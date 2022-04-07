Сумасшедший Бензема хоронит «Челси», а «Ливерпуль» практически обеспечил себе полуфинал

Итоги первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов

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Плей-офф «ушастого кубка» набирает обороты. Первые четвертьфинальные матчи были сыграны на этой неделе. «Реал» сенсационно уверенно обыгрывает в гостях лондонский «Челси», «Ливерпуль» уверенно разбирается с «Бенфикой» в Португалии, а «Манчестер Сити» спокойно добывает минимальную победу над «Атлетико» дома. Главные итоги самых интересных четвертьфинальных матчей ЛЧ — в материале спортивной редакции «Реального времени»

«Реал» на классе обыграл «Челси». На что рассчитывать лондонцам в ответной игре?

Главной неожиданностью минувшего вечера, безусловно, стал матч между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси». Перед игрой «пенсионеры» выглядели фаворитами, даже несмотря на все трудности в клубе и недавнее больное поражение от «Брентфорда» — 1-4. Мадридцы провели две неубедительные игры в Ла Лиге, включая разгром 0-4 от «Барселоны», так что «фаворитство» лондонцев в матче можно было допустить. Но как бы не хотелось верить прогнозам, игра все расставляет сразу на места. «Челси» вновь продемонстрировал лихорадочную игру, являющуюся блеклым пятном «Челси» прошлого года. Видимо, дают о себе знать посторонние мысли во время игры, иначе нельзя объяснить довольно беззубую игру англичан на родном «Стэмфорд Бридж».

Мадридцы играли очень спокойно и совершенно бесхитростно. Первый мяч «сливочных» был забит с помощью классической стенки при участии двух игроков: Винисиуса и Бензема. Да, несомненно, отдадим должное мастерству Карима. Попасть с такого расстояния головой точно в девять — это еще надо уметь. Но сама атака по конструкции примитивна до простоты.

У «Челси» растворились на поле игроки, которые еще не так давно делали результат. Самым заметным и ярким игроком по итогу первого тайма стал Рис Джеймс, технично обыгрывавший раз за разом Ферлана Менди. Канте, Маунт, Пулишич, Хаверц старались организовать грамотные позиционные атаки, но в этот вечер удача им явно не благоволила.

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Зато немыслимым образом голевую феерию соорудил Карим Бензема, который, такое ощущение, переживает сейчас вторую молодость в «Реале». Француз тащит Мадрид сейчас — это факт. Причем делает мастерски. Карим не суетится на поле, подключается к атакам своевременно и пользуется каждым своим моментом. Двум первым голам головой позавидовал бы сам Криштиану, являющийся специалистом в этом деле. Карим забил без преувеличения потрясающие мячи.

Первый гол — идеальное попадание в девять, второй — феноменальный удар в противоход Менди. И все это с интервалом примерно в 3-4 минуты. Ну а третий гол — это излюбленный прессинг Бензема, который уже давал плоды и в недавнем противостоянии с ПСЖ. Сейчас у француза 11 мячей, больше только у Левандовского из «Баварии» (12). Интересно, удастся ли 34-летнему Бензема побить великий рекорд Криштиану в 17 мячей?

Возвращаясь к теме «Челси», трудно сказать, на что могут рассчитывать лондонцы в ответной игре. Будущее клуба на следующий сезон туманно, проблемы с финансированием остаются актуальными, а это все же отвлекает от игры в футбол, как бы то ни было. «Реал», вероятно, не упустит преимущество на «Сантьяго Бернабеу». Да и мысль о чемпионствах в Ла Лиге и ЛЧ явно греют душу по ночам Карло Анчелотти. Кажется, первый полуфиналист этого розыгрыша уже известен.

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«Сити» ожидаемо обыграл «Атлетико». Ждать ли интриги в Испании?

Противостояние Гвардиолы и Симеоне — это всегда борьба не только двух, пожалуй, самых харизматичных тренеров последних лет, но еще и диаметрально противоположных стилей игры. Изысканная и стремительная атака Пепа против добротного «автобуса» Диего. Оба тренера оказались консервативны в выборе тактик на первый матч. Симеоне изначально не рассчитывал цепляться за победу на Этихаде, так как слишком опасно играть с Сити в открытый еще в первом матче. Сразу три центральных защитника вышли у «матрасников» в составе: Савич, Мандава и Аугусто. Такое решение моментально дало понять, что быть старому доброму «антифутболу» Симеоне, за который его так сильно критикуют болельщики и пресса.

Гвардиола в свою очередь не отрекся от своей излюбленной 4-3-3. Интересным было решением выпустить Стерлинга на позиции классической девятки, но как показал матч, оно оказалось для Пепа ошибочным, ведь первые 20 минут второго тайма Рахим отыграл на своей привычной позиции левого флангового, отдав свое место Бернарду Силве.

