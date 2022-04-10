Как правильно мотивировать ребенка к учебе

Клинический психолог Юлия Кочетова — о важности создания ситуации успеха у детей, которые не горят желанием учиться

Фото: Ринат Назметдинов

Для мотивации к учебе важно создать ситуацию успеха для ребенка, которую могут сформировать как учителя, так и сами родители, утверждает психолог Юлия Кочетова. В авторской колонке для «Реального времени» кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ рассказывает, как не довести ученика до эффекта выученной беспомощности, когда «не получается — так не очень и хотелось». Эксперт также рекомендует, как быть с нежеланием ребенка садиться за домашние задания и что делать, если чадо отказывается идти в школу.

Про «школьное обучение» в дошкольном возрасте

Мотивация — один из важных компонентов психологической готовности к школьному обучению, который формируется у ребенка на этапе дошкольного детства и является основой новообразования этого периода. У создателя народной педагогики Василия Сухомлинского есть замечательное выражение: «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если нет у ученика желания учиться», то есть пока нет мотивации и желания учиться, успех вряд ли возможен. Безусловно, мотивация является важным компонентом готовности к обучению, но далеко не единственным.



В настоящее время все чаще встречаются ситуации, связанные с желанием родителей максимально рано начать обучать ребенка, в том числе различным школьным навыкам — письму, чтению, счету и прочему. К большому сожалению, наблюдается тенденция, согласно которой ценность дошкольного возраста с точки зрения того, что он должен включать, несколько утеряна, можно сказать, что в некоторой степени возрастная последовательность периодов детского развития искажается.

Существует понятие амплификации развития, подразумевающее развитие ребенка согласно его возрастным особенностям, исходя из возможностей возраста. Точнее сказать — это расширение возможностей ребенка за счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие. Каждый возрастной этап развития имеет свои особенности, ресурсы развития, которые должны быть реализованы. В первую очередь это происходит за счет специфических видов деятельности, которые соответствуют потребностям ребенка на каждой возрастной ступени развития. Младенец включен в эмоционально-личностное общение с близким взрослым, ребенок раннего возраста осваивает предметно-орудийную деятельность, для дошкольника — это сюжетно-ролевые игры, для младшего школьника — обучение, а в подростковом возрасте на первый план выходит сверстник и общение с ним.

Таким образом, в дошкольном возрасте активно развивается сюжетно-ролевая игра, которая является ведущей деятельностью данного возраста. Как раз внутри этой игры начинают формироваться все компоненты будущей психологической готовности к школьному обучению — произвольность поведения, иерархия мотивов, умственные действия, воображение и так далее. Психологи отмечают ценность сюжетно-ролевой игры, указывают на ее значение в снижении детского эгоцентризма, развитии коммуникативных способностей и возможностей самоконтроля. Все это необходимо ребенку для успешного обучения в школе и освоения школьной программы.

Но многие современные родители ориентированы исключительно в сторону интеллектуального и познавательного развития. И, повторюсь, что подготовка к школе по сути превращается исключительно в тренировку школьных навыков — письма, счета, чтения и пр. Остальные важные компоненты, касающиеся желания и умения учиться, ставить цели и следовать им, умение действовать по правилу, выполнять инструкции взрослого уходят на второй план. То есть родители не всегда учитывают особенности возраста и необходимые компоненты, которые должны развиваться, а следуют по пути акселерации развития, то есть искусственного ускорения детского развития. Родитель пытается еще в дошкольном возрасте начать, так скажем, «школьное обучение», хотя это самоценный возраст, подразумевающий свои задачи, требующие разрешения в процессе развития. Получается, что у дошколенка обучение идет больше именно по школьным навыкам, которые, как кажется родителям, необходимы, чтобы учеба ребенка оказалась успешной, но в итоге получается наоборот. Ребенок с психологической точки зрения оказывается неготовым к школе. Если он не умеет учиться, у него нет к этому мотивации, желания, он не умеет придерживаться установленных правил, никакие школьные навыки ему не пригодятся. Именно амплификацию детского развития, его обогащение за счет максимально полного проживания возраста известный отечественный психолог Александр Владимирович Запорожец считал альтернативой акселерации.

Но это вовсе не означает, что в рамках той же игры родители и воспитатели не могут разучивать буквы и цифры, но важно не превращать это в школьный урок, где ребенок-дошкольник должен сидеть более получаса за партой и выучить все то, что обычно дети изучают в первом классе.

