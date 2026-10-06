Татарстан и Ингушетия возобновили прямое авиасообщение

Вопрос о возобновлении сообщения обсуждался во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию

Фото: Динар Фатыхов

Первый после перерыва регулярный рейс из Казани в Магас принял 6 октября аэропорт Ингушетии. Полеты будет выполнять «ЮВТ Аэро» на Bombardier CRJ-200 еженедельно по вторникам, сообщает ТАСС.

Вопрос о возобновлении сообщения обсуждался во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. Минимальная стоимость билета в одну сторону — 5 338 рублей с ручной кладью до 5 кг.

Запуск рейса облегчит логистику для жителей и предпринимателей двух республик и будет способствовать росту турпотока.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Казань — одно из востребованных направлений, и мы рассчитываем, что рейс будет интересен как жителям Ингушетии и Татарстана, так и гостям наших регионов, — сказал директор аэропорта Магас Магомед Цуров.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в число новых направлений полетов этим летом. В целом за январь — август 2026 года российские авиакомпании перевезли 70,55 млн пассажиров.

Алсу Сабирзанова