Татарстан и Ингушетия возобновили прямое авиасообщение
Вопрос о возобновлении сообщения обсуждался во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию
Первый после перерыва регулярный рейс из Казани в Магас принял 6 октября аэропорт Ингушетии. Полеты будет выполнять «ЮВТ Аэро» на Bombardier CRJ-200 еженедельно по вторникам, сообщает ТАСС.
Вопрос о возобновлении сообщения обсуждался во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. Минимальная стоимость билета в одну сторону — 5 338 рублей с ручной кладью до 5 кг.
Запуск рейса облегчит логистику для жителей и предпринимателей двух республик и будет способствовать росту турпотока.
— Казань — одно из востребованных направлений, и мы рассчитываем, что рейс будет интересен как жителям Ингушетии и Татарстана, так и гостям наших регионов, — сказал директор аэропорта Магас Магомед Цуров.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в число новых направлений полетов этим летом. В целом за январь — август 2026 года российские авиакомпании перевезли 70,55 млн пассажиров.
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