ЕС 7 октября одобрит крупнейший пакет санкций против России

Основная часть новых фигурантов связана с российским ВПК, более половины из них занимаются производством ракет

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Евросоюз 7 октября планирует одобрить санкции против примерно 1 600 российских физических и юридических лиц, большинство из которых связаны с военно-промышленным комплексом. Об этом Reuters сообщили дипломаты ЕС.

По данным агентства, это будет крупнейший санкционный список с начала конфликта на Украине. После одобрения послами 12 октября его направят министрам иностранных дел ЕС для окончательного утверждения.

Основная часть новых фигурантов связана с российским ВПК, более половины из них занимаются производством ракет.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила реформу Евросоюза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям, расширению и ряду других направлений.

Алсу Сабирзанова