Видеоопрос: «Что вы думаете о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани?»
В Казани с 1 мая вырастут цены на проезд в общественном транспорте. Решение было принято Госкомитетом по тарифам РТ по просьбам перевозчиков. Теперь стоимость проезда за наличный расчет составит 36 рублей, по банковской или транспортной карте — 31 рубль. Для льготной категории пассажиров проезд будет стоить 23 рубля. В среднем повышение тарифов составит 9%, что соответствует уровню инфляции за последний год.
— Что вы думаете о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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