Около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены Западом — это много или мало?

Примерно $300 миллиардов золотовалютных резервов Банка России заморожены из-за санкций. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте.

— Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях. Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются, — цитирует его ТАСС.



Глава Минфина напомнил, что долги в отношении стран, которые недружественно отнеслись к России, будут оплачиваться в рублях.

Фото: kremlin.ru

$300 миллиардов — это:

Примерно 35 триллионов рублей по курсу ЦБ на сегодня.

Чуть меньше половины всех международных резервов России — на 4 марта 2022 года они составляли $643,2 миллиарда.

Примерно столько же составляли международные резервы России по состоянию на 22 декабря 2006 года — $299,2 миллиарда.

В три раза больше величины резервов России на 15 октября 2004 года — $100,1 миллиарда.

Больше годового бюджета России.

Примерно на 10 триллионов больше доходов России на 2022 год (25,02 триллиона рублей) и на 11,31 триллиона больше расходов (23,69 триллиона рублей).



На $4 миллиарда больше золотовалютных резервов Германии на декабрь 2021 года — они составляли $296 миллиардов.

Больше трех объемов золотовалютных резервов Испании — $92 миллиарда.

Чуть меньше, чем совокупные резервы Польши и Индонезии — $166 и 146 миллиардов соответственно

Дарья Пинегина