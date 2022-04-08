ЦСКА вернется на победный путь, а Карпин проэкзаменует «Локомотив»

Прогноз на 24-й тур Российской премьер-лиги

Настоящая весна окончательно пришла в российские города, так что в ближайшем туре мы наконец увидим качественный футбол на хороших полях. Афиша тоже не подвела. Тут и битва в Казани двух команд, потерявших иностранцев, и поездка в Подмосковье набравшего ход ЦСКА, и непредсказуемый матч в Ростове. Спортивная редакция «Реального времени» приводит свой традиционный прогноз на 24-й тур РПЛ.

ФК «Химки» — ЦСКА: «армейцы» вернутся на победный путь

Подмосковная команда в последнем туре вырвала важнейшую для себя победу в Казани, позволившую ей выбраться из подвала таблицы в зону стыковых матчей. С зимними приобретениями химчане стали выглядеть значительно увереннее, а атакующий потенциал позволяет им забивать по три мяча за матч.

Усилившись российскими ветеранами и несколькими довольно скандальными легионерами «Химки» заиграли интересно и агрессивно в атаке. В последних трех играх команда Сергея Юрана не уступает. Сначала скатали «сухую» ничью с «Сочи» (0:0), а затем поочередно на выезде обыграли «Урал» — 1:0 и «Рубин» — 3:2. Вот только слухи о возможном байкотировании ряда игроков матча не внушают оптимизма.



С ЦСКА все понятно. Мощь и напористость, с которой «армейцы» идут в весенней части чемпионата наверняка пугает даже «Зенит». Зимой ЦСКА провел очень удачную кампанию, усилившись легионерами, которые делают результат. Однако после двухнедельного перерыва случилась осечка. Ничья с «Уралом» (2:2) стала огромной неожиданностью для всех, а ошибка судьи только усилила эффект «грома среди ясного неба».

С другой стороны, иностранцы приехали вымотанными после игр за сборные и долгих перелетов, учитывая нынешнюю логистику. Да и накопившееся давление после серии побед сыграло свою роль. Теперь же команда братьев Березуцких хорошенько отдохнула и ничего уже на психику Языджи и компании не давит.

Прогноз «Реального времени»:

Впрочем, больших шансов у «Химок» забрать победу у ЦСКА практически нет. На это указывает и сама история. За все 14 матчей между этими клубами ЦСКА не проиграл вообще. Четыре ничейных результата, а во всех остальных «армейцы» выигрывали. Большая вероятность, что и на этот раз все закончится очередной победой ЦСКА



0:2 — победа ЦСКА

«Рубин» — ФК «Краснодар»: южане покажут Слуцкому как играть без иностранцев?

Уже 12 матчей проиграл Леонид Слуцкий у руля «Рубина» в нынешнем сезоне, что является личным антирекордом в карьере специалиста. Никогда ранее он еще так серьезно не проваливался ни с одной командой.

Поражение от «Химок» (2:3) на последних минутах встречи показало во всей красе, насколько Леонид Слуцкий не владеет ситуацией. У его команды по-прежнему серьезные провалы в обороне и плохо работающее нападение — полное комбо команды, претендующей на попадание в стыковые матчи. Сейчас казанцы расположились на 12-м месте, а разница в очках с «Уралом», расположившимся на 13-м, всего четыре очка.

Впрочем, списать все на легионерский исход из команды тоже нельзя. Команда посыпалась еще до отъезда Хвичи, Бегича или даже Дрейера. Разгромно уступали «ЦСКА» (1-6 в гостях), проигрывали «Ростову» (1-2 дома). Разве что победа над «Ахматом» хоть как-то разбавляет эту невеселую картину. Но она случилась больше месяца назад, а потом четырехматчевая серия поражений (учитывая контрольную игру с «Крыльями).

Совсем другая картина сложилась в Краснодаре. По сути, сегодняшний «Краснодар» — это полный антипод «Рубина» Слуцкого. Потери «быков» даже более ощутимы, чем у «Рубина» — отсюда ушли буквально все системообразующие иностранцы, однако команда оперативно перестроилась под руководством местного специалиста Александра Сторожука и выдала футбол ничем не хуже того, что показывали латиноамериканцы при немецком наставнике Даниэле Фарке. Неудачей обернулась лишь последняя игра с «Динамо», да и то не без больших вопросов к судейству. В остальном же краснодарцы показывают цельный, и что еще важнее — по-прежнему агрессивно атакующий футбол, построенный на россиянах.

Прогноз «Реального времени»:

Несмотря на потери ключевых игроков «Краснодара» и фактор домашнего поля для «Рубина», предпочтительнее выглядят именно южане. Кажется, что системный кризис в игре «Рубина» слишком глубок, чтобы резко что-то поменялось. Команде Слуцкого остается уповать на стандартные положения и удачу. Плюс на отсутствие в составе основного вратаря Матвея Сафонова и Эдуарда Сперцяна. Возможно это сработает. Поставим на ничью.



1:1 — ничья

ФК «Ростов» — «Локомотив»: непредсказуемые Карпин и Хапов

Дела «Локомотива» после ухода Маркуса Гисдоля поначалу немного пошатнулись, но вскоре пошли на лад. И вот уже «Локомотив» — претендент на место в тройке призеров отечественного чемпионата.

В прошлом туре «железнодорожники» минимально выиграли у «Спартака» на сложнейшем заснеженном поле со счетом 1:0. А это уже, между прочим, четвертая победа «Локомотива» в пяти последних турах Премьер-лиги.

Во второй части сезона «железнодорожники» выиграли у «Химок» и «Ахмата» — по 3:2, «Спартак» (1:0), а единственное поражение случилось в игре с ЦСКА (1:2), причем решающий мяч «красно-зеленые» пропустили на 91-й минуте. Благодаря такому уверенному ходу, «Локомотив» уже вплотную подобрался к первой четверке и отстает от четвертого «Сочи» всего на два очка при игре в запасе.

Ростовская команда после возвращения Валерия Карпина все еще ищет свою игру. Стабильного результата у южан нет, команда чередует поражения с победами ничейными результатами. Хотя и от зоны вылета и стыковых матчей Валерий Георгиевич ростовчан отвел. У «Ростова» две победы и по одной ничьей и поражению.

В прошлом туре «желто-синие» наконец-то закрыли четырехматчевую домашнюю серию без побед в РПЛ, выиграв у «Крыльев Советов» — 1:0, что позволило увеличить отрыв от зоны стыков до четырех баллов. Поэтому предсказывать результат для этой пары сложнее, чем для всех из представленных в нашем прогнозе.

Прогноз «Реального времени»:

Слишком непредсказуемый «Ростов» с его турбулентностью и назначение Заура Хапова на пост главного тренера «Локомотива» делают исход этого матча практически неподдающимся прогнозу. Ростовская команда наконец-то смогла выиграть на своем поле и есть некоторые шансы, что сможет повторить успех и в воскресенье. Но мы осторожно предположим, что южане наберут очки, но и не выиграют.



1:1 — ничья