Гид по улице Горького: миллионер Кекин, короли развлечений Панаевы, эпицентр татарского театра

Прогулки по Большой Лядской, часть первая

Фото: начало Большой Лядской, 1900-е годы. pastvu.com/

«Реальное время» продолжает изучать историческую часть города, район, где жили мещане, студенты, священники, промышленники, купцы. Пройдясь по большинству поперечных улиц, мы переходим к более протяженным и начинаем с улицы Горького. Ранее улица Большая Лядская начиналась от Галактионова, делала поворот и продолжалась на нынешней Горького. А не попавшая в этот маршрут часть до поворота называлась Малой Лядской. В 1924 году улицу стали называть в честь великого пролетарского писателя.

Дом Парамонова (Горького, 1)

Об отставном генерале артиллерии Алексее Лецкове, в честь которого появилось название улицы, подробно пишет Алексей Клочков в книге «Казанский посад: стены и судьбы». Но если придерживаться советского плана, то прогулка начинается с дома Парамонова, который в прошлом веке был известен как место, где располагалась казанская публичная библиотека, которую студентом посещал Владимир Ульянов. Кроме того, здесь находилась Державинская аптека и редакция монархической газеты «Казанский телеграф», которую издавал дворянин Николай Ильяшенко, долгое время находившийся под надзором полиции.

Дом Парамонова. Фото: pastvu.com

Дом Кекина (Горького, 3)

Первые кекинские владения на нашем пути. Это наполовину гостиница «Волга» (о чем говорит и коридорная планировка), где останавливались Короленко, Маяковский, Шаляпин, а наполовину — доходный дом. В советское время сюда въехала кафедра травматологии Государственного института для усовершенствования врачей и травматологическая больница. До революции здесь располагалось собрание служащих в правительственных и общественных учреждениях города Казани, оно же «Новый клуб», где 22 декабря 1906 года был показан первый публичный спектакль на татарском языке. Теперь эта дата празднуется как День татарского театра. Актеры играли две пьесы — «Жалкое дитя» и «Горе от любви».

Травматология. Фото: pastvu.com

Дом Кекина (Горького, 8)

Более известный, занимающий весь угол с Галактионова. Это последний проект Генриха Руша — дом построен в 1905 году, в том же году Руш умер. Эклектичный стиль, в котором заметны элементы модерна и готики, — его работа. Как доходный дом здание использовалось под многие нужды — здесь была частная гимназия Валентина Ряхиной (хозяйка обитала тут же), гимназия Педагогического общества для распространения образования, подготовительное училище Беневской, отвечавшее за водные пути империи правление Казанского округа путей сообщения, типография Гросса, писчебумажный и книжный магазин, лавки, торговавшие вином и галантереей, и библиотека Сони Пальчинской. При советской власти здесь обитали различные учреждения: районное управление водного транспорта (преемственность!), военкомат, железнодорожники и даже столовая. К тысячелетию города здание восстановили. Сам миллионер Леонтий Владимирович Кекин окончил свою жизнь в Шанхае в 1927 году. О его третьем доме, на Горького, 15, мы расскажем в следующей части.

Дом Кекина. Фото: pastvu.com

Музей Горького и Шаляпина (Горького, 10)

Алексей Пешков пытался поступить в Казани в университет в 1884 году, работал на пристанях, а главное — сначала в крендельном заведении и булочной Семенова, а потом — в пекарне Андрея Деренкова, на месте которого сейчас частично и располагается музей. В 1887 году он пытался совершить самоубийство (в районе нынешней Национальной библиотеки, у Троице-Феодоровского монастыря), после чего уехал в Свияжский уезд. Музей в Казани открылся 12 марта 1940 года, это один из самых старых литературных музеев в России вообще. Изначально это дом мещанина Беляева, где размещалась пекарня. В 2012 году его экспозицию поменяли, и у Горького появился «сосед» — не менее именитый казанец Федор Шаляпин. Также к музею относится теперь дом Милославского, где раньше располагался, например, Временный цензурный комитет по делам печати. Долгое время рядом стоял одноэтажный деревянный дом полковника Виктора Гадилева.

Музей Горького. Фото: pastvu.com

Усадьба Панаевых (Горького 12а)

За музеем начинаются владения Панаевых, представителей рода, раскиданного по Казанской, Санкт-Петербургской и Новгородской губерниям. Основной дом строил Фома Петонди в 1830-е годы. В Казани на слуху Панаевский сад — он находился на месте нынешнего стадиона «Динамо» и принадлежал статскому советнику Лиодору Панаеву и его сыну Ахиллесу. В саду находились ресторан, театр, фонтан. Пел там и Шаляпин.

Панаевский сад. Фото: pastvu.com

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина (Горького, 13)

Жилой дом 1850 года по проекту Ксаверия Скаржинского, профессора архитектуры Императорской Академии художеств. При этом, вероятно, это проект типовой, сделанный по выпускаемым в то время альбомам. Cценическая история здания начинается в 1912 году, когда здесь размещается «Новый театр» (и происходит реконструкция под руководством архитектора Федора Амлонга). После революции сюда въезжает татарский театр, будущий Камаловский. Когда ведущий драматический перебирается к 1987 году в нынешнее здание на улице Татарстан, через несколько лет с боем, уговорами и давлением сюда удается пробраться Тинчуринскому театру, который к этому времени долгие годы являлся театром передвижным, репетирующим то в Сенной мечети, то в Спасской башне, а также по домам культуры.

Татарский театр. Фото: pastvu.com