«Народный контроль»: в детсад по ухабам, разбитые дороги, опасный переход и захват двора

Обзор самых популярных и актуальных жалоб татарстанцев

Более пяти тысяч жалоб подали татарстанцы в систему «Народный контроль» за последний месяц. Главный бич весны — сошедший со снегом асфальт на дорогах, так что разбитые дороги в лидерах по заявкам и в Казани, и в других городах и районах. Вместе с тем, жители республики все чаще требуют навести порядок во дворах домов и прилегающих территориях социальных объектов, урегулировать схему дорожного движения и установить светофоры на опасных перекрестках, решить проблему с перебоями в работе транспорта и самовольными парковками. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В детсад по бездорожью



В казанском жилом массиве Ферма-2 дорога к детскому саду превратилась в грязное месиво. Причина не только сезонная, жуткая распутица здесь из-за проходящих неподалеку строительных работ. Автомобили рабочих занимают парковку детского сада, а грузовики развозят грязь по окрестностям и периодически обливают пешеходов с детьми. Ситуация вынудила Зухру Х. написать обращение в систему «Народный контроль»:

— Дорога в детский сад по ул. Гареева, 125 вся в грязи из-за строительных работ на поле, дальше строится военный госпиталь, и самая грязь ближе к детскому саду, так как «КАМАЗы» со стройки ЖК «Палитра» съезжают и заезжают с тротуара, который ведет к садику. Дети в грязи, — посетовала мама.

На данный момент женщину поддержали более ста человек. Другие родители также отмечают, что грязь со стройки не только на тротуаре, но и на территории детского сада.

— Месиво из глины и грязи — просто ужас! Рядом стройка госпиталя и жилых домов, спецтехника, машины строителей возле сада и по дороге. Невозможно добраться, постоянная пробка. Выходишь оттуда по уши в грязи! Все это месиво стекает на территорию сада, — негодует Диана З.

Исполком Казани передал заявку на исполнение администрации Вахитовского и Приволжского районов 6 апреля, в настоящее время обращение имеет статус «запланировано». К решению вопроса подключилось Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, где сообщили, что ведут работу с подрядчиком.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Неоднозначный поворот

В поселке Салмачи Приволжского района Казани водители просят обратить внимание на организацию дорожного движения на улице Центральной. Решить проблему, по мнению автора заявки Тимура У., помогут знаки «Движение по полосам»:

— С левой полосы организовать движение только налево, так как до перекрестка две полосы — после одна, происходит перехлест потоков, — пишет водитель.

Заявку поддержали более 40 человек, в настоящее время она имеет статус «запланировано». Минтранс РТ сообщает, что данный вопрос будет рассмотрен на очередной районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Опасный переход

Волнуют татарстанцев и другие вопросы организации дорожного движения. 120 человек поддержали заявку Яны В. из Набережных Челнов, которая просит установить светофор на улице Полякова. По мнению женщины необходимо сделать пешеходный переход более безопасным, потому что дорогу в этом месте переходит большое количество детей:

— Необходимо установить светофор с табло вызывным пешеходным (далее — ТВП) на пешеходном переходе возле остановки «65-й комплекс, ул. Виктора Полякова». Данный участок ежедневно переходит большой поток жителей района и дети, которые идут в 42-ю школу.

Заявка переназначена управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов и имеет статус «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Асфальт во дворе «не предусмотрен»

Жители улицы Орловской в Набережных Челнах многого не просят — достаточно 10 метров асфальта во дворе. Пока же между домами 120 и 126 перемещаться им приходится по дощечкам. Заявка от Равшана Ш. была зарегистрирована еще 3 апреля, на контроль ее взяли в Управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома автограда, однако ответа оттуда пока не последовало. Вместе с тем появился комментарий от татарстанского Минтранса:

«На сегодняшний день обустройство асфальтобетонного покрытия на указанном участке не предусмотрено. Спасибо за понимание».

Никакого понимания от автора обращения, равно как и от 66 челнинцев, которые его поддержали не последовало. «Предусмотрите асфальт. Почему тогда щебенку-то быстро насыпали, а асфальт нет? В чем разница, ответьте», — возмутился Равшан Ш.

