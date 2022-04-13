К 2030 году выбросы парниковых газов в Татарстане хотят снизить на 40%

А к концу 2022-го экологи и ученые закончат разрабатывать программу по достижению углеродной нейтральности

Фото: Максим Платонов

Россия присоединяется к всемирному тренду на достижение углеродной нейтральности. Глобальное потепление усиливается, и огромную долю в этот процесс вносят выбросы углекислоты от промышленных предприятий, сельского хозяйства и транспорта. Прямо сейчас в Татарстане разрабатывается большая программа, призванная минимизировать выбросы климатически опасных газов (углекислоты, оксида азота и метана) и увеличить их поглощение. Курирует программу Министерство экологии и природных ресурсов. К концу 2022 года ее проработка должна в общих чертах завершиться, а уже к 2030 году планируется снизить выбросы на 40%. Планы огромные: тут и постепенный переход Татарстана на «зеленую» энергетику, и разработка низкоэмиссионных способов ведения сельского хозяйства, и перестройка промышленных процессов. Конечно, за несколько лет этого не сделать, нужна многолетняя планомерная работа и тесное сотрудничество с учеными, без которых ничего не получится. Как говорит заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева, по плану, к углеродной нейтральности страна в целом (и Татарстан в частности) придет лишь к 2050 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

8 направлений декарбонизации

Большая программа декарбонизации в республике разрабатывается сегодня: над ней работает весь Татарстан. По поручению президента республики Рустама Минниханова сформирована межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители научного сообщества, ведущие промышленные предприятия, все министерства и ведомства, по линии которых будут формироваться мероприятия программы. В Татарстане эту работу координирует Министерство экологии и природных ресурсов.

Фото: Карина Аброськина

Замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева рассказывает:

— Предполагается, что основная цель будет достигнута к 2050 году, а к 2030-му мы уже сможем снизить выбросы парниковых газов на 40%. Программа пока в стадии разработки, сейчас идут активные консультации с Минэкономразвития РФ, которое является координатором программы углеродной нейтральности на уровне Российской Федерации. К сегодняшнему дню уже сформировано восемь направлений работы, которые будут наполняться конкретными мероприятиями.

Заместитель министра перечислила эти направления:

Модернизация промышленного комплекса.

Развитие водородной энергетики и других направлений «зеленой» энергетики.

Модернизация нефтедобычи и нефтепереработки.

Использование электротранспорта.

Обращение с отходами производства и потребления (эта сфера выделена отдельно, поскольку объекты накопления отходов имеют высокий потенциал выброса парниковых газов).

Увеличение поглощения парниковых газов (в этой сфере ученые уже развивают крупный проект карбонового полигона в Татарстане).

Мероприятия по мониторингу выбросов и поглощения парниковых газов — важно понимать, каков этот баланс. В этом разрезе в программу войдут в том числе мероприятия, связанные с выпуском специализированных датчиков, и разработка нормативной базы.

Формирование системы независимой верификации. По этому направлению в республике тоже есть наработки. К примеру, одним из органов по верификации станет Университет Иннополис, который займется подсчетом выпуска углеродных единиц в каждом климатическом проекте.

Татарстан выделил на карбоновый полигон 40 миллионов, еще 86 ждут от Минобрнауки

В 2021 году в федеральном Минобрнауки была принята программа карбоновых полигонов — их сеть создается в России, чтобы развивать систему расчета углеродного баланса (проще говоря, оценивать разницу между количеством улавливаемого и выделяемого экосистемой углекислого газа).

Татарстанский полигон «Карбон Поволжье» был включен в нее в сентябре 2021 года. В его работе принимают участие несколько вузов Казани (КФУ как оператор полигона, аграрный университет и академия ветеринарной медицины как участники), ФИЦ «КНЦ РАН», Волжско-Камский биосферный заповедник. В качестве индустриального партнера выступает ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

minobrnauki.gov.ru

Как объясняет профессор Светлана Селивановская, директор Института экологии и природопользования КФУ, главная задача ученых в работе над карбоновым полигоном — в первую очередь получение информации. В Татарстане много лесов, и во время фотосинтеза они поглощают углекислый газ. Но во время дыхания они его выделяют. Кроме того, когда растение погибает, в процессе разложения тоже выделяются парниковые газы. Так что основные задачи ученых на карбоновом полигоне — во-первых, понять, каков баланс эмиссии и связывания углекислого газа, во-вторых, определить, почему процесс проходит именно так и можно ли на него повлиять.

