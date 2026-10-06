ЕС 7 октября одобрит крупнейший пакет санкций против России
Основная часть новых фигурантов связана с российским ВПК, более половины из них занимаются производством ракет
Евросоюз 7 октября планирует одобрить санкции против примерно 1 600 российских физических и юридических лиц, большинство из которых связаны с военно-промышленным комплексом. Об этом Reuters сообщили дипломаты ЕС.
По данным агентства, это будет крупнейший санкционный список с начала конфликта на Украине. После одобрения послами 12 октября его направят министрам иностранных дел ЕС для окончательного утверждения.
Основная часть новых фигурантов связана с российским ВПК, более половины из них занимаются производством ракет.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила реформу Евросоюза, которая упразднит право вето стран-членов по санкциям, расширению и ряду других направлений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».