчитан для возрастной категории 2—6 лет). Сложные композиции таких маленьких детей не привлекли бы, они бы быстро уставали. Поэтому приходилось все досконально обдумывать и перерабатывать музыкальные композиции таким образом, чтобы они могли заинтересовать и удержать внимание детей.

— В спектакле используется оригинальный музыкальный материал или известные композиции, адаптированные для маленьких детей?

— Музыкальное повествование в спектакле разделено на три части. Первая — это знакомство со звуками. Вторая — определенное знакомство с нотами, различными сочетаниями звуков, аккордами. И третья, завершающая — различные мелодии. Основная композиция, которую мы использовали, — «Песня таинственного леса» Рольфа Ловланда. Мы также сами придумывали различные интересные для детей гармонические звучания. Были использованы и татарские композиции. Намешали знатно (смеется).

Фото: tinchurinteatr.ru

— Режиссер спектакля Алмаз Садриев рассказывал в интервью нашему изданию про придуманную специально для проекта уникальную музыкальную инсталляцию, представляющую собой натянутые по всему пространству фальш-струны. Насколько я слышала, у вас была мечта играть на струнных инструментах, но возможности этого не позволяли. А эта конструкция позволила вам сыграть на струнах...

— Конструкция действительно не имеет аналогов. Она создавалась от и до для этого спектакля. И звуки, которые она имитирует, тоже собирались по крупицам. Но все усилия того стоили: при помощи разных звуков, мелодий мы даем детям понимание того, что все люди разные и каждый воспринимает мир по-своему. И каждое это восприятие уникально и по-своему интересно.

Да, я безумно люблю струнные инструменты, их звучание. Но чтобы я мечтал играть на струнных — наверное, такая формулировка будет не совсем верной. У меня действительно было такое желание, но я сам прекрасно оцениваю свои возможности. Да и мой инструмент фортепиано всегда содержал много загадок и тайн.

— Какова, на ваш взгляд, сверхзадача спектакля?

— Показать, что мы все разные, но при этом мы можем вместе преодолевать многое.

— Вы довольны результатом, реакцией самых юных зрителей?

— Я очень доволен. Сам спектакль получился интересным, мне понравился. Я видел реакцию детей — им все было действительно интересно. Когда дети что-то комментируют во время спектакля, по этим словам тоже можно увидеть их искренний интерес к происходящему. По задумке, я выхожу в середине спектакля и начинаю играть, и дети слушали меня, просто раскрыв рты. Это классно, что мы смогли зацепить детей и удерживать их внимание столь долгое время. Просто словами сложно передать ту атмосферу, которая творится на сцене. Это нужно увидеть своими глазами.

Фото: tinchurinteatr.ru

— Учитывая, что дети славятся своей непосредственностью, не опасались ли вы услышать от них некорректные комментарии в свой адрес или неудобные вопросы?

— С этим нет никаких проблем. В этом плане дети зачастую бывают умнее взрослых. Тем более, что взять с ребенка… Так что я к любым их словам отношусь спокойно. Я уже привык к любым словам в свой адрес.

— Вы планируете продолжить свое участие в проекте «Вот и вышел человечек»? Будет еще минимум 10 показов, и затем, по словам режиссера, ожидается гастрольная и фестивальная жизнь…

— Да, конечно. Мы работаем в театре, занимаемся, репетируем. 24 апреля ожидается второй показ на сцене театра им. Тинчурина.

«Когда пришел коронавирус, многие планы накрылись»

— Чем вы сейчас занимаетесь, помимо участия в спектакле? Я слышала, вы учились в КАИ на программиста…

— Да, обучение я завершил. Сейчас работаю бухгалтером. Кроме того, периодически случаются концерты, на которых я выступаю в качестве пианиста.

— А чем зарабатываете себе на жизнь?

— Выступления иногда бывают, за них платят. Живем, и слава Богу.

— А за главную роль в спектакле зарплату получаете?

— Да, проект реализован за счет средств гранта Президентского фонда культурных инициатив. Так что на оплату труда средства тоже предусмотрены. Тем более столько было проделано работы по подготовке спектакля. Учитывая, что мы живем в Зеленодольске, приходилось ежедневно ездить в Казань на репетиции.

Фото: tinchurinteatr.ru

— Текущая ситуация изменила ваши гастрольные планы, учитывая, что вы выступали и за рубежом?