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Внутренняя позиция школьника

Известный советский психолог Лидия Ильинична Божович ввела понятие внутренней позиции школьника. Это психологическое новообразование, которое возникает к концу дошкольного возраста и характеризует готовность ребенка к обучению в школе. Период развития внутренней позиции школьника приходится на начальную школу и первый год обучения. Речь идет именно о личностной готовности ребенка к тому, чтобы менять свою позицию дошкольника на позицию младшего школьника. Она подразумевает новую социальную ситуацию развития, новые отношения с окружающей средой, учителем и другими.

Внутренняя позиция школьника дает возможность в какой-то мере отказаться от детской непосредственности дошкольника, занять новую для ребенка роль ученика, которая связана с выполнением определенных правил и кругом обязанностей, с соответствующим поведением в учебной ситуации. Такая позиция позволяет ребенку понимать, например, что есть школьные правила, что учителя перебивать нельзя, необходимо поднимать руку, если хочешь о чем-то спросить или дать ответ на вопрос, не нарушать дисциплину и прочее. И, получая замечание, младший школьник понимает, что это связано не с тем, что он плохой как личность, а с тем, что он нарушил определенные правила и порядки, которые устанавливает школьная жизнь. Внутренняя позиция школьника включает и мотивацию, и произвольность поведения — важные компоненты, о которых родителям необходимо позаботиться заранее, поскольку это во многом может определить успешность будущего обучения. А для этого необходимо понять важность развития не только школьных навыков, но и произвольности поведения, желания ребенка учиться. И этому всему дошкольник обучается в том числе в рамках сюжетно-ролевой игры, которую я уже упоминала.

Объяснять, для чего нужна школа

Если мы говорим о том, что мотивация — побуждение, смысл, который заставляет совершать какие-то поступки (в нашем случае — учиться), нужно понимать, что у ребенка, попадающего в школу, существуют различные мотивы обучения. В идеале, конечно, это возникновение познавательного мотива обучения — желания получать знания, узнавать что-то новое. Но все приходит постепенно. Сначала для ребенка могут быть важны только внешние социальные мотивы обучения. Когда он только приходит в школу, ему нравится новый красивый портфель, канцтовары, форма, но постепенно этот внешний социальный мотив должен перейти во внутренний познавательный мотив обучения. И здесь уже может помочь взрослый.

Во-первых, родитель может формировать правильные представления о школе и обучении. Объяснять, для чего нужна школа, чем обучение может быть полезно и важно в дальнейшем, начать разговаривать про разные профессии доступным для ребенка языком.

Фото: Ринат Назметдинов

Во-вторых, важно формировать эмоционально-положительное отношение к школе. Если ребенок собирается в школу, родители не должны транслировать ему свою тревогу и исключительно строгие правила, согласно которым он там будет «ходить по струнке». Некоторые говорят своим детям, готовящимся к школе: «Детство заканчивается, теперь ты идешь учиться, надо будет рано вставать, с тяжелым портфелем идти получать знания». И у ребенка закладываются страх и тревога, что беззаботное детство заканчивается.

В-третьих, важно формировать опыт учебной деятельности. Важно, чтобы ребенок перешел в новую социальную ситуацию развития от дошкольника, который играет (все в те же сюжетно-ролевые игры), к социальной ситуации, в которую включен младший школьник, который уже учится. Опыт учебной деятельности желательно тоже выстраивать с дошкольником через игру, чтобы тетрадки и задания не стали для него шоком. Хороший вариант — занятия по подготовке к школе. А также беседы с ребенком о школе, разучивание различных стихотворений про школу, чтение тематических рассказов, хороши игры «в школу». И важно, чтобы в какой-то момент ребенок захотел принять роль ученика, а не только учителя.

В-четвертых, важно постепенное формирование самостоятельности. Нужно предоставлять ребенку возможности расширять круг задач, которые он может сделать самостоятельно. В целом элементы познавательной активности важно закладывать еще начиная с дошкольного возраста. А в первых классах — расширять зоны образовательной активности, интерес к науке. И тут многое зависит от учителя, от того, насколько он харизматичен и как интересно может преподносить учебный материал.

Важный момент — эмоции ребенка, с которыми он идет в школу, и впечатления, которые он получает в учебном заведении. Эмоциональная и мотивационная сферы близки друг к другу. Если ребенок испытывает негатив в школе (идет он от сверстников или связан с конфронтацией с учителем), надо разбираться в причинах. Если у ребенка закрепится негативная эмоциональная ассоциативная связь, будет достаточно сложно в дальнейшем справиться и сформировать устойчивую познавательную мотивацию обучения.