В настоящий момент жалоба имеет статус «в работе».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

Борьба с парковкой «елочкой»

Хаос с парковкой возле Всероссийского государственного университета юстиции на проспекте Амирхана заставил Дамира А. обратиться с радикальной просьбой — запретить парковку на данном участке. Мужчину возмутило, что водители оставляют свои автомобили не вдоль проезжей части, а «елочкой», чем периодически создают проблемы проезжающим:

— Конкретный факт, по которому можно провести проверку, — фотографии автомобилей. Видно, что они стоят с нарушением: не вдоль, а «елочкой», загораживая проезжую часть. Меры, необходимые для решения проблемы: вывесить знак запрещающий остановку или стоянку.

Обращение поддержали некоторые казанцы, но оно, вполне ожидаемо, вызвало и критику со стороны части водителей. Автовладельцы заметили, что в районе и так трудности с парковкой, если же запретить ее и здесь, — оставлять машины будет просто негде:

— Парковаться там действительно негде! А эвакуировать всех не смогут, поэтому проще организовать одностороннее движение, — предлагает Тимур У.

В Минтрансе республики автору разъяснили что за неправильной парковкой должны следить сотрудники ГИБДД, а запрещать стоянку не будут: «Согласно 12.2. Правилам дорожного движения ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда. Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 — 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых. Контроль со соблюдением Правил дорожного движения возлагается на ГИБДД. Установка знаков, ограничивающих стоянку и остановку транспортных средств, не планируется».

Захват двора



За порядок с парковками в Казани борются не только на улицах, но и во дворах. Надежда К. возмутилась действиями соседей во дворе дома 53 на улице Космонавтов:

— Несколько жильцов отгородили цепями часть придомовой территории и сделали там свои личные стоянки для автомобилей, — возмутилась женщина.

Вопрос был решен менее чем за неделю. Татарстанский Минстрой сообщил: «По информации, представленной ООО УК «Сервис-Гарант», по состоянию на 08.04.2022 указанные в обращении цепи демонтированы».

Фото: uslugi.tatarstan.ru

«Ходят редко, так еще и с перебоями»



Нарекания у татарстанцев вызывают водители не только легковых автомобилей, но и автобусов. Жительница поселка Кадышево Авиастроительного района Казани Юлия Б. возмущена работой автобусного маршрута №40. По ее словам, у транспортного предприятия хромает не только соблюдение графика, но и культура поведения сотрудников:

— В 18:25 с «Ак Барса» должен выехать 40-й автобус. Остановка «Сельмаг», автобус подъехал в 18:40. Остановку по требованию проехал. 17 марта в 7:06 автобус не вышел в рейс. 18 марта автобус 40-й, рейс в 12:52 опоздал на 30 мин. Диспетчер в трубку кричит на граждан.

Заявку поддержали 26 человек, которые подтвердили — маршрут работает с перебоями. Выходя на остановку, местные жители гадают: приедет автобус или нет.

— Мало того, что ходят редко, так еще и с перебоями или вообще не выходят. Мы платим налоги, будто проживаем в городе, а по факту — так и живем за городом с кучей проблем, — возмущается Екатерина Ш.

— Рейса в 12:15 в будние дни нет, из-за этого выходит большой интервал с 10:38 до 12:52 (два часа с лишним), людям также нужно выезжать в это время в город, два автобуса в ужасном состоянии еле-еле «ползут» по дорогам, едешь и думаешь хоть бы не сломался! — отмечает Мадина Х.

На данный момент заявка решена. В Министерстве транспорта Татарстана подчеркнули, что за работой 40-го маршрута будут внимательно следить:

— С бригадой маршрута №40 проведен дополнительный инструктаж по правилам перевозки и культуре обслуживания пассажиров. Также работа данного маршрута взята под контроль.



Опасные ямы

Жительница Казани Любовь А. обратилась с требованием навести порядок на дороге возле дома 139 к1 на проспекте Победы: «Образовались глубокие ямы. Проехать становится небезопасно. Просим произвести ремонт данного участка дороги».

Проблема волнует очень многих, на сегодняшний день заявку поддержали более 200 человек. Особенно переживают автовладельцы — в лужах глубокие ямы не видны, а значит здесь легко можно серьезно повредить свою машину.

— Необходимо не просто засыпать эти ямы щебенкой, как это делают постоянно, и без толку, а хотя бы один раз отремонтировать по-настоящему, дорога сверхзагружена, так как является единственным подъездом к жилому комплексу, — отметила Ольга Ч.

На данный момент заявка имеет статус «в работе» и передана администрации Советского района Казани.

Фото: uslugi.tatarstan.ru