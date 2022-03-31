Британские ученые: как Россия использует интеллектуальную собственность западных правообладателей

В «недружественных государствах» не исключают легализации интеллектуального пиратства в нашей стране в ответ на санкции

Прецедент в российском правовом поле — отказ суда взыскать компенсацию за нарушение авторских прав зарубежной компании — вызвал большой резонанс на Западе. Его восприняли как ответ нашей страны на антироссийскую кампанию и теперь готовятся к возможному валу отказных исков иностранных правообладателей. Как Россия использует интеллектуальную собственность в качестве «экономического оружия» в борьбе с «недружественными государствами» — в статье для международного издания The Conversation пишут преподаватели Лондонского и Ноттингемского университетов Энрико Бонадио и Алина Трапова. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Это фактически легализует интеллектуальное пиратство в стране»

В условиях спецоперации на Украине Россия предприняла неожиданный шаг, используя права интеллектуальной собственности в качестве тактики борьбы с Западом. В начале марта правительство России издало указ, согласно которому российские компании больше не обязаны выплачивать компенсации владельцам патентов и промышленных образцов из «недружественных государств». Это западные страны, которые ввели санкции против России, в том числе Великобритания и США.

Это означает, что российские предприятия могут использовать интеллектуальную собственность, такую как запатентованные изобретения или образцы одежды, без необходимости платить или запрашивать согласие правообладателей. Теперь пострадавшие компании не смогут защитить свои патенты и разработки от российских подражателей.

Это фактически легализует интеллектуальное пиратство в стране, которая уже известна тем, что здесь сложно должным образом защищать нематериальные активы. В прошлом году Россия была добавлена правительством США в «список стран приоритетного наблюдения», недостаточно защищающих американскую интеллектуальную собственность.

Действия Владимира Путина явно являются реакцией на экономические санкции Запада. Фото kremlin.ru

Действия Владимира Путина явно являются реакцией на экономические санкции Запада и приостановку торговых привилегий России. Это также ответ на решение многих транснациональных компаний прекратить вести бизнес с российскими компаниями.

Санкции и бойкоты сильно повлияли на российскую экономику, ключевая ставка ЦБ удвоилась. Фондовый рынок оставался закрытым в течение нескольких недель, рубль резко упал.

Беспрецедентная атака на интеллектуальную собственность

Приостановление действия прав на интеллектуальную собственность как экономическое оружие в контексте конфликта беспрецедентно, по крайней мере, в последние десятилетия. Исторические примеры относятся ко временам Первой мировой войны, когда США ввели «Закон о торговле с врагом». Этот акт конфисковал авторские права и патенты, принадлежащие вражеским странам, в том числе патент на аспирин, известное немецкое изобретение.

После войны торговая марка Aspirin, принадлежащая немецкой фармацевтической компании Bayer, была передана США, Франции, Великобритании и России в рамках военных репараций Германии, согласованных в Версальском договоре.

Российские официальные лица намекнули, что вскоре могут быть ограничены другие права на интеллектуальную собственность, принадлежащие западным странам, включая программное обеспечение и товарные знаки. Это может позволить местным предпринимателям присваивать и использовать без разрешения и бесплатно интеллектуальную собственность таких брендов, как, например, McDonald’s. Одна российская сеть ресторанов даже недавно подала заявку на местную регистрацию логотипа, очень похожего на знаменитые золотые арки.

Российские официальные лица намекнули, что могут быть ограничены другие права на интеллектуальную собственность, включая программное обеспечение и товарные знаки. Фото: Максим Платонов

Санкции также привели к тому, что российский судья отклонил иск о нарушении авторских прав и прав на товарный знак, поданный британской компанией, выпускающий мультсериал «Свинка Пеппа». Андрей Славинский заявил в суде, что на его решение повлияли «недружественные действия Соединенных Штатов Америки и аффилированных с ними иностранных государств».

Украина со своей стороны не бездействовала в этой битве за интеллектуальную собственность. Служащие министерства обороны Украины взломали и опубликовали конфиденциальные документы, которые, как утверждается, были похищены с российской атомной электростанции.

Нарушает ли это международное право?

Приостановление Россией действия патентов и других прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих западным компаниям, может нарушить международные договоры, защищающие эти активы на глобальном уровне. Все страны Всемирной торговой организации (ВТО) должны соблюдать эти законы и гарантировать, что иностранные компании могут защищать права интеллектуальной собственности от имитаторов.

Страны, пострадавшие от новой практики, могут подать на Россию в суд ВТО и потребовать введения дополнительных санкций. Это снова ударит по российскому бизнесу, особенно по тому, который опирается на бренды и запатентованные технологии, а также несладко придется представителям креативной индустрии.

Исключение по причинам безопасности позволяет странам предпринимать любые действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов безопасности в условиях, подобных спецоперации на Украине. Фото vk.com/dnr_online_su

Единственный способ, которым Россия могла бы оправдать эту меру, — это полагаться на предоставленное самой ВТО исключения по причинам безопасности. Это право позволяет странам предпринимать любые действия, которые они считают необходимыми для защиты своих основных интересов безопасности в условиях, подобных спецоперации на Украине. Но оно никогда не применялось ни одним государством в контексте вооруженного конфликта и, следовательно, никогда не проверялось судами ВТО.

Парадоксально, но если Россию исключат из ВТО, как это было предложено, это изолирует ее от глобальных вызовов в области интеллектуальной собственности. Ни одна страна не сможет привлечь Россию к суду организации, членом которой она больше не является.

Это прогнозы того, что может произойти, если спецоперация на Украине продолжится. Разумеется, скорейшее ее прекращение поможет ослабить напряженность между Западом и Россией и положить конец нынешней битве за интеллектуальную собственность.