Дни Александринского театра в Казани: новое звучание «Маузера» и великий Вертинский
Два спектакля, творческий вечер и мастер-класс прошли в Камаловском театре
В рамках «Больших гастролей» Казань посетили артисты Александринского театра из Санкт-Петербурга. В последний раз они гостили в Татарстане пять лет назад, теперь сотрудничество станет более плотным, ведь впереди — театральный образовательный форум «Науруз», на котором совместно с Камаловским будет организована «Летняя школа драматурга». Пока же в начале апреля казанских зрителей побаловали двумя премьерами последних лет — музыкальным моноспектаклем «Вертинский. Русский Пьеро» и театрализованной ораторией «Маузер».
Казанский отклик на Вертинского
Дни Александринского театра включали не только показы спектаклей, но и творческий вечер Николая Мартона, легенды петербургской сцены. Также питерские артисты провели мастер-классы для коллег из Камаловского.
— Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» стал очень близок казанскому зрителю. Нас очень тепло приняли. После нескольких песен в исполнении Николая Мартона зрители принимались неистово аплодировать, но актер не выходит, как это принято, на поклон, а продолжал вести роль, не прерывая действия, — отметил режиссёр Антон Оконешников.
Моноспектакль по «песенкам» и музыкальным новеллам Александра Вертинского прошел в малом зале театра Камала, и зал был заполнен до предела. Творчество русского Пьеро востребовано и сегодня, а выбранный создателями формат спектакля как «неформальный домашний концерт» особенно настраивал на лирический лад. Ведя доверительную беседу со зрителями, Николай Мартон даже не пытался копировать манеру исполнения знаменитости — грассировать, например. Да это и не требовалось, в глаза сразу бросалось внешнее сходство двух личностей. Перед началом действа он даже произнес специально написанную речь о том, что сегодня зрители увидят не копию и не пародию, а собственное, личностное прочтение жизни, творчества и мыслей Вертинского. Спектакль создавался на основе книги воспоминаний великого русского артиста, был дополнен его композициями, звучала и декламация заранее записанного голоса еще одного актера театра — Сергея Мардаря. Через личную трагедию одного человека авторы осмысливали трагедию ушедшего века.
Когда работа истощает — система убивает
Финалом дней Александринки стала театрализованная оратория «Маузер», созданная греческим режиссером Теодоросом Терзопулосом по пьесе Хайнера Мюллера. Это первая в России постановка по произведениям немецкого драматурга, режиссера и поэта. Именно ему, своему наставнику в театре «Берлинер ансамбль», Терзопулос и посвятил постановку. Премьера спектакля состоялась в 2020 году, можно сказать, что гастрольная жизнь «Маузера» только началась.
По сути, действия никакого нет. Это судебный процесс, где осужденному предлагают смириться с вынесенным ему смертным приговором и сделать последнюю работу — принять казнь через расстрел. «Это твоя последняя стена. Ты больше не нужен революции. Тебя уже нет», — говорит ему обвинительница с трибуны (заслуженная артистка России Елена Немзер). «Я — человек, я хочу жить», — пытается отбиться он.
Стоит сказать, что «Маузер» навеян драматургу «Тихим Доном», вернее одной из глав второй книги Михаила Шолохова о службе большевика Ильи Бунчука в Революционном трибунале Донского ревкома. Идет прямой отсыл к событиям в Витебске в 1917 году. Привыкнув убивать по приказу, герой-осужденный так вошел во вкус, что начал уничтожать людей по собственной воле — все в топку огня революции, так он оправдывает свое поведение. Однако системе, как правило, самодеятельность в кровавом деле не нравится, и теперь она пожирает саму себя. Привычка к крови и насилию переросла в раковую опухоль, ее нужно отрезать, пока она не уничтожила весь организм — ту самую систему, революцию. «Работа истощила тебя, тебя больше нет» — вот что на протяжении спектакля внушается герою, который не может смириться с приговором.
Контрольный выстрел из «Маузера»
Этот «контрольный выстрел» в зрительское пространство отсылает к древнегреческой драме — действие ведут не только герои, но и хор. Причем, если женская его часть под руководством Инструктора (народный артист России Игорь Волков) располагается в импровизированной оркестровой яме у сцены, то мужская поет прямо из зала, заняв пять мест на седьмом ряду. Здесь центром хора выступает одна из жертв — Осужденный революционер (Николай Мартон). На сцене — другие осужденные во главе с первой жертвой (Николай Белин). Именно он, босой и обнаженный по пояс, одиноко стоит на сцене еще до начала спектакля. Зритель, войдя в зал в поиске своих мест, видит что-то бубнящего себе под нос или молящегося молодого человека.
Роль требует огромного напряжения сил. Как рассказал Николай Белин, трудно не только выйти из нее после спектакля, но и погрузить до него. Интересно, что для этого артисты используют особую дыхательную практику — «дыхание Терезополуса».
— Это произведение трудно назвать пьесой, скорее, «Маузер» — эмоциональный оттиск автора после прочтения сцены расстрела крестьян у Шолохова. Мой персона — сгусток боли и мучения обвиняемого, которого отправляют на казнь без обжалований. Сейчас тема войны и насилия тревожит многих. Спектакль буквально «зазвенел», каждое слово в нем откликается по-новому, особенно, и мы чувствуем этот отклик в зале очень остро. Специально разработанный способ дыхания Терзополуса помогает пробудить звук, войти в нужное состояние. Именно этой практике и были посвящены мои мастер-классы в Казани, — поделился Николай Белин.
Спектакль стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль, поставленный иностранным режиссером в России», однако часть казанских зрителей, валом валивших на гастроли именитого театра, в этот вечер покидали зал, не дождавшись финала — слишком бОльная и больнАя тема поднималась. Однако в конце вновь, как и в первый вечер, звучали овации. Зрители вставали, аплодируя, чтобы поблагодарить питерских артистов.
Сотрудничество двух театров, Казани и Санкт-Петербурга, продолжится на форуме «Науруз», который пройдет с 6 по 12 апреля. Совместный проект «Летняя школа драматурга» будет посвящена теме национальных театров.
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