Татарстанский карбоновый полигон будет разделен на три участка — лесной (он расположен в километре от обсерватории им. Энгельгардта), водный (на Саралинском участке Волжско-Камского государственного биосферного заповедника) и сельскохозяйственный. Пока до сих пор не определено окончательно, где будет расположен третий участок — есть возможность делать это на полях ФИЦ «КНЦ РАН» или на территории, где сейчас организовывает агробиотехнопарк Казанский аграрный университет. Возможно, работа будет проходить одновременно на двух площадках, все должно определиться буквально в ближайшее время.

Чтобы информация была репрезентативной, мониторинг должен проходить на оборудовании, данные которого принимаются в международном сообществе. Разумеется, оно импортное. Светлана Селивановская рассказывает:

— Оборудование это очень дорогое. Финансирование на него от Минобрнауки нам обещано, но пока еще не поступило. По нашим сведениям, должно быть выделено порядка 86 миллионов на измерительное оборудование. Мы благодарны президенту республики Рустаму Минниханову и руководителю «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинату Яруллину — республика поддержала этот проект и выделила на него 40 миллионов рублей. На эти средства уже состоялись торги и закуплено оборудование. Часть его придет уже через месяц, остальное ждем в июле-августе (несмотря на то, что оборудование американское, нам обещали, что поставка состоится). И как только мы установим на лесном участке полигона вышку, начнется мониторинг в воздушной среде. А все, что касается наземных процессов, уже было начато на лесном участке полигона в прошлом году и будет продолжаться. Летом начнутся работы на остальных двух участках. Уже есть договоренности с коллегами из других организаций, намечен список работ. Пока все упирается в то, что нам должны выделить оборудование.

«Массивную информационную атаку на сознание людей нужно проводить и сейчас»

Еще одна очень важная функция карбонового полигона — образовательная, просветительская. Светлана Селивановская напоминает: когда в России только еще осознали проблему отходов, необходимость их сортировки, транспортировки, переработки, тогда началась массовая образовательная кампания на эту тему. Под эгидой Министерства экологии и по сей день идет массовая просветительская работа, развитие экологического сознания с самого нежного возраста (буквально с детского сада).

— Такую же массивную информационную атаку на сознание людей нужно провести и сейчас, чтобы они понимали, что такое декарбонизация и для чего она нужна. Что проблема с выделением климатически опасных газов реально существует и что ее можно и нужно решать! — убеждена профессор.

Фото: realnoevremya.ru

И, наконец, на карбоновом полигоне ученые вместе с индустриальными партнерами собираются разрабатывать климатические проекты — изучать, как можно менять схемы хозяйствования, чтобы снижать эмиссию углекислоты в атмосферу и увеличивать ее секвестирование (связывание). Конечно, исследования такие начались не сегодня и даже не вчера — необходимость бороться с парниковыми газами осознана учеными уже давно. Например, в университете уже разрабатывается проект по переработке отходов птицеводства в биочар — медленно разлагающееся удобрение, которое одновременно и повышает урожайность, и способствует секвестрации углерода. Начаты исследования по оценке состояния почвы на лесном участке, чтобы понять, какая растительность хорошо фиксирует углерод, за счет чего идут процессы. Климатические проекты обязательно должны быть управляемыми, как объясняет Селивановская:

— Недостаточно просто посадить растения — надо понимать, сколько они будут связывать и выделять углекислого газа. Недостаточно начать распахивать землю по передовым агротехнологиям, чтобы снижать эмиссию углерода в воздух, важно, чтобы это все было обязательно посчитано и проконтролировано!

Не только кнут, но и пряник для предприятий

А как обстоят дела с промышленностью? Какими методами ее будут стимулировать к снижению эмиссии парниковых газов? Уже принята стратегия Минэкономразвития, посвященная низкому уровню выбросов парниковых газов до 2050 года. Выпущен Указ президента России «О сокращении выбросов парниковых газов» и принят соответствующий Федеральный закон. Словом, «декарбонизующее» законодательство набирает обороты. Как рассказывает Ольга Манидичева, предприятия уже должны подавать отчетность по работе с парниковыми газами, более того, с 2023 года будут определены меры административной ответственности для предприятий, которые эту отчетность не будут представлять. Пока в проекте заложены суммы от 100 до 150 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 тысяч рублей до 1 миллиона — для юридических, но цифры это не окончательные, норма пока не введена.

