«Рубин» назвал состав на матч с «Факелом» в Казани

Васильев и Шабанхаджай сыграют в атаке казанцев вместо Даку

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с «Факелом» в Казани. Игра пройдет в рамках 26-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стартует в 19.00 по московскому времени.



В матче не примет участия нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, получивший удаление в предыдущем поединке казанцев в РПЛ. Вместо него на острие атаки с первых минут сыграет Дардан Шабанхаджай, а также молодой Никита Васильев.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Кабутов — Иванов, Ходжа, Вада — Шабанхаджай, Васильев.

Матч будет судить бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. В прямом эфире игру покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.00 по мск.



«Рубин» после 25 туров занимает восьмое место, «Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Зульфат Шафигуллин