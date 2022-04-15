Сборная Татарстана по плаванию выросла в пять раз за полтора десятка лет

Сенсация от тренера СК ВВС «Синтез»

Звездное пополнение сборной Татарстана, благодарность министру обороны России Сергею Шойгу и закрытие Центра ФИНА. Этими и другими темами завершил эксклюзивное интервью «Реальному времени» тренер СК ВВС «Синтез» Алексей Кузнецов.

«У Татарстана вырисовывается хорошая эстафетная четверка 4 по 200 метров»

— Алексей, вторая часть Марлезонского балета начинается с обещанной сенсации.

— Да, и связана она с тем, что за сборную Татарстана будут выступать Валерия Саламатина и Дарья Устинова, ученицы тренера из Екатеринбурга Дмитрия Шалагина. Саламатина как раз входит в состав эстафеты 4 по 200 метров.

— Да, я припоминаю, что туда брали девушек с длинными фамилиями, еще наши Андрусенко, Гуженкова, Кривоногова.

— Именно, и сейчас у Татарстана вырисовывается хорошая эстафетная четверка, та же Андрусенко, Саламатина, Приходько. Можно сказать, взамен мужского квартета, откуда выбыл Мухамедзянов, Слава Андрусенко пока остался в спорте, но в целом этот квартет, куда входят еще Красных и Максумов, потерял свои позиции. Хотя мы говорим о потере позиций, а я вспоминаю мой дебютный чемпионат России 2005 года в Москве, когда в сборной республики спортсменов было раз-два и обчелся: Яна Мартынова, Роман Евграфов и Александр Шимин из Казани, Алексей Зацепин, Александр Подолец, Артур Хайбуллов из Челнов. Через год-два в Казань подтянулась Яна Толкачева, уроженка Кирова, выступавшая потом за Волгоград. Затем Евграфов ушел в триатлон. Вот и вся сборная, где невозможно было даже эстафетной команды создать. А прошло всего каких-то 17 лет.

Сейчас у нас очень серьезные ресурсы для развития плавания, особенно это касается бассейнов, большое количество занимающихся, которое должно перерасти в качество. У нас сейчас до тридцати спортсменов выезжает на чемпионаты России. Понятно, что сравниться со сборной Москвы, где может быть порядка 150 человек, нам далеко, но там масштабы города и количество спортшкол пока не достижимы для нас. А вот с Питером уже можно и нужно соперничать. Скажу больше, мы Москву уже догнали по количеству бассейнов, а Питер опережаем.

Сейчас у Татарстана вырисовывается хорошая эстафетная четверка, та же Андрусенко, Саламатина. Фото: minsport.tatarstan.ru

— Хотя там и знаменитый еще с советских времен «Экран», «Невская волна», ВоВиС...

— Школ у них много, но бассейнов всего пять, из которых два рабочих — один считается военным и туда не пускают никого, кроме военнослужащих, и один находится в фитнес-центре. Помимо того, Москва продолжает собирать у себя все сливки спорта, не только плавания, в том числе благодаря обществу Вооруженных сил. Тут, кстати, надо сказать спасибо министру обороны Сергею Шойгу, возродившему спортроты, которые уничтожал предыдущий министр обороны Сердюков. Наши пловцы Карасев, Мухамедзянов, Егор Куимов все прошли через эти формирования, закрывшие им вопрос со службой в армии. Это еще некий стимул для молодых спортсменов, поскольку вопрос со спортротой решается только при достижении определенных результатов и перспективности спортсмена. И сейчас самой большой проблемой становится нехватка тренерских кадров.

— Я недавно посмотрел данные по спортсменам прошлого, по действующим пловцам, и отметил, что у нас на одного тренера зачастую один ученик высокого класса. Редко-редко, как у Светланы Валиахметовой, есть двое, а именно сын Эдуард и Реналь Назипов. Нет такого, что можно было бы создать некую группу, члены которой подгоняли бы друг друга, и ради конкуренции и роста внутри которой тот же Красных переехал в Питер.

— Сейчас в Поволжской академии спорта пытаются решить этот вопрос максимально быстро, снова открыли кафедру плавания, а не водных видов спорта, как было до недавнего времени. Надо ждать отдачи от их работы, и она должна быть, если уж ранее отдача была от спортивного факультета пединститута, который вообще выполнял другую задачу — подготовка физруков по большому счету. Кстати, поправлю тебя, у Ларисы Хяккинен из Челнов были Зацепин и Подолец.

Сейчас в Поволжской академии спорта снова открыли кафедру плавания. Фото: sportacadem.ru

«Чупков отдал половину своих премиальных первому тренеру»

— Но там еще вопрос, кто был тренером у ребят, если вспомнить Басина-старшего.

