День в истории: Казанский университет стал федеральным, Россию признали в Сети, метр превратился в эталон

Чем примечательна дата 7 апреля?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 7 апреля, — Всемирный день здоровья и День рождения Рунета. Кроме того, это День памяти погибших подводников и Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году. 7 апреля — памятная дата: впервые прозвучала Третья симфония Бетховена, основан первый славянский университет (Карлов, в Праге). Создан Центральный государственный архив Татарской АССР, а Казанский государственный университет превратился в Казанский (Приволжский) федеральный. 7 апреля родились председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, английский поэт Уильям Водсворт, директор ЦРУ Аллен Даллес, американская певица Билли Холидей и индийский виртуоз игры на ситаре Рави Шанкар. Покинули этот мир первый патриарх советского периода Тихон, автопромышленник Генри Форд и основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как правительство ТАССР объединило архивы региона

7 апреля 1941 года в Казани объединили Исторический архив и Архив Октябрьской революции — так появился Центральный государственный архив Татарской АССР. В 1980 году он стал частью Архивного отдела при Совете министров ТАССР — вместе с филиалом в Альметьевске. А он в 1997 году превратился в Главное архивное управление при Кабинете министров Республики Татарстан. Где сейчас находится значительная часть документов региона, можно прочесть в нашем материале.

7 апреля 1945 года родился Зуфар Бухараев. Начав с карьеры по комсомольской линии, он в 1970 году возглавил Молодежный центр и руководил им до 1994 года. В то время здание на Декабристов было местом популярных дискотек, рок-, поп- и джаз-концертов. Здесь собирались клубы любителей кино, самодеятельной песни, филателистов и филофонистов. После Зуфар Бухараев стал председателем Госкомитета по кинематографии, в частности, превратив кинотеатр «Мир» в Центр российской кинематографии.

Съемочная группа «Булат-батыра». Фото sobaka.ru

7 апреля 1960 года умер Каюм Поздняков, режиссер первого татарстанского фильма (тогда еще немого) «Булат-батыр» 1927 года, остросюжетной драмы о взятии Казани войсками Пугачева. После этого Поздняков художественными картинами в республике не занимался, а снимал, к примеру, хроники «Татарстан — страна четырех рек» и научно-популярные работы. При этом успел принять участие в первом марийском фильм «Марий Кужер» в качестве актера.

7 апреля 2010 года было озвучено распоряжение премьер-министра РФ (им тогда был Владимир Путин) о создании Казанского (Приволжского) федерального университета. За год до того президент Дмитрий Медведев подписал указ об этом. Студенты и преподаватели выступили против полной смены названия, поэтому слово «Приволжский» осталось в скобках. В 2011-м к КФУ присоединились Елабужский государственный педагогический университет, Казанский государственный финансово-экономический институт и Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Фото wikipedia.org

Ельцин передает власть Путину

7 апреля 1946 года на территории Восточной Пруссии была образована Кенигсбергская область, которую 4 июля переименовали в Калининградскую область. Город Кенигсберг стал Калининградом. В этот же день здесь родился первый калининградец — будущий заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-майор Александр Дорофеев. В течение нескольких месяцев в область переедут тысячи семей колхозников и сельскохозяйственных рабочих из 20 областей и трех автономных республик РСФСР и из Белорусской ССР.

7 апреля 1994 года был зарегистрирован и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня домен .Ru. Россия была официально признана в интернете. В 2010 году наша страна пошла еще дальше и ввела первый кириллический домен — рф.

Фото kremlin.ru

7 апреля 2000 года прошла инаугурация второго президента Российской Федерации Владимира Путина, впервые — в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Борис Ельцин после присяги выступил с речью и вручил Путину знаки президентской власти. Такая форма передачи поста была проведена единожды за историю новой России.

День из 10 часов, 10 000 минут и 1 000 000 секунд

7 апреля 1795 года высший законодательный орган Первой Французской Республики — Национальный Конвент Франции принял Закон о введении Метрической системы мер. То есть определил, что такое метр и килограмм. С 1799 года в Национальном архиве Франции хранятся их платиновые прототипы. При этом систему разрабатывали еще при короле Людовике XVI, занимался этим астроном Жан-Доминик Кассини, но ученого отстранила новая власть, поскольку он был монархистом. Попытки реформировать систему измерения времени не удались: тогда планировалось поделить день на 10 часов, час — на 100 минут, а минуту — на 100 секунд. В 2019-м ушел «на пенсию» эталон килограмма, его определяют через постоянную Планка.

Дореволюционный коробок спичек. Фото avito.ru

7 апреля 1827 года — нет, не изобретены, а проданы первые спички. Сделал это английский фармацевт Джон Уокер, который однажды смешивал химикаты палкой, а потом решил чиркнуть ею об пол, чтобы убрать засохшую каплю. Увидев огонь, Уокер продолжил эксперименты, а потом продал смесь бертолетовой соли, белого фосфора и клея адвокату Никсону. Продал, а запатентовать не удосужился, сделал это некий Сэмюэл Джонс, который назвал спички «люциферчиками». Безопасные спички с использованием «красного» фосфора изобрели только в 1847-м.