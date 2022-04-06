День в истории: премьера поэмы «Прометей», появление таксофонов и раскопки города Помпеи

Чем примечательна дата 6 апреля?

Сегодня, 6 апреля, Международный день спорта, а также Всемирный день настольного тенниса. В России сегодня отмечают День работников следственных органов МВД. В этот день Наполеон I в первый раз отрекся от престола и во Франции восстановилась династия Бурбонов, в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал прообраз современного велосипеда, американский исследователь Роберт Пири первым достиг Северного полюса, постановлением ЦИК СССР учреждены ордена Ленина и Красной Звезды, в США на английском языке издан «Маленький принц», Евросоюз признал независимость России. Родились изобретатель аквариума Филипп Генри Госсе, общественный деятель и писатель-публицист Александр Герцен, русский врач, способствовавший внедрению в отечественную хирургию принципов антисептики и асептики, Николай Склифосовский, один из создателей геодинамики, советский астроном Александр Орлов, дизайнер кузова автомобиля Volkswagen Beetle Эрвин Коменда. Умерли английский король Ричард I Львиное Сердце, писатель Глеб Успенский, предприниматель и известный меценат Савва Мамонтов, композитор Игорь Стравинский, первый президент Туниса Хабиб Бургиба, тринадцатый князь Монако Ренье III. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Герои Советского Союза и светомузыкальное исполнение поэмы Александра Скрябина

6 апреля 1852 года спектаклем первой стационарной труппы открылся новый каменный театр в Казани. До этого, с января 1851 года, здесь работала итальянская труппа, гастролировавшая по России. Театром до 1857 руководила «компания на акциях», представлявшая дирекцию на паях.

После 1852 года театр еще несколько раз сгоре. Это его версия за 1874 год. Фото pastvu.com

6 апреля 1945 года уроженцам Татарстана было присвоено звание Героя Советского Союза. В их число вошли Василий Гордов, Сергей Кузьмин и Борис Шульгин. При этом Василий Гордов два раза, будучи на постах командования, допускал ошибки, которые приводили к большим потерям. В третий раз на должности командующего 3-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта он хорошо проявил себя в наступательных операциях. 12 января 1947 года Гордова арестовали с санкции Сталина, за критику обстановки в стране и политики вождя, и приговорили к расстрелу. Его лишили всех званий и наград, и только после смерти Сталина он был реабилитирован определением Военной коллегии Верховного Суда СССР.

6 апреля 1962 года в Казани впервые в СССР была исполнена симфоническая поэма Александра Скрябина «Прометей» со световым сопровождением. В ней композитор стремился выразить идею торжества человеческой воли. Техническое решение проекта принадлежало СКБ «Прометей» — оно было создано Булатом Галеевым на радиотехническом факультете КАИ. Премьера поэма стала первым крупным проектом исследователей светомузыки.

Премьера «Прометея» в Казани. Фото prometheus.kai.ru

Первые электрические трамваи и Орден Красной Звезды

6 апреля 1899 года в Москве впервые заработал электрический трамвай. В конце 19 века в столице уже было настолько много людей, что существующий общественный транспорт не справлялся со своей задачей. Кроме того, состояние транспорта и оборудования оставляло желать лучшего. Под новый транспорт правительство приняло решение переделать Долгоруковскую линию конно-железной дороги и двух загородных: Петровской и Бутырской.

6 апреля 1927 года в Ленинграде началась массовая установка телефонов-автоматов. Первым человеком, которому удалось создать таксофон, наладить его производство в промышленных масштабах и использовать в коммерческих целях, считается Уильям Грей. Идея возникла у после того, как жена Уильяма заболела, и он был вынужден ходить по домам и просить позвонить, чтобы вызвать доктора, однако все соседи ему отказывали. Самый первый таксофон был установлен в Хартфордском банке в США в 1889 году. Телефонные будки в СССР производились на заводе «Красная заря».

Фото visualhistory.livejournal.com

6 апреля 1930 года Постановлением Президиума ЦИК СССР в стране был учрежден Орден Красной Звезды. Награждали им «за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности» — не только людей, но и воинские части, корабли, предприятия, организации и учреждения. Первым кавалером Ордена стал командующий Особой Дальневосточной армией Василий Блюхер, награжденный за операцию по ликвидации вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году.

Отречение Наполеона и Первые летние Олимпийские игры

6 апреля 1748 года при раскопках под руководством Рокко Хоакина де Алькубьерре были найдены останки города Помпеи. Правда, сам Алькубьерре был уверен, что это другой город — Стабии. Руководителя интересовали только находки, которые имели художественную ценность, а от прочих он просто избавлялся. Позже ситуация изменилась: найденные руины не засыпались грунтом, а выкапывались, памятники и другие находки реставрировались. Благодаря этому в 1763 году на одной из статуй обнаружили надпись, гласящую о том, что это город Помпеи.

6 апреля 1814 года Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола. После того как русские и союзные войска вошли в Париж в марте 1814-го появилась угроза, что город подожгут, как когда-то поступили с Москвой французы. От императора отвернулись все: Сенат, сформировавший новое правительство, и армия, в том числе его верные маршалы Ней, Бертье и Лефевр. Понимая, что у него нет никаких шансов, Наполеон принял судьбоносное решение. В тот же день Сенат провозгласил королём Людовика XVIII. Однако в марте 1815 года Наполеон вновь занял стал главой Франции — чтобы через три месяца повторно уйти с этого поста и больше не возвращаться.

Фото wikipedia.org

6 апреля в 1896 году открылись первые летние Олимпийские игры в Афинах. В играх участвовал 241 спортсмен из 14 стран. Женщины в то время к участию не допускались. В соревнованиях было всего 9 видов спорта — классическая греко-римская борьба, велогонки, гимнастика, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Те игры очень отличались от современных, так как ещё не существовало многих привычных нам традиций. Например, не было Олимпийского огня и вручения золотых медалей. Кроме того, организаторы не следили за национальностями игроков и за медальным зачётом. Первые Олимпийские игры прошли настолько успешно, что было принято решение проводить их регулярно, каждые четыре года.