Фото: Ринат Назметдинов

Учитывать индивидуальные особенности ребенка

Безусловно, существенную роль в возникновении устойчивой мотивации обучения играет учитель. В этой связи, мне кажется важным, чтобы педагоги обращали внимание не только на усвоение предметного материала, но и на мотивацию учеников. Здесь я придерживаюсь мнения известного отечественного психолога и педагога В.В. Давыдова, который считал, что важно научить ученика учиться, в этом отношении необходимо реализовать его развитие как субъекта учения. Умение учиться связано с развитием психологических новообразований, таких как теоретическое мышление, рефлексия, анализ, планирование. Скажем так, конечная цель обучения в широком смысле для ученика — это иметь потребность в самоизменении, быть способным удовлетворять эту потребность с помощью обучения, «хотеть, любить и уметь учиться».

Таким образом, полезно организовать совместную с детьми работу по осмыслению и принятию целей предстоящей деятельности, постановке учебных задач. Часто учитель может давать задание, вообще не объясняя, для чего это нужно. Также важно учитывать индивидуальный стиль деятельности каждого ребенка. Очень часто мы требуем от ребенка: «выполняй быстрее», «справляйся наравне со всеми», при этом не понимая, что он просто не может скорее, потому что у него такой тип темперамента, подразумевающий медлительность. Это не значит, что он интеллектуально ниже других учеников. Просто это его индивидуальные особенности, и их необходимо учитывать.

Отдельно хочется напомнить, что для учеников очень важно создание ситуации успеха, здесь на помощь может прийти как учитель, так и сами родители. Как бы сложно ребенку ни было, он должен иметь возможность пережить ситуацию успеха, чтобы у него возникла мотивация продолжать что-то делать. Если представить, что у ребенка бесконечно ничего не получается, его все время ругают, то возникает эффект выученной беспомощности: не получается — так не очень и хотелось, возникает апатия и нежелание вообще что-либо делать. Поэтому нужно помогать ребенку находить ситуации, в которых он будет успешен, верить в возможности своего ребенка и ученика. Важно сравнивать ребенка не с другими учениками, а с его собственным прогрессом вчера и сегодня: вчера не получалось, а сегодня смог. И стараться поощрять достижения каким-то приятным бонусом. Например, родители могут обещать поход в кино или кафе. Еще важно, чтобы родители понимали и доносили до ребенка, что оценки не единственный показатель знаний. Здорово, когда родителей интересуют реальные знания, а не только цифры в электронном дневнике. В этом случае важно делать акцент не только на оценках, а спрашивать, что было в школе, на чем ребенок споткнулся, а в чем был успешен, что проходили сегодня, что было интересного, особенно понравилось и запомнилось. Так родитель покажет ребенку, что интересны и значимы не только оценки, а те знания, которые он получил, какие у него успехи или с какими трудностями он столкнулся и чем родитель может помочь.