Ольга Манидичева и Светлана Селивановская. Фото: Карина Аброськина

Но уже сегодня составлен перечень проектов, отвечающих требованиям устойчивого развития, в том числе тех, где снижается уровень выбросов парниковых газов; есть льготы, которые предусматриваются для климатических проектов (пока тоже на федеральном уровне), есть поддержка «зеленых» проектов со стороны банковского сектора.

В процессе пересмотра находятся методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями (так называемая «Методика №300») Заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана объясняет:

— В конце марта принято еще одно федеральное постановление, которое разделяет всю промышленность на отрасли, для которых будет установлен целевой показатель — снижение уровня выброса парниковых газов. Методики измерений и мониторинга усовершенствуют, и с 2023 года показатели будут установлены — сначала на федеральном уровне, потом — на уровне регионов.

Грядет перестройка промышленности: как говорят ученые и экологи, все понимают, что ее надо модернизировать и идти в ногу со временем. ESG-повестку взяли на вооружение уже большинство татарстанских крупных предприятий — большие проекты реализуются и на «Нижнекамскнефтехиме», и на «Татнефти», работают в эту сторону и другие татарстанские промышленные гиганты.

Но что будет, если предприятие невелико, если для него проблемно вкладываться в модернизацию производства, чтобы уменьшить углеродный след? Ольга Манидичева соглашается с тем, что стоит поощрять предприятия и стимулировать их к этому — обсуждаются не только штрафные санкции, но и стимулирование:

— На сегодняшний день в стадии обсуждения находится и вопрос поддерживающих мер. Пока они не приняты. Но уже сегодня составлен перечень проектов, отвечающих требованиям устойчивого развития, в том числе тех, где снижается уровень выбросов парниковых газов; есть льготы, которые предусматриваются для климатических проектов (пока тоже на федеральном уровне), есть поддержка «зеленых» проектов со стороны банковского сектора. Думаю, есть шанс на то, что это будет разрабатываться и развиваться, мы на это надеемся и сами эти меры инициируем. Кроме того, в России развивается система оборота так называемых «углеродных единиц», это будет давать каждому предприятию возможность распоряжаться ими по своему разумению.

Включение самосознания, наука и «зеленая» энергетика

Итак, промышленным предприятиям придется так или иначе включаться в повестку, потому что цель перед всеми стоит общая. Светлана Селивановская обращается к недавней истории: мы еще помним времена, когда вводились нормы по обращению с отходами и другие экологические нормативы. Директора многих предприятий решали, что им дешевле платить штрафы, чем исполнять требования. Но со временем это становится невозможным, да и люди понимают, что, инвестируя в производство, они инвестируют в собственное будущее.

Фото: Максим Платонов

Кстати, речь идет не только о снижении выбросов, но и об их улавливании и недопущении их выхода в окружающую среду. Например, можно ставить более мощные фильтры или вводить технологию с возвращением парниковых газов в технологическую цепочку

— Это длительный и сложный процесс, но если предприятие хочет получить инвестиции, оно должно этим заниматься! — говорит профессор.

Ей вторит и заместитель министра — осознание важности происходящего приходит и к крупным, и к малым предприятиям республики. По словам Ольги Манидичевой, промышленность мотивируют не только штрафы и стимулирование, но и запрос общества на благоприятную окружающую среду.

А что у нас с энергетикой? Экологи подтверждают: цель перейти на «зеленую» энергию у республики есть. Ученые уверены: это очевидно вопрос времени, более того, разработки на эту тему есть и в Казанском университете. Просто сейчас наступил тот момент, когда нужно «поднять» их, доработать и реализовать.

Ольга Манидичева в очередной раз подчеркивает: масштаб проекта декарбонизации настолько огромен и всеобъемлющ, что его невозможно реализовывать без поддержки науки.

— Наука у нас становится опорой абсолютно для всех отраслей. Ей оказывается колоссальная поддержка, все строится на ней, — говорит заместитель министра экологии.