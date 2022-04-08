«Путь к медалям начинается с ближайшего к дому спортобъекта»

Рустам Минниханов получил в подарок ватерпольный мяч и книгу

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня прошла встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с ватерполистами СК ВВС «Синтез». Она носит важный подтекст: во-первых, это чествование спортсменов, завоевавших золото, во-вторых — поддержка перед решающими играми Кубка России. Подробнее — в материале «Реального времени».

В сборные России из Богатых Сабов, Бугульмы и Мензелинска

Курс на развитие спорта, который Татарстан взял два с половиной десятка лет тому назад, дает свои плоды — как инфраструктурные, так и чисто человеческие, о чем сегодня говорил Рустам Минниханов.

— Сегодня в республике работают 263 бассейна, 15 из которых — 50-метровые, которые соответствуют мировым и российским стандартам. Наша задача — чтобы как можно больше бассейнов, ледовых катков, спортивных комплексов и площадок были доступны мальчишкам и девчонкам в каждом дворе. Путь к медалям начинается с ближайшего к дому спортобьекта, — заявил он.

Сегодня прошла встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с ватерполистами СК ВВС «Синтез»

И этот тезис достаточно легко подтверждается все более новыми и новыми примерами. Недавно президент Татарстана инициировал строительство бассейнов по всей республике. И вот результат: сейчас кандидатом в сборную России по плаванию на открытой воде стал Ярослав Соколовский из Мензелинска, расширив географию пловцов из Татарстана, куда, помимо Казани, входят Альметьевск, Нижнекамск, Челны и Бугульма с ее флагманом Александром Красных.

В свое время первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев дал добро на строительство ледовых площадок, и из той же Бугульмы вышел хоккеист Артур Каюмов, ныне вице-чемпион Олимпиады в Пекине. А в эту субботу должна стартовать серия матчей за выход в волейбольную Суперлигу между командами челябинского «Динамо» и «Новы» из Новокуйбышевска, в составе которой играет воспитанник татарстанского волейбола Фаннур Каюмов — он пришел в большой волейбол в обход системы подготовки казанского «Зенита» и имеет шанс со следующего года сыграть против казанцев в Суперлиге. Но первые свои шаги в волейболе он делал в рабочем поселке Богатые Сабы.

Ирек Зиннуров: «Сезон складывался по-разному»

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров не устает отмечать в каждом из своих выступлений ту помощь, которую его команде оказывают спонсоры, включая группу компаний ТАИФ, предприятие «Казаньоргсинтез».

— То, что Рустам Нургалиевич принял команду, поднимает дух игроков, они знают, что играют не просто так, руководство видит их успехи и ценит. Для водного поло в целом в Татарстане сделано очень много, эту поддержку нельзя переоценить. Без нее «Синтез» не смог бы достичь таких высот, — заявил он.

Ирек Зиннуров: «То, что Рустам Нургалиевич принял команду, поднимает дух игроков»

С приходом Зиннурова в руководство клуба команда «вылавливает» со дна бассейна только золотые медали — в третий раз подряд, и Кубок страны, который пока один. Буквально сразу после чествования у президента команда вновь вернется в рабочий ритм, поскольку уже на следующей неделе стартует в полуфинале очередного Кубка страны. Причем, команды Казани будут разделены на две подгруппы. Вначале «Синтез-УОР», занявший итоговое шестое место в чемпионате страны, стартует в Санкт-Петербурге в противостоянии с вице-чемпионом страны — волгоградским «Спартаком». Игры пройдут с 14 по 18 апреля. А с 15 по 19 апреля в подмосковной Рузе будут определять сильнейшего «Штурм-2002», «Синтез», а также ЦОП Москомспорта и астраханское «Динамо-СШОР».

Буквально сразу после чествования у президента «Синтез» вновь вернется в рабочий ритм, поскольку уже на следующей неделе стартует в полуфинале очередного Кубка страны. Фото: Максим Платонов

«Финал четырех» Кубка страны состоится в Астрахани с 25 по 28 апреля. Понятно, что астраханцы, бронзовые призеры чемпионата страны, сделают все, чтобы сыграть в домашнем финале. Хозяевами полуфинала станет «Штурм-2002», и это правильное решение. Напомним, «Финал четырех» чемпионата России состоялся в Казани, следовательно, почти все команды Суперлиги примут у себя какой-нибудь важный старт.

Главный трофей чемпионата России по водному поло

Лучший подарок — книга. А потом Кубок!

Кстати, контракт с главным тренером «Синтеза» Ревазом Чомахидзе продлили до кубковых баталий. Накануне состоялась презентация книги «Синтез водного поло», а уже сегодня ее вручили Рустаму Минниханову вместе с традиционным подарком — ватерпольным мячом, и тут стоит отметить оригинальность подарка «Синтеза». Спортинвентаря в коллекции президента хватает, недавно ему презентовали фехтовальную рапиру и маску, не говоря уже о клюшках, мячах, шайбах, а вот спортивных книг о клубной истории, в Татарстане одна-две и обчелся.

Рустаму Минниханову подарили книгу «Синтез водного поло» и ватерпольный мяч

«Синтез», ставший в 2022 году первым чемпионом России по игровым командным видам спорта, продолжает строить ватерпольную пирамиду. В начале апреля в Пензе завершился финал первенства России среди юношей до 18 лет. Сборная Татарстана под руководством Николая Шепелева и Евгения Ярощука одержала убедительную победу, выиграв в финале все пять матчей, включая главный у соперника из Астраханской области — счет 10:5. Цвета юношеской сборной Татарстана защищали пятеро игроков «Синтез-УОР»: Кирилл Бадьяров, Сергей Белянский, Азат Ганиев, Богдан Комаров и Раиль Тазеев.

Когда в своей поздравительной речи Минниханов отмечал: «Особенно ценно для нас то, что состав команды полностью сформирован из воспитанников отечественного водного поло». Отметим, что в чемпионском составе шестеро — Егор Васильев, Эмиль Зиннуров, Адель Латыпов, Даниил Пронин, Игорь Чирков, Роман Шепелев — выросли в Казани, как и ряд практически всех команд Суперлиги, за исключением «Штурма-2002».

Фото: tatarstan.ru

Еще один воспитанник ватерпольной Казани, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, кстати, сетовал, что развитие водного поло в стране оставляет желать лучшего. Но к чести спортивного чиновника это не просто досада, но и попытка решать проблемы с помощью реальных дел:

— К лету мы хотим сформировать некую логистику для проведения открытых международных турниров. Это будет схоже с играми стран СНГ, которые прошли в Казани в прошлом году. Частью одного из трех запланированных турниров, мы планируем сделать соревнования по водному поло. Казань готова не только быть кузницей кадров, но и быть плацдармом для подготовки сборной страны.

