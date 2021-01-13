«Житница дома»: обустраиваем погреб

Из чего построить погреб, какую выбрать конструкцию и что нужно не забыть при планировании

Решение о том, нужен ли погреб на участке, часто принимается в зависимости от типа фундамента. Если он позволяет обустраивать подвальный этаж или комфортный подпол — погреб не понадобится. А вот если с площадями под домом «напряженка», погреб станет разумным решением. Рассказываем, какие бывают погреба, что нужно учесть в их планировании и какие шаги обязательны к выполнению при их обустройстве.

Чем погреб отличается от подпола и подвала

СП 31-107-2004 определяет погреб как «отдельно расположенное сооружение, полностью заглубленное в землю, которое служит для круглогодичного хранения продуктов». Этот же документ устанавливает, что площадь погреба рекомендуется минимум 4 метра, высота — не менее 1,9 метра. А входить в него следует по лестнице через люк, размеры которого должны быть не меньше 60 на 80 см (свод правил может вам и польстить, но вы, когда соберетесь обустраивать погреб, будете исходить из собственных габаритов).

Согласно этому же документу, подполье тоже используется для того, чтоб хранить в нем овощи и другие продукты, но располагается оно под полом кухни или другого нежилого помещения первого этажа дома. Площадь подполья подразумевается как и для погреба — от 4 метров, а вот высота может быть и меньше — начинается она от 1,2 метра.

Выходит, что основное различие между погребом и подполом — в том, что первый, как правило, обустраивается отдельно от дома, а подпол находится внутри него.

Есть еще третий вариант организации пространства для хранения запасов на зиму — сделать это в подвальном помещении, но это тема для отдельной статьи. Подвал, как правило, простирается подо всем домом, и в нем можно сделать не только кладовые, но и обустроить другие вспомогательные помещения (например, технические).

И подпол, и подвал характеризует еще одно важное отличие от погреба: поскольку дом зимой отапливается, то и здесь тоже теплее, чем на улице. А вот погреб — помещение автономное, поэтому его надо утеплять отдельно. Если этого не сделать, хранить в нем продукты зимой не будет иметь технического смысла — с таким же успехом можно складировать их в неотапливаемом сарае.

Фото: podvaldoma.ru

Как расположить погреб на участке

Требования к его размещению на участке — точно такие же, как и для остальных надворных построек. Эти вопросы регламентируются СП 53.13330.2019.

Погреб нужно строить не ближе чем за 1 метр от границ соседнего участка, причем если крыша погребицы имеет карнизный свес больше 50 см — расстояние надо будет мерить от этого свеса, а не от стенки. До красной линии улицы (если она рядом проходит) от постройки должно быть минимум 5 метров, а до жилого дома может быть сколько угодно расстояния.

Есть и соображения здравого смысла. Так, если на вашем участке туалет представляет собой выгребную яму с дощатым домиком сверху — очевидно, погреб стоит увести подальше от нее. До септика и бани (с ее неминуемыми стоками) тоже нужно оставить минимум метров шесть. Стоит поломать голову и над тем, как будет расположен ваш погреб относительно соседских коммуникаций — если у соседа баня за забором, то погреб рядом лучше не строить. Разумно организовать погреб недалеко от жилого дома, чтоб не таскать далеко припасы. Многие хозяева пристраивают его к другим постройкам, используя, например, стену сарая в качестве одной из стен погребицы. Это позволяет сэкономить стройматериалы и объединить надворные постройки в один конгломерат.

Но главный фактор, который определяет, где будет погреб и будет ли он у вас вообще, — высота, на которую подходят грунтовые воды. Мы уже не раз писали о том, что нужно заказать полную «геологию» участка, прежде чем строиться на нем — а в это исследование входит и определение того, как высоко поднимаются воды в недрах вашего участка. Учитывать надо не их среднюю высоту, а самую высокую отметку (в идеале — вообще сразу же после паводка весной). Для погреба требуется минимум 1,9 метра высоты (см. первую главу этой статьи), при этом его пол лучше располагать примерно на метр выше границы грунтовых вод. Стало быть, если вода подходит выше, чем на 3 метра от поверхности по всему участку, то глубокий погреб вам противопоказан (а также становится понятно, почему и подвал вы не обустраиваете). Но отчаиваться не надо.

Фото: 7dach.ru

Виды погребов

Есть несколько разных конструкций отдельно стоящих погребов.

Классика жанра — подземный погреб (он же насыпной). Его пол находится на глубине минимум 2 метра под землей, и если он хорошо теплоизолирован и защищен от влаги — это, конечно, вариант идеальный. На хорошей глубине постоянная плюсовая температура будет удерживаться весь год. Тут будет достаточно холодно для того, чтобы не портились окорока и варенье, но довольно тепло, чтоб не замерзла картошка и не пропали яблоки. Вспомним: в старину именно погреб сберегал хозяйскую сметану и молоко от скисания: летом здесь тоже вполне прохладно. Сверху такой конструкции, насыпается земля, а еще порой ставят погребицу — «домик», крышу с дверью, которая защищает лаз (люк, дверь или что там у вас ведет в глубины сокровищницы) и пол погреба от просачивающихся осадков. Чтоб зря не тратить площадь участка, погребицу можно сделать довольно большой и использовать как самостоятельный сарай.