«Сити» с первых минут взял под контроль игру, не давая «Атлетико» вообще создавать какие-либо моменты. В первом тайме было особенно видно доминирование «горожан», когда процент владения мячом временами достигал почти 80%. «Манчестер» атаковал много, подходил с разных флангов на ворота Яна Облака, но защита «матрасников» не подводила. В то же время и осаду «Сити» нельзя назвать прям-таки образцовой. Подопечные Гвардиолы часто ошибались в простых ситуациях, не могли довести хорошие по задумке атаки до удара. Были в тени первого тайма и главные лидеры «горожан» — Де Брейне и Марез.

Второй академический час получился очевидно повеселее первого, и дело не только в единственном забитом мяче Кевина Де Брейне, который, кстати, стал первым для него в этой ЛЧ. Пеп Гвардиола сделал три очень важные замены в своем составе, выпустив Фодена, Грилиша и Жесуса. Особенно хорошо вписался в игру первый из этой тройки. Фил идеально, что называется, «раскочегарил» игру: идеально вывел бельгийца передачей на свободное пространство, много предлагал себя в течение четверти тайма, не единожды обостряя игру.

«Сити» довел первый матч до логичной победы, к тому же еще и не пропустил. Хотя в нынешних реалиях, когда отменено правило выездного гола, это не столь важно. «Атлетико» не был интересен на «Этихаде», даже статистика говорит об этом. Один удар в створ, 30% владения мячом. Но не нужно спешить хоронить «матрасников». Симеоне умеет играть в ответных матчах против английских команд (проигравший на «Энфилде» и выбывший в 2020 году «Ливерпуль» не даст соврать). Мадридцы могут спокойно забить в начале матча первыми, использовав, к примеру, стандарт и оборонять этот гол в течение всей игры. А позже пользоваться своими контратаками и забить еще и второй. В общем, минимальный перевес «Сити» перед второй игрой еще ни о чем не говорит. Кто знает — может, и придумал что-то необычное Диего Симеоне. Увидим совсем скоро!

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«Ливерпуль» уверенно обыгрывает «Бенфику». Мерсисайдцы на 99,9% в полуфинале!

«Бенфика», одолевшая неожиданным образом «Аякс», на своем поле принимала одного из фаворитов этой ЛЧ — «Ливерпуль». Как и в ситуации с «Атлетико», португальцам еще до матча предрекали поражение, однако по ходу матча и не сказать, что лиссабонцы были так уж плохи на фоне подопечных Юргена Клоппа. Да, если говорить о первом тайме, то «Бенфика» его провалила. Нелсон Вериссиму (главный тренер португальцев) будто бы оказался не готов к традиционной сверх атакующей игре «Ливерпуля». Тройка «мерсисайдцев» Диас — Мане — Салах куражилась по полной программе, торпедируя линию обороны «Бенфики». То, что лиссабонцы пропустили всего два по итогам первого тайма — не иначе как чудо. Если бы Салах реализовал все свои моменты или Наби Кейта из отличной позиции пробил бы не в центр, а в угол — игру можно было заканчивать.

Возможно, не катастрофические цифры на табло и не позволили упасть духом игрокам «Бенфики», ведь на второй тайм португальцы вышли заряженными, терять-то нечего было.

фото: YouTube

В то же время, в совершенно ином настроении похоже вышел и «Ливерпуль». Рано уверовав в победу, подопечные Клоппа стали допускать ошибки. Гол «Бенфики» на 46 минуте в исполнении Дарвина Нуньеса , когда защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате не смог попасть по мячу в элементарной ситуации и пропустил его — наиболее точная характеристика расслабленности «мерсисайдцев». Ранний гол в начале второго тайма действительно приободрил португальцев, они стали выше встречать «Ливерпуль», не давая иногда подопечными Клоппа дойти и до центра. «Бенфика» была очень близка, чтобы забить второй и сравнять счет.

Однако на 67 минуте произошел крайне спорный эпизод в штрафной «Ливерпуля». Ван Дейк явно прихватил за майку Нуньеса, после чего уругваец упал. Если судить по повторам, то пенальти скорее был, чем не был, хоть ситуация, повторимся, неоднозначная. Судейская бригада пришла к выводу не назначать 11 метровый удар в ворота «мерсисайдцев», это решение эмоционально подломило «Бенфику».

Португальцы, видимо, сильно расстроившись вновь отдали игру «Ливерпулю». Англичанам оставалось лишь довести до ума концовку матча, что они умело и сделали. Гол Диаса на 87 минуте окончательно упрочил преимущество гостей.

«Ливерпуль» едет на «Энфилд» с запасом в два гола и вряд ли отдаст второй матч «Бенфике». Но нельзя забывать, что даже такая классная команда как «Ливерпуль» умеет отдавать матчи, играя дома. Португальцам необходима вера в себя, в то, что они способны переворачивать игры порой в самые трудные моменты. В паре с «Аяксом» в лиссабонцев изначально никто не верил, а они взяли и выиграли второй матч. Быть яркому футболу на «Энфилде»!

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