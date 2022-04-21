Казань направит сэкономленные от мировых турниров деньги на «умные» спортзалы

Татарстан получит 54 млн рублей, которые использует для развития массового спорта

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Татарстан получит новый федеральный транш в 54 млн рублей на фоне бойкота России на международной спортивной арене. Потеряв право на международные турниры, Министерство спорта РФ перераспределило 8 млрд рублей, сэкономленных в бюджете из-за переноса соревнований. Республика направит средства на развитие массового спорта. В Татарстане готовятся направить дополнительные деньги на создание спортивного модульного зала в поселке Васильево, а также строительство «умной» спортивной площадки возле средней общеобразовательной школы №49 в Казани. При этом подготовка чемпионов высшего уровня не прерывается, им оказывают всю необходимую поддержку, заверили в Минспорта РТ.

Минспорта России перераспределило деньги

После введения беспрецедентных санкций против российского спорта федеральные власти решили бросить ресурсы на укрепление массового физкультурного движения в стране. Министерство спорта РФ определилось, куда направить бюджетные деньги, которые высвободились после тотальной отмены международных первенств.

Так, 8 млрд рублей, которые планировалось потратить на подготовку турниров и участие российских спортсменов, пойдут на закупку и поставку спортивно-технологического оборудования для субъектов России. Как выяснило «Реальное время» в Минспорта республики, Татарстан получит возможность приобрести спортивный инвентарь на 54 млн рублей. Соответствующее решение находится на согласовании в Минфине страны, после чего, как ожидается, деньги поступят в распоряжение республики.

— Министерство спорта России в рамках перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на организацию и проведение международных спортивных соревнований, направило на согласование проект нормативно-правового акта о направлении части средств на поставку спортивно-технологического оборудования в субъекты Российской Федерации, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Министерство спорта РФ определилось, куда направить бюджетные деньги, которые высвободились после тотальной отмены международных первенств. Фото: karel291/wikipedia.org

Индексация «умных» спортзалов

Закупка будет осуществляться в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», который направлен на формирование проактивной современной среды. Сэкономленные средства в 8 млрд рублей вольются в бюджет нового федерального проекта и будут розданы регионам по трем направлениям. Как сообщили в пресс-службе Минспорта РТ, в результате их перераспределения Татарстану будет проиндексирована сумма субсидий на закупку комплектов оборудования для создания «умных» спортивных площадок и модульных сооружений. Ожидаемый объем федеральной субсидии для республики составит порядка 24 млн рублей.

Во-вторых, запланирована поставка одного дополнительного комплекта оборудования для создания «умных» спортивных площадок. Здесь ожидаемый объем федеральной субсидии составит порядка 26 млн рублей.

Индексация позволит покрыть расходы республики на резкое подорожавшее оборудование для строящихся спортивных объектов. Речь идет о сооружении модульного спортивного зала в поселке Васильево Зеленодольского района РТ, а также «умной» спортивной площадки на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №49» Ново-Савиновского района Казани.

«Занимайся сам»

Таким образом, Татарстан включается в новый федеральный проект «Бизнес-спринт» по созданию «умных» спортивных площадок. Особенность таких объектов в том, что спортивные залы и площадки оснащены мультимедийной системой управления с доступом в интернет. Благодаря этому, каждый посетитель сможет самостоятельно подобрать комплекс индивидуальных занятий, исходя из возраста, пола, и веса. Для этого достаточно отсканировать смартфоном специальный OR-код, и выйти на сайт с видео-уроками профессиональных тренеров. При помощи экранов посетитель сможет следить за правильностью выполнения упражнений.

Кроме того, цифровая платформа «умных спортзалов» сможет в режиме онлайн передавать данные о загруженности спортзала, чтобы татарстанцы могли приходить в подходящее для них время и заниматься в комфортных условиях.

4 млн рублей республика получит на индексацию субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни». Фото: Олег Тихонов

Еще 4 млн рублей республика получит на индексацию субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни». В рамках него ведется закупка спортивно-технологического оборудования для площадок ГТО, которые строятся по всей республике.

Необходимо добавить, что строительство спортивной инфраструктуры в республике ведется и в рамках национального проекта «Демография». Главная цель — повышение качества жизни граждан через физическую активность. В стране стоит задача к 2030 году увеличить количество граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%, напомнили в Минспорта РТ. Для достижения этих показателей республика активно поддерживает массовый спорт, а также вводит новые спортивные объекты и площадки.

В прошлом году на эти цели было направлено 3,8 млрд рублей, из которых 1,25 млрд рублей — из федерального бюджета. В настоящее время в республике действует 1 100 универсальных спортплощадок и 11 505 спортивных объектов. На повестке — строительство лыжного и биатлонного комплекса в поселке Мирный.

Большой спорт не остановлен

Российский спорт первым подвергся самым жестким международным санкциям. Буквально на второй день после начала спецоперации на Украине, нашу страну начали лишать всех международных соревнований. Российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных первенствах, а из Санкт-Петербурга перенесли финал футбольной Лиги чемпионов и Гран-при «Формулы-1». Российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине. В марте стало известно о решении Международной федерации плавания (FINA) перенести чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года из Казани. «Сожалеем об отмене ЧМ на короткой воде, Казань была полностью готова», — говорил тогда министр спорта РТ Владимир Леонов.

Конечно, отстранение России стало большой потерей для всего спорта, но замораживать освободившиеся федеральные средства не стали.

— У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований — финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам, сумма составляет более 8 млрд рублей. Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан — строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий,— обещал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Российские спортсмены, выступающие от Татарстана на мировой спортивной арене, сдержанно оценивают эти действия. Но заверяют, что подготовка чемпионов не остановилась.

— То, что сейчас происходит с российским спортом, ужасно грустно и несправедливо. Но с финансированием спорта в Татарстане все хорошо. По крайней мере, зарплаты сохранены, и финансирование сборов продолжается. Президент Федерации по сноуборду нас обнадежил. Громких заявлений (о том, какие будут проводиться соревнования, — прим. ред.) сейчас быть не может, потому что все меняется каждый день. Но мы продолжаем тренироваться в обычном режиме, — заверила Милена Быкова, многократный призер игр Универсиады и Кубка мира по сноубордингу (выступает за Татарстан и сборную России).

Хоккеист «Ак Барса» Александр Бурмистров и боец UFC Ринат Фахрутдинов также подтвердили нашему изданию, что не перестают тренироваться в своих клубах, чтобы быть готовыми к участию в турнирах любого ранга, но воздержались от подробностей.