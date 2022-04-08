Росстат: в России годовая инфляция ускорилась до 16,69%

В России в марте годовая инфляция ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале. В месячном выражении потребительские цены выросли на 7,61%, приводит данные Росстат.

Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 6,73% по сравнению с февралем и на 17,99% в годовом выражении. Непродовольственные товары выросли в цене на 11,25% и на 20,34% соответственно. Стоимость услуг в марте выросла на 3,99% в месячном выражении и на 9,94% в годовом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте подорожали: репчатый лук (+50,1%), белокочанная капуста (+39,8%), бананы (+31,5%), морковь (+29,5%), свежие помидоры (+27,4%), столовую свеклу (+24,7%), груши (+21,7%), виноград (+14,9%).

В среду Росстат сообщал, что в России инфляция за период с 26 марта по 1 апреля составила 0,99%. Репчатый лук подорожал на 14,2%, белокочанная капуста — на 13,2%, столовая свекла — на 11,3%, морковь — на 8,5%, картофель — на 4,8%, яблоки — на 3,8%. Огурцы подешевели на 7,2%, помидоры — на 3,5%, бананы — на 2,6%.



Минэкономразвития России сообщало, что в стране инфляция с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против 15,66% неделей ранее.



Татьяна Леухина