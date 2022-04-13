Чтобы запасы не поплыли

Гидроизоляция погреба: как ее делать и какие материалы использовать

Чтобы хранить многочисленные банки с домашними консервациями, организовывать запасы овощей и фруктов в своем хозяйстве многие обустраивают полноценный погреб. О том, как его построить, мы уже рассказывали в одном из предыдущих материалов проекта «Дом в фокусе». Сегодня предлагаем поговорить о том, как обеспечить, пожалуй, одну из важнейших характеристик погреба — герметичность, водонепроницаемость его стен, пола и потолка.

Обрисовываем проблему: врага надо знать в лицо

Если погреб заглубленный (большей частью объема находится под землей), то на него могут воздействовать грунтовые, осадочные и паводковые воды. Если влага просочится внутрь погреба, то запасы продуктов будут безнадежно испорчены. Поэтому нужно защитить конструкцию от этой опасности. Самые опасные с этой точки зрения места — отверстия под трубы, стыки бетонных конструкций стен, оконные проемы, трещины, стыки пола и стен. Если не защитить погреб от влаги снаружи, есть риск того, что она будет просачиваться и просто сквозь поры материала.

Гидроизоляцией нужно заниматься еще на этапе проектирования погреба, ее нельзя сделать постфактум. Перед тем как приступать к решению этой задачи, нужно для начала выяснить, как глубоко залегают грунтовые воды. Желательно еще и заранее знать, что происходит на участке во время весеннего половодья — эти вопросы выясняются на этапе выбора участка под дом.

Защита погреба от воды может производиться изнутри или снаружи, а если влаги на участке много, то используется усиленная защита (при которой совмещаются оба перечисленных варианта). Конечно, если у вас есть возможность использовать для возведения стен специальный гидроизоляционный бетон, это просто прекрасно. Но самостоятельно его приготовить невозможно, а покупать готовый — экономически нецелесообразно. Поэтому нужно позаботиться о защите от проникновения воды заранее.

Фото uteplenieplus.ru

Какие использовать материалы?

Для наружной обработки стен погреба чаще всего применяется строительный битум. В процессе нанесения его подогревают и равномерно наносят на поверхность.

Битумные мастики — это вяжущие составы на основе битума со специальными добавками и наполнителями. К их преимуществам относится высокая адгезия к большинству поверхностей; цельное покрытие, которое формируется в итоге нанесения; возможность использования в комплексе с другими видами гидрозащиты. Например, битумной мастикой хорошо обрабатывать швы и стыки рулонной гидроизоляции.

Рубероид — довольно популярный вариант. Им изолируют все подряд — и фундаменты, и стены, и крыши (в том числе и конструкции погреба). Популярность обусловлена несколькими важными факторами: его удобно укладывать, он универсален и, главное, дешев. Правда, он не очень долговечный, а еще, если укладывать его в два слоя, расход получится большим. Проблема недолговечности может быть частично нивелирована, если использовать современные аналоги рубероида — гидроизол, бризол, акваизол и т.д. Этот материал тоже используется для гидроизоляции стен и пола снаружи. Можно настелить, к примеру, рубероид на фундамент перед тем, как строить стены — это защитит пол от капиллярной влаги.

Полимерцементные смеси глубокого проникновения. Эта группа материалов изготавливается на цементной основе и используется для обработки внутренней части погреба. Это готовые растворы, которые просто наносятся на бетонные стены. Вещества, входящие в их состав, вступают в реакцию с влагой и образуют нерастворимые кристаллы. В результате капилляры бетона закупориваются и становятся влагонепроницаемыми.

Полимерные мембраны — пленки из полиэтилена высокой плотности. Их часто используют в сочетании с битумной гидроизоляцией. Они надежно защищают стены и пол погреба от проникновения влаги.

Очень часто разные виды гидроизоляционных материалов используются в сочетании друг с другом.

Фото pogrebov.net

Наружная гидроизоляция от грунтовых вод

Чтобы обеспечить качественную защиту погреба от грунтовой и капиллярной влаги, многие специалисты советуют на этапе строительства гидроизолировать его стены снаружи.

Для этого надо сначала очистить поверхность стен от грунта, грязи и пыли. Острые швы нужно зашлифовать, швы — расчистить. Потом на стены наносится выбранный тип гидроизоляционного материала. К примеру, вариант может быть таким: сначала прогрунтовать бетонную стенку, потом нанести на нее битумную мастику, а поверх — рулонный материал (тот же рубероид или его современные модификации). Если уровень грунтовых вод высокий (а значит, они сильно давят на стенки подвала), то лучше сделать пару-тройку слоев гидроизоляции.

Если же участок у вас относительно сухой, то хватит и профилактического варианта внешней гидроизоляции — стены грунтуются и обрабатываются битумной полимерной мастикой. Все, стены можно засыпать землей.

Внутренняя гидроизоляция погреба и ее виды

Защита от воды внутри погреба может быть нескольких видов.

Проникающая — использование полимерцементных смесей, о которых мы уже говорили. Этот вид гидроизоляции не препятствует прохождению пара. Для того чтобы обработать поверхности такими смесями, нужно взять широкую кисть и начать наносить раствор толщиной примерно в 2 мм. Поверхность бетона предварительно нужно увлажнить. Сперва обрабатывают стены, потом потолок и пол.

Обмазочная. Если погреб неглубокий, можно обойтись битумной полимерной мастикой (ее еще называют жидкой резиной). Разогревать перед нанесением ее не надо — она продается в готовом виде. Перед нанесением мастики поверхность надо очистить и загрунтовать.

Фото construction-engineer.ru

Оклеечная. Если грунтовые воды подходят высоко, придется сделать внутри погреба гидроизоляционный замок. Сначала горячим битумом обрабатываются пол и стены (мастика не подойдет, она даст слишком слабую защиту). А потом поверх накладываются горизонтально полосы рулонной гидроизоляции (например, рубероида и его «братьев»). Листы укладываются непрерывной поперечной полосой, начиная с верха одной стены и заканчивая верхом противоположной, протягиваясь по полу.