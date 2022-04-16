Два разных «Рубина» в Москве. Казанцы добыли важнейшие очки в матче со «Спартаком»

Но модель игры во втором тайме оставила много вопросов

Практически все козыри перед сегодняшним матчем были в руках «Спартака». Домашнее поле, некоторые подвижки в качестве игры и результате против впавшего в депрессию «Рубина» и его главного тренера Леонида Слуцкого. Однако футбол показал — не все так однозначно. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги московского матча и рассуждает, почему казанцы сбились в игру на вынос мяча за пределы поля и что произошло с Александром Зуевым. Эти и другие интриги матча «Спартак» — «Рубин» — в материале.

«Спартак» и «Рубин» решали, кто главный неудачник. Не выявили

Пожалуй, два главных неудачника среди команд с большими амбициями сошлись сегодня на поле «Открытие Банк Арены». И те и другие серьезно помотали нервы своим болельщикам в течение сезона и еще перед весенним рестартом чемпионата дали понять, что ничего хорошего на финише ждать не стоит.

Однако если в Москве ситуация cдвинулась с места в апреле, то в Казани депрессивная обстановка только усугублялась от игры к игре. «Рубин» стабильно продолжал курс к низам турнирной таблицы, а главный тренер Леонид Слуцкий подутомил болельщиков, журналистов и наверняка футболистов комментариями о том, какая трагичная доля выпала на его участь. Легионеры его покинули, а российские игроки не того уровня, с которым он хотел бы работать. В общем, чем дальше в лес…

С каждым новым спичем наставника «Рубина» складывалось впечатление, что отрабатывается старая и хорошо проверенная тактика подкладывания соломки. Вот и перед сегодняшней игрой со «Спартаком» он вновь недвусмысленно заявлял, что нынешние исполнители не того уровня, а ему приходится собирать команду заново.

«Вряд ли мы сможем поразить поставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками, россыпью бесконечных моментов. Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые у нас возникают практически в каждой игре, и минимизировать ошибки в обороне», — говорил Леонид Слуцкий.

фото: rubin-kazan.ru

У «Спартака» же дела в последнее время слегка улучшились. «Красно-белые» закрепились в середине таблицы, а в прошлом туре впервые при итальянце одержали разгромную победу (3:0 над «Арсеналом»). Так что ставки на «Спартак» у букмекеров были аргументированными.

Впрочем, игра показала другое. Сегодня «Рубин» впервые в весенней стадии чемпионата наконец-то показали цельный футбол с установкой тренера, которую практически без нареканий казанцы выполнили. Другой вопрос, насколько игровой моделью во втором тайме казанцам можно гордиться? Игра в вынос мяча вряд ли кого-то из болельщиков привела в восторг.



«Рубин» порадовал в первом тайме, но расстроил во втором

Впрочем, несмотря на ожидания болельщиков и заверения главного тренера «Рубина», казанцы вовсе не окопались на своей половине поля, а даже наоборот — проводили в атаке даже больше времени, чем «Спартак». Попутно проскальзывали и неплохие моменты.

Например, на 12-й минуте Игнатьев в центре поля красиво обыгрался с Лисаковичем, в касание, практически разыграв спартаковскую «стеночку». После чего Виталий сблизился с воротами и пробил в дальний угол — мяч обстучал обе штанги и вышел из ворот прямо в руки Александру Максименко.

Сыграл свою роль капитан казанской команды и в эпизоде с забитым голом. Именно Лисакович придержал мяч у подступов к штрафной, чтобы в позиционной атаке подтянулось побольше казанцев, а вместо удара он на замахе отдал передачу на левый фланг, откуда Зуев и пробивал в сторону ворот, а Игнатьев переправлял головой в створ.

Вообще, по итогу первого тайма «Рубин» перебил «Спартак» и в сторону ворот, и в створ 7(2) — 5(1). «Красно-былые» выглядели довольно тяжелыми, позволяли казанцам использовать свободные у своей штрафной. Казанцы «прогуливались» по полю довольно свободно, а накрывали их москвичи не всегда вовремя.

Однако во втором тайме картина игры кардинально изменилась. «Спартак» взвинтил темп, а казанцам оставалось прижиматься к собственным воротам. «Красно-белые» лишили «Рубин» мяча начисто, так что ни о каких голевых моментах даже помышлять не приходилось. Более того, пожар в собственной штрафной при массовом навале «Спартака» вынуждал подопечных Слуцкого играть в простейший вынос мяча за кромки поля.

Вполне ожидаемо тотальное превосходство «Спартака» все-таки привело к ответному голу в исполнении Александра Соболева на добивании после углового.

Правда, в остатке матча все с той же тактикой «выноси куда подальше» казанцы сумели-таки отбиться и сохранить одно добычное очко в московском поединке.

Зуев, ты ли это?

Тяжело назвать концовку первого и второй тайм образцом футбольной тактической мысли. Оборонительная игра с выносом мяча абы куда не впечатлила. Тем не менее было пару моментов у казанцев, за которые можно зацепиться. Это три подряд угловых и попытка забить Зуева.

На 64 минуте полузащитник подхватил мяч на скорости на правом фланге (зачем-то опередив своего партнера по команде Лисаковича, который был ближе к мячу) потом обыграл защитника у штрафной и пробил с острого угла.

Похоже Александр на этот матч был сверхзаряжен. Учитывая, что он сыграл важную роль в забитом мяче Владислава Игнатьева, складывалась картинка, что это и вовсе лучший матч в исполнении обычно остававшегося в тени полузащитника.

фото: spartak.com

Александр Зуев в свое время так же, как и Лисакович, оказался не нужен «Спартаку» после нескольких лет попыток закрепиться в составе. И в общем-то неудивительно, что именно на поле «Открытие Банк Арены» он выдавал такие скорости и при любой возможности пытался пробить по воротам. Вот если бы он действовал так в каждом матче. Но это совсем другая история.

Эрик Добролюбов