— Когда началась пандемия COVID-19, уже тогда многие планы накрылись. Но мы успели побывать и на Тайване, где я первым из россиян получил премию «Горячо люблю жизнь» от президента острова. После этого пока все международные выезды прикрылись, выступаю только по России.

— О чем сожалеете больше всего, если судить по сорванным из-за ковида планам?

— Я сейчас уже даже и не вспомню. У меня есть хорошая привычка — быстро забывать: ну нет, так и нет.

— Вы же трижды встречались с Ником Вуйчичем. А после этих встреч вы поддерживали неформальные отношения по переписке?

— Да, безусловно. Это очень интересный и вдохновляющий человек. Стараемся общаться, но не в таком обширном формате.

— Что основное вы вынесли для себя из общения с ним?

— Для меня главное, когда я выступаю на сцене, — подарить зрителям частичку себя, чтобы они поняли, что нет ничего невозможного.

Алексей успел побывать на передаче у Андрея Малахова «Пусть говорят», где встретился с мотивационным оратором Ником Вуйчичем. Фото: скриншот видео Первого канала

«Музыка — уютный уголочек, куда можно спрятаться»

— Вы же начали заниматься музыкой довольно поздно, в 14—15 лет. Что для вас сейчас значит музыка?

— Это уютный уголочек, куда можно спрятаться и отдыхать.

— А от чего спрятаться?

— От различных беспокойств, разных мыслей. Музыка привносит некий баланс в мою жизнь. У меня дома стоит очень хорошее цифровое фортепиано, которое неожиданно несколько лет назад подарил мне под Новый год благотворительный фонд «+7». Я не ожидал такого шикарного подарка. Инструмент действительно шикарный, стилизованный под фортепиано, деревянный.

У меня дома есть и обычное цифровое пианино. И если мы выезжаем с выступлениями по детским домам, приютам, то я беру его с собой. Этот инструмент не такой громоздкий и довольно удобен для транспортировки.



— Учитывая ваше прошлое, связанное с пребыванием в детдоме, для вас выступление перед детдомовцами — это внутренняя потребность или просто часть работы?

— Я действительно через это прошел и прекрасно понимаю, что значит быть в детском доме. Если я могу дать воспитанникам детских домов хотя бы маленькую надежду и возможность отвлечься от неприятных моментов, это уже небольшая личная победа.

— Прошлое в детдоме отпустило или это то, от чего нельзя спрятаться даже в музыке?

— Я уже говорил, у меня есть привычка перечеркивать прошлое. Я не живу им, живу настоящим. Зачем на кого-то держать обиду, злиться на жизнь? Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях и красках.

Фото: vk.com/romanovpiano

«Квартирный вопрос удалось решить, но…»

— Вы сейчас продолжаете жить с приемными родителями? Я читала, что они воспитывают двух родных и трех приемных детей.

— Мы живем с мамой, папой и одним братом. Остальные разъехались по своим собственным квартирам, у некоторых уже даже есть свои семьи.

— У вас были проблемы с получением жилья, которое положено от государства. Удалось решить вопрос?

— Да, осенью прошлого года проблему удалось решить. Три года мы ждали-ждали, но в итоге разрешилось. Мне выделили однокомнатную квартиру в «Салават купере».

— Почему не переехали в Казань в новую квартиру?

— По разным причинам. Но главная — чтобы туда въехать, нужно решить проблемы с водопроводом. На всем этаже, где расположены однокомнатные квартиры, есть одна и та же проблема с неправильной постройкой труб, функционированием водопровода. Сначала там даже не было воды. Нас торопили с тем, чтобы мы быстрее подписали документы по приемке квартиры, но я решил не делать этого и подождать, когда доделают все необходимое.

Мы обсуждали этот момент с родителями. Они не против, что я продолжаю жить у них. В этом плане нет проблем. Мне и так вполне комфортно живется. И если переезжать, то нужно обдумывать некоторые моменты, связанные с бытовыми сложностями.

— Вы писали на одном из сайтов, что у вас есть девушка. Мечтаете создать свою семью?

— Есть. Но только время покажет.

— А какие ближайшие профессиональные планы?

— Боюсь вас огорчить, но, помимо правила забывать прошлое, у меня еще одно — не делиться мечтами и планами на будущее.

— Чтобы не спугнуть удачу?

— Да. Такие у меня интересные правила: ни вперед, ни назад.