— Тренеры поначалу вдвоем вели большую бригаду учеников, а затем Игорь Анатольевич выразил нежелание ездить по сборам, поэтому Хяккинен привозила их на соревнования в одиночку. Но соглашусь с тем, что у нас нет бригадного типа в тренерских группах, когда учеников могли бы передавать с возрастом, и один работал бы с детьми, другой уже с юниорами. Тренеры опасаются, что отдав ученика, они теряют деньги, которые могли бы получать за его дальнейшие успехи. Решать эти финансовые проблемы иногда приходится самим спортсменам. Я знаю, что Антон Чупков, после Олимпиады, отдал половину своих премиальных первому тренеру. В свое время в Бугульме был очень перспективный воспитанник Михаил Мальцев, но его не перевели вовремя из юниорской группы во взрослую, и человек пропал для большого спорта.

— Возвращаясь к новичкам, переходя в команду Татарстана, спортсмен теряет возможность выступать в параллельном зачете и одну зарплату?

— В плавании эта тема не совсем актуальна. Это в зимних дисциплинах многие выступают за два региона, у нас плавание развито во многих регионах, которые обходятся своими спортсменами. Иван Гирев, сестры Егоровы, супруги Фесиковы, Кирилл Беляев и Валерия Ермакова с открытой воды, ну и еще кто-то, с ходу не вспомню. Помимо того, летних дисциплин гораздо больше, чем зимних, а зарплатный бюджет у регионов не сильно разнится, с этим тоже связаны подобные нюансы.

— Как сейчас обстоят дела с плаванием на открытой воде?

— Два бывших дальнобоя Сергей Хурсанов и Айгуль Сагирова закончили, причем Сагирова пошла на тренерскую работу. Сейчас есть Софья Дьякова из Казани и Ярослав Соколовский из Мензелинска (!), которые тренируются в расширенном составе сборной страны.

— Есть взаимодействие с Центром ФИНА?

— Насколько мне известно, Центр ФИНА в Казани закрывается, поскольку международная федерация содержала его. Сейчас финансирование прекращается, спортсменов раскидывают по другим центрам.

Общая проблема в том, что люди готовы идти в бассейны, чтобы работать со спортивно-оздоровительными группами, в фитнес-центры, но в спортшколы серьезного наплыва нет. Фото: Ринат Назметдинов

«Нынешнему поколению наших юниоров тяжелее, чем европейским сверстникам»

— Работавших там тренеров сильно нахваливали иностранные спортсмены. Есть вариант перевести их в тренерский штаб сборной республики?

— Если только в спортшколу какую-то. Опять же, насколько я знаю, там тренерам платили хорошие зарплаты, не сравнимые с той, которую можно получать в спортшколе на первых порах. Общая проблема в том, что люди готовы идти в бассейны, чтобы работать со спортивно-оздоровительными группами, в фитнес-центры, но в спортшколы серьезного наплыва нет.

— Вслед за Назиповым, который приближается к 20-летию, у нас есть еще кто-то на перспективу?

— Его сверстница спинистка Рената Гайнуллина, есть Ралина Гилязова, брассистка 2007 года, которая тренируется у названной свыше Хяккинен, есть Григорий Квернадзе. Надо признать, что этому поколению придется тяжелее, чем европейским сверстникам, поскольку их лишают возможности конкурировать на международных соревнованиях. У наших пловцов в конкурентах только взрослые спортсмены внутри России. Тут два пути, либо выстрелить, как, допустим, Евгения Чикунова, которая перелетела уровень юниорской сборной и сразу попала во взрослую, либо уйти в тень и психологически сломаться.

Попробовать поменять ситуацию с переходом в другую сборную в плавании практически исключена. Этим фактом пользовалась, кстати, сборная Украины, откуда ушла не только Виктория Солнцева (Гюнеш) в сборную Турции, которую недавно вспоминали в связи с негативными фотографиями, и ряд спортсменов, перешедших, допустим, в сборную Азербайджана.

— Да, пловец Денис Силантьев объяснял мне, что в Азербайджане они зарабатывают достойные деньги, выступая на уровне, допустим, чемпионата мусульманских стран, и даже не стремясь к каким-то высотам на «Европе» или «мире».

— В зарубежном плавании нет централизованного финансирования. Там либо занимаются за счет клуба, в котором состоят, также как в нашем СК ВВС «Синтез», либо за счет спонсорских контрактов, либо донаты собирают, что также случается. А сейчас все видят, какие серьезные деньги вкладываются в российский спорт, включая плавание. Поэтому все наши потери носят достаточно давний характер, когда уходила Нина Живаневская в Испанию, или носят личный характер, как Аркадий Вятчанин или же выступления дочери Геннадия Турецкого за сборную Швейцарии. Был еще парень в Сибири, спринтер, плававший вольным стилем, но его переход, опять же, был обусловлен личными переменами, поскольку родители уже переехали в Германию. А сам он, кстати, сейчас учится в США. Такая же ситуация в свое время была у Владимира Морозова, который встал перед выбором сборной еще в 13 лет, но он тогда твердо решил выступать за Россию.

Джаудат Абдуллин