Как быть, если ребенок не хочет делать домашние задания? Все, что происходит в процессе развития ребенка, не берется на пустом месте. Человек с рождения учится всему через совместную деятельность со взрослым — например, ходить, говорить, пользоваться предметами, которые его окружают по их культурному назначению. Совместная деятельность со взрослым — главный источник развития ребенка. И в случае домашнего задания важно соблюсти баланс: не делать все за ребенка, но быть ему помощником. Совместная деятельность не предполагает, что родитель сидит все вечера, до истощения и полной усталости, и делает все задания за ребенка. Тем не менее когда ребенок делает только первые шаги в школе, важно помочь ему разобраться, как выстроить свой план действий по выполнению домашних заданий, какие шаги совершать, как распределять свое время и ресурсы. Важно сначала совместно с ребенком включиться в выполнение заданий, объяснять, как и что необходимо делать. Именно через совместный этап обучения этому, выстраивание процесса выполнения домашних заданий родитель постепенно снижает уровень своей включенности. Нельзя бросить ребенка в холодную воду, чтобы он выплывал как может. Если же ребенок полностью отказывается делать домашнее задание, думаю, это возникает не просто так. Значит, когда-то ранее у него сформировалось убеждение, что никаких последствий не произойдет, можно не выполнять свои обязанности. Если родитель изначально воспитывает ребенка через привитие ответственности, то у него не вызывает никаких вопросов необходимость выполнения домашнего задания. Это как утром встать и пойти чистить зубы — на автоматизме. Так же должно быть и с домашними заданиями — у ребенка просто не должно возникать вопроса: «А может, сегодня не делать домашнее задание?». Необходимо воспитывать в ребенке ответственность, сообщать о том, что у всех людей есть некие обязанности и домашние задания входят в зону его контроля. А родитель в этом случае играет лишь роль помощника, который всегда готов протянуть руку помощи, подсказать, посодействовать, объяснить, что непонятно. Фото pixabay.com Почему надо отказаться от негативной мотивации: штрафов и лишений? Если ребенок все же отказывается делать домашнее задание, важно поинтересоваться причинами: «Почему ты отказываешься? Ты устал или не понимаешь, как выполнять? Чем я могу тебе помочь?» Мне кажется, что спрашивать у ребенка, будет ли он делать свою домашнюю работу по предмету, нет смысла, ведь это изначально зона его ответственности. Но очень важно проявить готовность включиться и сделать что-то для помощи. Если родитель понимает, что ребенок вообще никак не хочет делать домашнее задание сам, значит, этап совместной деятельности нужно начинать здесь и сейчас, если он был упущен в свое время. Для начала — побеседовать с ребенком, объяснить, что у взрослых есть свои обязанности, они ходят на работу. А у ребенка есть школа, важно объяснить ему смысл выполнения домашних заданий. При необходимости, если родитель не справляется сам, можно обратиться за помощью к репетитору. Половина успеха — это профессиональный, грамотный и заинтересованный в своем деле педагог, который может дать стимул, включить в познание предмета. Часто после этого ребенок загорается желанием учиться. Чрезмерное давление на ребенка и насилие, наказание приведут скорее к негативным последствиям, будет закрепляться негативная ассоциативная связь с обучением. Я убеждена, что родителям надо отказаться от негативной мотивации — наказаний, штрафов, серьезных лишений, которые будут ассоциироваться с обучением и со школой. Это может убить любовь к знаниям и укрепить мысль, что все беды от домашних заданий. Можно ли поощрять хорошие оценки деньгами? Исключительно денежное поощрение ребенка за оценки — достаточно опасный путь. В случае поощрения деньгами может произойти сдвиг мотива на цель, то есть ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денежного поощрения. Как только родитель не сможет его поощрять таким образом, у ребенка может возникнуть спад мотивации к обучению. В итоге может получиться такая схема: нет денежного поощрения — нет учебы. Поэтому я рекомендую перевести поощрение в другую смысловую нагрузку. Если родитель хочет поощрить ребенка, можно в конце недели, оценив успехи в учебе, предложить всей семьей порадоваться и пойти в аквапарк или другое интересное место. То есть родитель поощряет, но не создает прямую ассоциацию между получением хорошей оценки и деньгами. Хотя уже для более старших возрастов, например для подростков, этот метод работает и через карманные деньги. Но надо быть очень аккуратным и обсуждать с ребенком смысл вашего поощрения с ориентацией на знания, которые он получает. Почему может сильно снизиться мотивация к учебе? Очень часто это происходит по причине чрезмерной нагрузки ребенка. Родители думают, что будет хорошо отправить ребенка на десятки занятий и секций. Но получается обратный эффект: ребенок настолько истощен и устает от многочисленных занятий — тут скрипочка, здесь бассейн, там танцы, что в итоге у него не остается времени на собственную детскую жизнь, полет фантазии, общение со сверстниками, радости жизни, игру и пр. Идеальные представления самих родителей и их собственные неудовлетворенные желания из детства не стоит реализовывать в своих детях. Важно прислушиваться к желаниям и интересам своих детей. Не стоит излишне перегружать ребенка, и это касается любого возраста. Фото: Ринат Назметдинов Что делать, если ребенок отказывается учиться? Необходимо разобраться, что побуждает школьника к решению отказываться ходить в школу и учиться. Могут быть различные причины — конфликты со сверстниками или учителями, эмоциональное неблагополучие в школе, трудности усвоения школьного материала, чрезмерная нагрузка, даже буллинг и другое. Важно понять, что происходит с его внутренним миром, если дело касается подростка — первая любовь, взаимоотношения со сверстниками или переживания серьезной ситуации неуспеха. Если проблемы касаются учебы, родитель может помочь с репетитором. Часто классный преподаватель исправляет ситуацию. Наверняка среди школьных предметов есть тот, который нравится ребенку, — можно попробовать сконцентрироваться на этом. В психологической практике и коррекции с мотивацией обучения работать сложнее всего. В этот процесс должны быть включены все субъекты образовательного процесса — сам ребенок, учителя, родители. Родителям, в свою очередь, важно очень хорошо знать своего ребенка, чтобы понять, с чем может быть связано снижение мотивации. Если родитель видит, что все было хорошо и вдруг резко упала мотивация, необходимо разбираться в факторах, которые могут на нее повлиять. Это может быть связано с эмоциональным состоянием ребенка, его положением в школе, отношениями с учителями, сверстниками, ситуацией неуспеха, если ребенок запустил какой-то предмет, сниженной самооценкой и так далее. В сложных ситуациях родитель всегда может обратиться за помощью к школьному психологу и совместно найти пути решения возникшей проблемы.

Юлия Кочетова