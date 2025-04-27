Перасович поделился ожиданиями от матча с «Автодором» в Саратове

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался об ожиданиях от матча с «Автодором» в Саратове в плей-офф Единой лиги ВТБ. По словам рулевого казанцев, команда должна быть готова ко всему.

— «Автодор» — действительно хорошая команда, в составе которой представлены шесть сильных легионеров и несколько талантливых россиян. В предстоящем матче УНИКС должен быть готов ко всему. Нам важно сохранять концентрацию и показать качественный баскетбол, — приводит слова Перасовича клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС ведет в серии с «Автодором» со счетом 2:0. Команда Перасовича выиграла оба матча в Казани — 99:70 и 100:85. Следующая победа выведет УНИКС в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.



Матч в Саратове начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут на официальном сайте лиги.

Зульфат Шафигуллин