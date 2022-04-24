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Видеоопрос: «Что вы думаете о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани?»

00:00, 24.04.2022
Видеоопрос: «Что вы думаете о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани?»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани с 1 мая вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Решение было принято Госкомитетом по тарифам РТ по просьбам перевозчиков. Теперь стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, по банковской или транспортной карте — 31 рубль. Для льготной категории пассажиров проезд будет стоить 23 рубля. В среднем повышение тарифов составит 9%, что соответствует уровню инфляции за последний год.

— Что вы думаете о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов.
Общество Татарстан

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