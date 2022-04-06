День в истории: премьера поэмы «Прометей», появление таксофонов и раскопки города Помпеи
Чем примечательна дата 6 апреля?
Сегодня, 6 апреля, Международный день спорта, а также Всемирный день настольного тенниса. В России сегодня отмечают День работников следственных органов МВД. В этот день Наполеон I в первый раз отрекся от престола и во Франции восстановилась династия Бурбонов, в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал прообраз современного велосипеда, американский исследователь Роберт Пири первым достиг Северного полюса, постановлением ЦИК СССР учреждены ордена Ленина и Красной Звезды, в США на английском языке издан «Маленький принц», Евросоюз признал независимость России. Родились изобретатель аквариума Филипп Генри Госсе, общественный деятель и писатель-публицист Александр Герцен, русский врач, способствовавший внедрению в отечественную хирургию принципов антисептики и асептики, Николай Склифосовский, один из создателей геодинамики, советский астроном Александр Орлов, дизайнер кузова автомобиля Volkswagen Beetle Эрвин Коменда. Умерли английский король Ричард I Львиное Сердце, писатель Глеб Успенский, предприниматель и известный меценат Савва Мамонтов, композитор Игорь Стравинский, первый президент Туниса Хабиб Бургиба, тринадцатый князь Монако Ренье III. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Герои Советского Союза и светомузыкальное исполнение поэмы Александра Скрябина
6 апреля 1852 года спектаклем первой стационарной труппы открылся новый каменный театр в Казани. До этого, с января 1851 года, здесь работала итальянская труппа, гастролировавшая по России. Театром до 1857 руководила «компания на акциях», представлявшая дирекцию на паях.
6 апреля 1945 года уроженцам Татарстана было присвоено звание Героя Советского Союза. В их число вошли Василий Гордов, Сергей Кузьмин и Борис Шульгин. При этом Василий Гордов два раза, будучи на постах командования, допускал ошибки, которые приводили к большим потерям. В третий раз на должности командующего 3-й гвардейской армией 1-го Украинского фронта он хорошо проявил себя в наступательных операциях. 12 января 1947 года Гордова арестовали с санкции Сталина, за критику обстановки в стране и политики вождя, и приговорили к расстрелу. Его лишили всех званий и наград, и только после смерти Сталина он был реабилитирован определением Военной коллегии Верховного Суда СССР.
6 апреля 1962 года в Казани впервые в СССР была исполнена симфоническая поэма Александра Скрябина «Прометей» со световым сопровождением. В ней композитор стремился выразить идею торжества человеческой воли. Техническое решение проекта принадлежало СКБ «Прометей» — оно было создано Булатом Галеевым на радиотехническом факультете КАИ. Премьера поэма стала первым крупным проектом исследователей светомузыки.
Первые электрические трамваи и Орден Красной Звезды
6 апреля 1899 года в Москве впервые заработал электрический трамвай. В конце 19 века в столице уже было настолько много людей, что существующий общественный транспорт не справлялся со своей задачей. Кроме того, состояние транспорта и оборудования оставляло желать лучшего. Под новый транспорт правительство приняло решение переделать Долгоруковскую линию конно-железной дороги и двух загородных: Петровской и Бутырской.
6 апреля 1927 года в Ленинграде началась массовая установка телефонов-автоматов. Первым человеком, которому удалось создать таксофон, наладить его производство в промышленных масштабах и использовать в коммерческих целях, считается Уильям Грей. Идея возникла у после того, как жена Уильяма заболела, и он был вынужден ходить по домам и просить позвонить, чтобы вызвать доктора, однако все соседи ему отказывали. Самый первый таксофон был установлен в Хартфордском банке в США в 1889 году. Телефонные будки в СССР производились на заводе «Красная заря».
6 апреля 1930 года Постановлением Президиума ЦИК СССР в стране был учрежден Орден Красной Звезды. Награждали им «за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности» — не только людей, но и воинские части, корабли, предприятия, организации и учреждения. Первым кавалером Ордена стал командующий Особой Дальневосточной армией Василий Блюхер, награжденный за операцию по ликвидации вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году.
Отречение Наполеона и Первые летние Олимпийские игры
6 апреля 1748 года при раскопках под руководством Рокко Хоакина де Алькубьерре были найдены останки города Помпеи. Правда, сам Алькубьерре был уверен, что это другой город — Стабии. Руководителя интересовали только находки, которые имели художественную ценность, а от прочих он просто избавлялся. Позже ситуация изменилась: найденные руины не засыпались грунтом, а выкапывались, памятники и другие находки реставрировались. Благодаря этому в 1763 году на одной из статуй обнаружили надпись, гласящую о том, что это город Помпеи.
6 апреля 1814 года Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола. После того как русские и союзные войска вошли в Париж в марте 1814-го появилась угроза, что город подожгут, как когда-то поступили с Москвой французы. От императора отвернулись все: Сенат, сформировавший новое правительство, и армия, в том числе его верные маршалы Ней, Бертье и Лефевр. Понимая, что у него нет никаких шансов, Наполеон принял судьбоносное решение. В тот же день Сенат провозгласил королём Людовика XVIII. Однако в марте 1815 года Наполеон вновь занял стал главой Франции — чтобы через три месяца повторно уйти с этого поста и больше не возвращаться.
6 апреля в 1896 году открылись первые летние Олимпийские игры в Афинах. В играх участвовал 241 спортсмен из 14 стран. Женщины в то время к участию не допускались. В соревнованиях было всего 9 видов спорта — классическая греко-римская борьба, велогонки, гимнастика, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Те игры очень отличались от современных, так как ещё не существовало многих привычных нам традиций. Например, не было Олимпийского огня и вручения золотых медалей. Кроме того, организаторы не следили за национальностями игроков и за медальным зачётом. Первые Олимпийские игры прошли настолько успешно, что было принято решение проводить их регулярно, каждые четыре года.
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