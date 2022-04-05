Эра трубопроводного газа из России в Европу подошла к концу

Как расчеты за газ в рублях повлияют на валютный рынок

В России вступил в силу указ Владимира Путина о переходе на расчеты в рублях за поставки природного газа. Согласно документу, недружественные страны, которые получают российское топливо по газопроводам, будут обязаны открывать специальные рублевые счета в «Газпромбанке» для оплаты перекачанных объемов. Если средства не поступят, поставки будут остановлены. Чтобы заплатить за газ не рублями, придется получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает разобраться, как рублевые расчеты за голубое топливо повлияют на валютный рынок.

Влияние на валютный рынок

Пятница 1 апреля ознаменовала собой начало расчетов в рублях за поставки природного газа большинству стран Европы, признанных «недружественными». Данное решение продиктовано желанием обезопасить Газпром от ареста валютной выручки, о чем уже говорили некоторые представители западных стран, и необходимостью дальнейшей поддержки курса рубля в условиях жесткого санкционного давления.

Возможно, стоило бы часть расчетов держать в юанях, чтобы размыть риски обесценивания рубля. Впрочем, до реального рублевого ценообразования в контрактах дело еще не дошло. Будет ли это вторым этапом пока неясно. Давайте разберем, что было предложено по схеме оплаты за газ и возможные последствия для Газпрома и его заграничных потребителей.

До реального рублевого ценообразования в контрактах дело еще не дошло. Фото pixabay.com

Текущий периметр рынка и как будет работать новая схема

В 2021 году общий объем продаж трубопроводного газа на экспорт составил порядка 54,2 млрд долларов. На недружественные страны пришлось более 70% поставок, то есть порядка 40-42 млрд долларов. Остальной объем забрали такие страны, как Турция, Китай, Беларусь.

В 2021 году Евросоюз закупил 155 млрд кубометров российского газа, что составляет 45% европейского газового импорта и 40% газового потребления. Стоимость газового импорта в 2022 году составляет от 200 до 800 млн евро в день. В основном оплата идет в евро, так как постепенно эта валюта заменяла доллары при заключении новых контрактов.

В январе 2022 года из России в недружественные страны было экспортировано 7,146 млрд кубометров газа на общую сумму в 5,99 млрд долларов.

Согласно новой схеме, иностранные компании-покупатели российского газа будут обязаны открыть счета в российском банке (в данном случае выбран Газпромбанк, где у Газпрома есть доля). Предусмотрено открытие двух (валютного и рублевого) так называемых специальных счетов типа «К» — конвертируемые счета, которые открываются нерезидентам и официальным представительствам для расчетов в российских рублях. Средства на таких счетах могут использоваться для покупки/продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в порядке, установленном ЦБ РФ.

Компания-покупатель переводит валюту на свой валютный счет в Газпромбанке, потом дает поручение банку конвертировать средства в рубли на Московской бирже и зачислить на рублевый счет компании. Только после этого происходит перечисление средств на счет Газпрома в этом же банке в рамках покупки газа по контракту с Газпромом и, соответственно, переход прав собственности на отгруженный товар.

Согласно новой схеме, иностранные компании-покупатели российского газа будут обязаны открыть счета в российском банке (в данном случае выбран Газпромбанк, где у Газпрома есть доля). Фото etu.ru

Это абсолютно верный ход в сложившейся ситуации, так как до этого расчеты с Газпромом происходили через счета Газпрома в иностранных банках, на них поступала валюта по контракту и, после этого сам Газпром уже конвертировал средства в рубли. Существовал риск заморозки этих средств на счетах в иностранных банках, если ситуация изменится и поступающая по контрактам валюта будет направлена на поддержку Украины, например. Об этом уже говорилось некоторыми официальными лицами. Теперь же фактом оплаты будет поступление на рублевый счет в российском банке. Это, по сути, компромиссный вариант, так как контрагентам не надо самим искать рубли на мировых биржах. Схема требует от покупателей беспрепятственности, то есть блокировки валютных счетов Газпромбанка не будет, это уполномоченный банк и вся схема выведена из-под санкционного влияния.

