ЦБ не будет любыми методами снижать инфляцию: «структурные изменения» Эльвиры Набиуллиной

Глава Центробанка Эльвира Набуиллина сегодня выступила на заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению годового отчета регулятора за 2021 год. Она заявила, что Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, а также сообщила о начале влияния санкций на реальные секторы экономики России. Главное в материале «Реального времени».

Об инфляции

Снижение инфляции любыми методами помешает адаптироваться бизнесу, поэтому ЦБ не будет этого делать, сообщила Набиуллина.

— [Для бизнеса] Сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее, дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно пройти этот период адаптации. Но при этом инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой, той инфляцией, которая обесценивает сбережения и доходы людей, — сказала Набиуллина. — Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели, и нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением.

Регулятор все-таки собирается вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%, но не слишком резко — такого показателя ждут в 2024 году.



О начале влияния санкций на экономику

В целом банковская система России, по словам главы регулятора, твердо стоит на ногах и способна выдерживать удары. Российская экономика хоть и имеет запасы, но они конечны, поэтому она войдет в период структурной трансформации в II — начале III квартала, отметила Набиуллина.

— Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике, — отметила глава ЦБ.

Фото: flickr.com

По словам Набиуллиной, основные проблемы будут связаны с ограничением на импорт, логистику внешней торговли и возможными ограничениями на экспорт российской продукции.

— Практически любой товар производится с той или иной долей импортных составляющих. Даже если эта доля мала, производство может критически зависеть от какой-либо детали или компонента, — отметила глава ЦБ.

На данный момент ЦБ из-за санкций может распоряжаться примерно половиной резервов.

— Но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы. Но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке. И именно поэтому сразу же после объявления санкций были введены меры капитального контроля, — пояснила Набиуллина.

О спросе на кредитные каникулы и ипотеке

На данный момент спрос на кредитные каникулы у россиян ниже, чем в первый месяц действия этой программы в период локдауна 2020 года, заявила глава ЦБ.

— У МСП — примерно такой же. Уровень удовлетворения заявок для малого бизнеса — около 90%, для граждан — около 40%, в основном потому, что люди не готовы подтвердить снижение доходов на 30%, как этого требует программа, — сказала Набиуллина.

Говоря об ипотеке, глава регулятора заявила, что банки в этом году могут выдать ее на 2 триллиона рублей. Сегодня в России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья — так, россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 7% годовых. Она доступна в размере до 3 млн рублей для всех регионов.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, для семей с одним и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%.