Его пол находится на глубине минимум 2 метра под землей, и если он хорошо теплоизолирован и защищен от влаги — это, конечно, вариант идеальный. На хорошей глубине постоянная плюсовая температура будет удерживаться весь год. Тут будет достаточно холодно для того, чтобы не портились окорока и варенье, но довольно тепло, чтоб не замерзла картошка и не пропали яблоки. Вспомним: в старину именно погреб сберегал хозяйскую сметану и молоко от скисания: летом здесь тоже вполне прохладно. Сверху такой конструкции, насыпается земля, а еще порой ставят погребицу — «домик», крышу с дверью, которая защищает лаз (люк, дверь или что там у вас ведет в глубины сокровищницы) и пол погреба от просачивающихся осадков. Чтоб зря не тратить площадь участка, погребицу можно сделать довольно большой и использовать как самостоятельный сарай. Но если выясняется, что подземный погреб вам не подходит по причине того, что он быстро станет аквариумом, стоит обдумать два других варианта. Наземный погреб заглубляется в почву до полуметра. Более того, именно это тот вариант, когда его можно пристроить к другой надворной постройке — гаражу, сараю, летнему домику или даже дровянику. И еще одно (не самое главное, но вдруг!) преимущество — если под землю вам будет сложно таскать мешки с картошкой и бесконечные банки с компотами, то здесь укладка добра штабелями пройдет проще и удобнее. Но и утеплять наземный погреб придется гораздо серьезнее (ну то есть сэкономить на нем точно не получится).

заглубляется в почву до полуметра. Более того, именно это тот вариант, когда его можно пристроить к другой надворной постройке — гаражу, сараю, летнему домику или даже дровянику. И еще одно (не самое главное, но вдруг!) преимущество — если под землю вам будет сложно таскать мешки с картошкой и бесконечные банки с компотами, то здесь укладка добра штабелями пройдет проще и удобнее. Но и утеплять наземный погреб придется гораздо серьезнее (ну то есть сэкономить на нем точно не получится). И наконец, средний вариант — погреб заглубленный , который «торчит» из земли вверх примерно на треть своей высоты, а выкопан не глубже, чем на полметра. Он комбинирует в себе достоинства и недостатки первых двух описанных типов.

Какую из этих конструкций выберете вы — решать только вам (вооружившись, разумеется, результатами геологических изысканий).

Фото: remoo.ru

Строительство погреба

В общем виде, если грунт плотный, то внутренние стены и пол погреба могут быть земляными. Но чаще всего все-таки от «дедовской» технологии отходят и обустраивают полноценное строение (тем более что оно совсем небольшое и много материалов на него не уходит).

Итак, если перед вами пучинистый грунт — подойдет бетон (он выдержит циклы заморозки-разморозки почвы и «гуляние» ее геометрических параметров). Люди делают стены погреба и из кирпича, и из бутового камня, и из газобетонных блоков — в общем, кто во что горазд, и все эти материалы вполне хороши для заявленных целей. Не рекомендуется разве только дерево — в земле оно может сгнить, промокнуть, разрушиться, быть съеденным вредителями.

Общая схема обустройства погреба начинается с рытья котлована нужной глубины (еще раз напомним: вы должны четко знать, что в этом месте вас не встретит фонтанчик из родника). Дно котлована засыпается песчано-щебневой подушкой, поверх которой надо обязательно положить гидроизоляцию. Вариантов несколько — кто-то вообще берет и заливает подушку битумом, кто-то выбирает пленочную гидроизоляцию, кто-то — другие способы.

Следом заливается бетонное основание (сантиметров на 10) — после чего строители идут курить примерно на неделю: пол должен схватиться и высохнуть. Потом приступают к стенам. Их надо гидро- и теплоизолировать. Потолок погреба утепляют — иначе на нем будет оседать конденсат, и он будет постоянно «плакать».

Фото: remoo.ru

Ни в коем случае нельзя забывать о вентиляции погреба (иначе плакало ваше безопасное хранение). Для этого в помещении устанавливают две трубы сечением до 12 мм — вытяжную под потолком и приточную (ее нижний конец должен быть примерно в полуметре от пола).

Кровлю погреба делают из штучных и рулонных материалов. В самых простых случаях обходятся дедовскими методами — рубероидом и шифером. Если хочется сделать понаряднее — можно использовать в качестве покрытия погребицы керамическую черепицу (вполне возможно, она останется от строительства основного дома). Вообще, многие хозяева при обустройстве погреба руководствуются тем, какие материалы остаются от строительства, — все же в погреб гостей не водить, а размеры его невелики.

Очень важно теплоизолировать все поверхности погреба, которые соприкасаются с внешней средой — это и пол, и стены, и кровля, и даже дверь. Есть много способов сделать это, и об утеплении погребов разного вида мы подробно поговорим в одной из следующих статей.