Эти правила не затрагивают продажи сжиженного природного газа (СПГ), НОВАТЭК может продолжать торговать за валюту. Новый механизм расчетов начнет действовать по поставкам в апреле — обычно платежи за эти объемы начинаются во второй половине апреля и начале мая. Думается, что, несмотря на возражения, покупатели российского газа будут вынуждены согласиться с новой схемой оплаты — они, скорее всего, создадут единого «покупателя», который будет иметь счета в Газпромбанке. Схема понятна и прозрачна.

Последствия введения новой схемы

Для внутреннего валютного рынка новая схема оплаты за газ даст небольшой приток валюты на Московскую биржу, так как Газпром и так продает 80% своей валютной выручки. Если говорить простыми словами, то теперь будет продаваться все 100%. Но, есть нюансы — например, большинство контрактов с недружественными странами деноминированы в евро и в меньшей степени в долларах. Таким образом, мы получим больший приток евро на биржу и меньший приток долларов. Соответственно, больший эффект стоит ожидать на курс евро. В целом, новая схема даст возможность еще более существенно поддержать курс рубля на приемлемом уровне.

Механизм ценообразования на российский газ останется прежним — 80% контрактной базы остается привязанной к ценам на европейских хабах с поставкой от одного до двенадцати месяцев, остальные 20% это контракты с привязкой к нефтяным рынкам. Циркулировала идея о независимых торгах газом на бирже Санкт-Петербурга, но практическая реализация данного шага займет много времени и усилий. Чисто теоретически это возможно и позволило по настоящему торговать за рубли по российским котировкам. А пока что, цена на газ будет определяться по той же самой формуле, которая заложена в контрактах, с привязкой к спотовым рынкам — то есть, цена останется такой же, как и была — в долларовом выражении или в евро.

Фото gazprom.ru

Стоит также отметить, что благодаря этому шагу, мы можем увидеть возрастающую интернационализацию рубля. Что это значит? Дело в том, что Европа получает много рублевых платежей из России за поставленные в Россию товары — например, за 9 месяцев 2021 года 27% всех перечисленных средств за импорт из ЕС пришлось на рубли. По сути, при возникновении спроса на рубли, чтобы расплачиваться за газ, иностранцам будет больше смысла получать рубли за свой экспорт в Россию. Теоретически, может зайти речь о создании европейского межбанковского рынка в рублях. Что же нам мешало сделать это ранее остается хорошим вопросом! Ведь до введения санкций у нас были практически все необходимые условия — небольшая волатильность валюты, доступность разных финансовых инструментов, производных от обменного курса нашей валюты, нерезиденты были готовы работать на нашем рынке финансовых активов.

Еще одно интересное объяснение причин введения новой схемы

Держа в уме то, как поступили с Ираном, когда налагали запрет на продажу нефти из этой страны, наши власти решили пойти на опережение. В частности, США заблокировали продажу нефти через угрозу вторичных санкций против покупателей. Но, был выбран компромиссный вариант — Индия, Южная Корея депонировали платежи по контрактам с Ираном в своих валютах на специальный счет, средства с которого могли быть списаны только для импорта в Иран определенных товаров из этих стран. Фактически Иран лишался доступа к валюте, а деятельность сводилась к бартеру. В нашем случае, мы пытаемся избежать такого сценария, обязывая иностранные компании продавать валюту на нашем внутреннем рынке.

В заключение, хотелось бы отметить, что появление новой схемы оплаты поставок российского газа не явилось сюрпризом, так как существовал ряд угроз, с которыми пришлось бороться заранее. Экономический блок, как мы видим, смотрит немного вперед и предпринимает действия на минимизацию возможного ущерба. Текущая ситуация такова, что можно ожидать любых жестких ограничений. Было бы интересно понаблюдать за развитием именно рублевого определения цен на газ. Это могло бы стать нашим конкурентным преимуществом, так как наши расходы на добычу и транспортировку рублевые и конечная цена могла бы удивить рынок, и привлечь большее количество потенциальных покупателей. Эра трубопроводного газа на Запад подошла к концу, судя по всему.

Артур Сафиулин