Два гола Безрукова принесли «Рубину» победу над «Факелом» в матче РПЛ
«Рубин» победил в Казани «Факел» со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда забила в чемпионате впервые с ноября.
В составе «Рубина» два мяча забил Руслан Безруков, у «Факела» отличился Андрей Ивлев.
В концовке первого тайма серьезные травмы получили Илья Рожков и Макс Дзиов. Оба игрока не смогли покинуть поле самостоятельно. Также чуть позже был удален футболист «Факела» Никита Моцпан.
«Рубин» набрал 39 очков и обошел по очкам «Ростов», занимавшим седьмое место в РПЛ. «Факел» остался на последней строчке турнирной таблицы с 16 баллами.
Следующий матч «Рубин» проведет 3 мая в гостях против «Краснодара» в 19.30 по московскому времени.
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