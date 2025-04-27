Два гола Безрукова принесли «Рубину» победу над «Факелом» в матче РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил в Казани «Факел» со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда забила в чемпионате впервые с ноября.

В составе «Рубина» два мяча забил Руслан Безруков, у «Факела» отличился Андрей Ивлев.

В концовке первого тайма серьезные травмы получили Илья Рожков и Макс Дзиов. Оба игрока не смогли покинуть поле самостоятельно. Также чуть позже был удален футболист «Факела» Никита Моцпан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» набрал 39 очков и обошел по очкам «Ростов», занимавшим седьмое место в РПЛ. «Факел» остался на последней строчке турнирной таблицы с 16 баллами.

Следующий матч «Рубин» проведет 3 мая в гостях против «Краснодара» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин