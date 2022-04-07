«Премьер-министр Малайзии активно выступал за идею создания валюты, альтернативной доллару»

Эксперт — о быстроразвивающейся стране, которая может стать перспективным партнером России в Юго-Восточной Азии

Нейтральная политика Малайзии делает ее привлекательной для России на фоне обострений отношений с Западом. Это государство может стать одним из наших перспективных, крупных экономических партнеров среди стран-членов АСЕАН, считает эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин. Колумнист «Реального времени» в очередной статье для нашего издания рассказывает о перспективах такого сотрудничества. Малайзия, по его словам, также заинтересована в увеличении объемов импорта сырьевых продуктов, авиации из России и экспорта своей продукции. Есть потенциал и в области религиозного сотрудничества, российские мусульмане готовы к сотрудничеству с малазийцами.

В противостоянии Китая и Америки Малайзия желает быть нейтральной страной



Малайзия — государство в Юго-Восточной Азии, раскинутое на полуострове Малакка и северной части острова Калимантан и прилегающих островов. Малайзия в своем институциональном устройстве представляет из себя монархическую федерацию, поделенную на 13 внутренних государств, 9 из которых возглавляются своими собственными султанами. Об этом государстве, относящимся к списку быстроразвивающихся, в нашей стране известно мало.

Приоритет внешней политики Малайзии проиллюстрирован следующим заявлением Махатхира, сделанным в Токио в июне 2018 года: «Несмотря на то, что наше правительство поменялось, наша политика по отношению к другим странам осталась прежней. Мы желаем дружбы со всеми странами мира, независимо от идеологии, и гарантируем, что мы будем продолжать торговлю и участвовать во всех рынках мира». Эта речь иллюстрирует, что в грядущем противостоянии Китая и Америки Малайзия не намерена занимать конкретные стороны, но желает быть нейтральной страной, подобно «движению неприсоединения»[1]. Вряд ли эта позиция изменится с уходом 94-летнего Мухаммада Махатхира с поста премьер-министра.

Малайзия — государство одновременно новое и древнее, при этом эта древность не ограничивается одним национальным мифом, но прямо воплощена в ее политическом устройстве. В древности австронезийское население Малайзии находилось под сильным влиянием индийской культуры и индийских религий, как то шиваизм и буддизм. Само название Melayu, вероятно, имеет корни из санскрита, священного языка индуизма. До сих пор, например, правитель штата Перлис носит индийский титул «раджа», не смотря на мусульманское вероисповедание. Буддизм исповедуют порядка 20% населения, а индуистские культы около 6% — правда, в основном это индийские мигранты, ведь все этнические малайцы, согласно конституции, являются мусульманами.

Вряд ли позиция Малайзии изменится с уходом 94-летнего Мухаммада Махатхира с поста премьер-министра. Фото russian.news.cn

Малайзия входит во множество международных организаций, среди которых: Содружество Наций, Движение неприсоединения, Группы 15, Группы 77, Международная организация криминальной полиции, Международный олимпийский комитет, Агентство по взаимному гарантированию инвестиций, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирная конфедерация труда.

Особенно важной для Малайзии является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которой Малайзия играет одну из ключевых ролей. Так, Малайзия стояла не просто у истоков основания этой организации в 1967 году, но и была участницей ее предшественницы — Ассоциации 1961 года.

Малайзия и безопасность

Приоритетом Малайзии в вопросе безопасности является борьба с международным терроризмом в лице Аль-Каиды** и ДАИШ***. С 2001 года полиция арестовала более 1000 человек в рамках борьбы с терроризмом. Развитие сетевого, несвязанного напрямую терроризма, и нападения одиночек вызывают большую угрозу для мусульманской державы. Кроме исламистских группировок, Малайзия поддерживает борьбу с сепаратистами в регионе — такими, как «Тигры освобождения Тамила и Илама»[2].

Из этого можно сделать вывод, что Малайзия будет активно включена в антитеррористическую деятельность как в рамках регионального АСЕАН или конфессионального ОИК, так и в более крупных международных организациях.

К территориальным проблемам относятся споры в Южно-Китайском море: морская граница к северу от Борнео, а также морская и сухопутная территория вокруг острова Сабах. В прения включены Бруней, Индонезия, Малайзия, Филлипины, КНР, Тайвань и Вьетнам. Это единственный региональный конфликт, в который включена страна.

Малайзия и мусульманский мир

Ислам начал проникать на территорию Малайзии с 13 века через посредничество мусульманских торговцев, и с тех пор особо закрепился по мере национализации, когда стал важной частью малайской идентичности. В вопросах права большинство малайцев придерживаются шафиитского мазхаба.

Малайзия активно вовлечена в международную исламскую политику. В одном из своих выступлений уже бывший премьер-министр Малайзии заявил: «Когда-то была великая исламская цивилизация. Сегодня, к сожалению, мы не можем претендовать на то, что являемся великой цивилизацией. Мы все угнетены. И многие наши страны даже не могут сами устанавливать для себя правительства. Мы должны понять, где был поворотный момент этого упадка исламской цивилизации. Если мы сможем понять, в чем была причина, возможно мы сможем понять, как восстановить великую исламскую цивилизацию, которая однажды удивит весь мир»[3].

Религиозная принадлежность и государственная религия сближает Малайзию с мусульманскими странами и делает ее важной участницей такой организации, как Всемирный исламский конгресс. Малайзия активно включена в разработку исламского банкинга, является членом организации Исламский банк развития, в свое время премьер-министр Малайзии Мухаммад Махатхир активно выступал за идею создания золотого динара, международной валюты, альтернативной доллару[4]. Малайзия активно поддерживает Палестину, Махатхир регулярно поднимал эту проблему на ГА ООН в 2003, 2018, 2019 годах. В 2015 году израильским спортсменам было отказано в посещении Малайзии[5]. МИД Малайзии жестко отреагировал на признание Штатами Иерусалима столицей Израиля в 2019 году. Вряд ли их позиция по Палестине будет меняться.

Другой проблемой, связанной с исламом, но уже куда более близкой к Малайзии, является вопрос бирманского народа рохинджа, подвергавшегося преследованиям в родной стране. Малайзия приняла порядка 100 000 беженцев и поднимала этот вопрос в рамках Организации исламского сотрудничества и АСЕАН. Ситуация с рохинджа обостряют взаимоотношения Мьянмы и Малайзии, несмотря на то, что последняя поддержала вступление Мьянмы в АСЕАН еще в 1997 году.

С другой стороны Малайзия более обходительна в контексте уйгурской проблемы, предпочитая открыто не изъявлять свою позицию. Несмотря на это, Малайзия освободила 11 задержанных уйгурских беженцев и переправила их в Турцию, игнорируя просьбы Пекина передать их [6].

Ситуация с рохинджа обостряют взаимоотношения Мьянмы и Малайзии, несмотря на то, что последняя поддержала вступление Мьянмы в АСЕАН еще в 1997 году. Фото wikipedia.org

Взаимоотношения с Китаем

Важность малайской идентичности связана с демографической составляющей Малайзии, которая является ключевой для понимания политических и государственных процессов внутри страны. Малайцы — государствообразующее население, не обладает абсолютным большинством в собственной стране. Всего малайцы составляют около 60% жителей. При том исторически, еще со времен британской колонизации, основные финансовые потоки принадлежали местным ханьцам, занимавшим в империи локальные бюрократические должности и ведущим экономическую деятельность, и, меньше — индийцам, которые занимали менее престижные работы. Малайское же большинство в период колониализма, будучи по большей части крестьянским, было мало включено в политическую жизнь. Потому, когда Великобритания предоставила Малайской Федерации независимость, коренные жители — те, кто выходят в категорию «Бумипутера», состоящую из самих малайцев и коренных орангасли, — получили особый статус, который давал им преимущество перед «некоренными» китайцами и индийцами.

Однако, непропорциональность сохраняется до сих пор, и даже обостряется. Так, в списке малазийских миллионеров нет ни одного этнического малайца[7]. Долевое владение китайского бизнеса в стране только выросло. В сущности, экономика страны находится в управлении этнических китайцев.

Это отчасти осложняет взаимоотношения между Малайзией, стремящейся усилить роль коренного населения в стране, и Китаем. Так, в период правления Мао Цзэдуна, который проводил политику поддержки коммунистических боевиков в Азии, Китай активно поддерживал Малайскую Коммунистическую партию, по большей части составлявшуюся из китайцев. В итоге отношения между странами были установлены только в 1974 году.

На современном этапе можно обозначить заметное улучшение отношений между двумя странами. Оба государства являются партнерами в рамках АСЕАН. Официальные лица стран часто встречаются и консультируются по двусторонним интересам. Среди достижений дипломатии можно отметить образование промышленных парков Циньчжоу и Куантан. Малайзия является третьим по величине торговым партнером Китая. Китай инвестирует в крупные проекты по всей стране.

Малайзия и США

Для правительства Мухаммада Махатхира все время его правления была свойственна критика однополярного мира и ориентация «взгляда на восток», неприятие западного империализма.

Как уже было отмечено, Малайзия традиционно является большим критиком Запада по вопросу Израиля. Махатхир обвинял США в обострении отношений с Ираном, заявив, что просчеты могут спровоцировать войну. Кажется, что публично Малайзия занимает незападную политику, по крайней мере в контексте Ближнего Востока.



Тем не менее, США остаются главными инвесторами в экономику Малайзии, на их долю пришлось около 20% в 2018 году. Не отменяются и двусторонние соглашения США и Малайзии по обороне и поддержка Малайзии в рамках инициативы США по безопасности на море. В вопросе безопасности цели Штатов и малазийцев совпадают, что обострится в случае усиления Китая в районе Южно-Китайсого моря.

В целом, несмотря на риторику, в экономических противостояниях Малайзии как исторически, так и в будущем будет свойственно принимать нейтралитет.



В январе 2013 года Малайзию посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

Малайзия и Россия

Как утверждает российский МИД, «Малайзия является одним из перспективных партнеров Российской Федерации среди стран-членов АСЕАН»[8].

Отношения между Малайзией и СССР были установлены в 1967 году, раньше соседнего Китая. Владимир Путин несколько раз совершал официальные визиты в Малайзию. Отдельно стоит сказать о сотрудничестве России с Малайзией в рамках АСЕАН, где Россия является официальным партнером по диалогу, заключено ряд соглашений, как то Соглашение о сотрудничестве России и АСЕАН в области экономики и развития и Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор 1976 г).

Из стран АСЕАН Малайзия является наиболее крупным партнером России в области экономики, важным является сотрудничество российских сырьевых корпораций с малазийской «Петронас» в энергетической сфере. В 2014 году товарооборот составил 3296,9 млн долларов США, где экспорт России составил 1838 млн долларов США, а импорт — 1458,8 млн долларов США. Малайзия заинтересована в увеличении объемов импорта сырьевых продуктов из России и экспорта своей продукции. Нейтральная политика Малайзии и ее нежелание становиться участником каких-либо сторон противостояний могут выглядеть привлекательными для России на фоне обострений отношений с Западом.



Именно при посредничестве России был осуществлен полет первого малазийского космонавта Шейха Музафара Шукора на МКС 10-21 октября 2007 года. Есть потенциал для дальнейшей поддержки сотрудничества в научных областях. Есть запрос на закупку российской авиации. Еще в 2010 году малайцы закупили 50 российских ближне-среднемагистральных авиалайнеров МС-21 на общую сумму более 3 млрд долларов США[9].

Кроме того, есть потенциал и в области религиозного сотрудничества российских и малазийских мусульман в рамках двусторонних российско-малазийских отношений. В частности, получение северокавказскими мусульманами религиозного образования в Малайзии из-за близости религиозных традиций. Российские мусульмане открыты и желают сотрудничества своей страны с малазийцами. Так, в январе 2013 года Малайзию посетил президент Татарстана Рустам Минниханов, а уже в 2015 году была принята малайзийская делегация в Казани. Махатхир Мухаммад посетил Чеченскую республику в 2014 году.

8 марта 2022 года МИД Малайзии заявил, что не будет вводить санкции против России в одностороннем порядке. Это в очередной раз показывает нейтральный характер малайского государства.

[1] Mahathir, “Keeping Asia Open”

[2] https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2019/10/528695/police-arrest-7-men-including-2-assemblymen-supporting-ltte

[3] https://youtu.be/8juO54yYSgg

[4] https://golosislama.com/news.php?id=36589



[5] https://www.sailing.org/news/39107.php#.XSgrZC2B01I

[6] https://golosislama.com/news.php?id=35208

[7] https://www.forbes.com/billionaires/#version:static_header:position_country:Malaysia

[8] https://malaysia.mid.ru/rossijsko-malajzijskie-otnosenia/-/asset_publisher/RKgXgXWL36pV/content/rossijsko-malajzijskie-torgovo-ekonomiceskie-svazi

[9] https://rmcouncil.com/malaysia/relations/

*Аль-Каида — террористическая организация, запрещена в России.

**ДАИШ — террористическая организация, запрещена в России.

Карим Гайнуллин