День в истории: Бехтерев пошел в доктора, летчики — в герои, а Чаплин — в бродяги

Чем примечательна дата 16 апреля?

Сегодня, 16 апреля, Всемирный день цирка, а также Международный день голоса. В этот день психиатр Владимир Бехтерев стал доктором медицины, родился актер Камаловского театра Ильтазар Мухамматгалиев, был создан Государственный комитет по земельным ресурсам и земельной реформе, вышел первый сборник Горького, появился первый российский профсоюз, а в СССР было введено звание Героя Советского Союза, Турция отменила визовый режим с нашей страной, на жизнь императора Александра II было совершено первое из семи покушений, началась наступательная операция советских войск, в ходе которой был взят Берлин, в Одессе состоялось открытие памятника Пушкину, CCCР вышел из международной изоляции после подписания советско-германского Рапалльского договора. Родились: известнейший американский актер Чарли Чаплин, актер Евгений Самойлов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Свен Фишер, телеведущий Иван Ургант. Умерли: Ясунари Кавабата, первый японский писатель, получивший Нобелевскую премию, и главный режиссер Татарского академического театра оперы и балета Нияз Даутов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Профессор психиатрии Казанского университета и резервы казны Татарстана

16 апреля 1881 года психиатр Владимир Михайлович Бехтерев из Елабуги в Петербурге защитил диссертацию на степень доктора медицины. Диссертация называлась «Опыт клинического исследования температуры при некоторых формах душевных заболеваний». Позже в декабре 1884 Бехтерев получил приглашение занять кафедру психиатрии в Казанском университете. На этой должности профессор организовал сообщество из лучших невропатологов и психиатров, а также обзавелся собственной психофизиологической лабораторией. Именно в казанский период, продолжавшийся до октября 1893 года, Бехтерев провел ряд исследований в области физиологии и морфологии нервной системы, благодаря которым и получил заслуженную славу.

Фото wikipedia.org

16 апреля 1966 года родился актер Камаловского театра Ильтазар Мухаматгалиев . Выходец из деревни Старый Мензелебаш Сармановского района Татарстана в 1995 году окончил Казанский государственный университет культуры и искусств. После этого Ильтазара приняли в труппу Татарского академического театра. Сам пишет сценки и инсценировки, а также занимается переводом русских и зарубежных драматургов на татарский язык, например, пьесы Горького «На дне» и «Версальский экспромт» Мольера. Недавно Мухаматгалиев поставил свой поэтический спектакль «Киек каз юлы» (русское название — «Формулы прекрасного»).



В 1991 году 16 апреля на сессии Верховного Совета был создан Государственный комитет по земельным ресурсам и земельной реформе. У комитета были предшественники. К примеру, с сентября 1920 года Наркомат земледелия ТАССР получил функции Казанского губернского земельного отдела, так как тот упразднили. Основными задачами комитета от 1991 года стало осуществление государственного регулирования по вопросам земельных отношений и использования земельных ресурсов республики.

Фото: tatarstan.ru

16 апреля 2021 года, как написало «Реальное время» президент Татарстана предложил «продать все, что не нужно» из объектов незавершенного строительства (аудит выявил таковых на 32,7 млрд рублей) и начать «расшивать» налоговую задолженность в 9 млрд рублей, пригрозив предприятиям-должникам приостанавливать господдержку. Несмотря на то, что в прошлом году на заседании финансового штаба РТ отметили прирост выплат налогов, в сравнении с предыдущим годом, все же вспомнили и , так называемых, «замороженных» резервах. Этими резервами, которые помогли казне Татарстана выбраться из «пандемийной» финансовой ямы, и являлись долгострои и выплаты должников.

Первый в России профсоюз и звание Героя Советского Союза

16 апреля 1989 года в свет вышло первое издание сочинений Максима Горького. Выпустило его издательство Дороватского и Чарушникова. Тираж первой книги Горького на тот момент не превышал 1000 экземпляров, но «Очерки и рассказы» рискнули дать тиражом в 3000 экземпляров. Издательство не прогадало, сборник произведений, которые до этого печатались в различных провинциальных газетах и журналах, раскупили за очень короткие сроки. С таким же успехом в следующем году разошлось и новое издание — в трех томах.

Фото ekp.spb.ru

16 апреля 1905 года в России появился первый профсоюз, Союз работников печатного дела. Собравшиеся в Петербурге на общем собрании представители различных типографий также решили выпускать журнал «Печатный вестник». По стопам работников пошли и представители других профессий, организовывая свои объединения.

16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР учреждено почётное звание «Герой Советского Союза». Первыми его удостоились летчики Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван Доронин. Они участвовали в спасении челюскинцев в 1934 году. Корабль около 5 месяцев дрейфовал во льдах, а после был сдавлен льдами. Пассажиры высадились с судна, забрав как можно больше продовольствия. Cамолет Ляпидевского первым высадился на льдине для эвакуации людей.





Анатолий Васильевич Ляпидевский. Фото wikipedia.org

Великий бродяга и безвизовая Турция



16 апреля 1889 года родился известнейший английский и американский киноактер Чарли Чаплин. Комик появился на свет в Лондоне. Его родители, эстрадные актеры, ушли из жизни мальчика рано. Отец скончался в 1901 году из-за злоупотребления алкоголем, а вскоре после этого мать Чарли потеряла рассудок и попала в психиатрическую больницу. Мальчик вместе со своим братом Сидом были вынуждены начать зарабатывать себе на жизнь. Чарли много выступал на сцене, но долго нигде не задерживался долго в силу своего возраста. Скоро ему пришлось даже бросить учебу, чтобы посвящать время мелкой подработке. В 1903 году, когда Чарли было 14 лет, ему удалось найти постоянную работу — его приняли в театре и дали роль посыльного Билли в пьесе «Шерлок Холмс». Спустя 9 лет Чаплин переезжает в США, где и началась его большая карьера. Очень быстро визитной карточкой актера становится образ «Бродяги», который и сейчас является примером для подражания.

16 апреля 2011 года вступил в действие договор о безвизовом пересечении границы между РФ и Турцией по общегражданским и служебным паспортам. Межправительственное соглашение Россия и Турция подписали 12 мая 2010 года в Анкаре. В документе сказано, что суммарное пребывание на территории другого государства не должно превышать 90 дней в течение полугода.