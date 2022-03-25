Лямся почти нашел стоп-кран для «Трактора» без Панина, но не хватило креатива впереди

Челябинск переламывает серию фактически из-за одной ошибки уфимцев

К пятому матчу серии «Салават Юлаев» умудрился потерять еще одного своего ключевого игрока — Григория Панина. Однако даже в условиях сужающихся возможностей Томи Лямся сумел перестроить команду на сверхосторожный хоккей. Ставка почти сработала, вот только вчерашние герои, тянувшие команду в серии, стали подводит в самый неподходящий момент. Уфа отдает пятый поединок (2:1). Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги пятого поединка Челябинска и Уфы.

Лямся сумел перестроить оборону без Панина, но…

Проблема недостатка опытных хоккеистов, способных биться в играх на выбывание, еще больше обострилась после четвертого поединка. Григорий Панин, давно завоевавший репутацию веселого и находчивого парня в социальных сетях, но порой абсолютно «безбашенного» на льду, вновь сделал то, чего все так опасались.

Удар в голову Лукашу Седлаку стоил ему трех матчей дисквалификации. А в случае неудачного исхода серии с «Трактором» это означает для него досрочное окончание сезона. Опустим тот момент, что после этого удаления Уфа посыпалась окончательно и пропустила семь шайб.

Не будем и давать свою оценку эпизоду — каждый сам оценит легитимность такого сурового наказания. На просторах Сети и без того 3 дня шли информационные войны на тему, специально Панин шел на жесткий прием чеха или нет. Но нельзя отрицать одного: никого не удивил факт, что именно Григорий оказался в этом замешан.

Так или иначе, отсутствие одного из ключевых защитников в составе вынудило Томи Лямся вводить в состав совсем молодого «касочника», 19-летего Александра Комарова, дебютировавшего за первую команду Башкирии только в феврале.

Как покажет матч, качественного проседания в оборонительной линии у «Салавата Юлаева» не случилось. Томи Лямся даже в таких стесненных условиях сумел перестроить команду так, чтобы «Трактору» не хватало воздуха в зоне «Салавата Юлаева». Вот только одна индивидуальная ошибка нападающего отправит в утиль все старания предельно собранной оборонительной линии.

Практически без моментов для Уфы. «Салавату» серьезно не хватает креатива впереди

В отличие от предыдущего сверхрезультативного поединка, сегодня «Трактор» и «Салават» тотально засушили игру. Уфимцы в отсутствие Панина стали заметно аккуратнее, а челябинцы ничего с ними поделать не могли, беспомощно переводя шайбу в середине площадки.

Даже эпизод с курьезным голом Александра Кадейкина назвать голевым нельзя. Он скорее от безысходности наудачу отправил из-за ворот шайбу в сторону пятака, а та отскочила от Романа Вилла в ворота.

Единственный серьезный и подготовленный момент в исполнении «Салавата Юлаева» случился к середине игры, когда Алексея Пустозерова вывели «один в ноль». Плюс можно вспомнить эпизод, когда Николай Кулемин накатывался на ворота Романа Вилла, а Алексей Тертышный зачем-то распластался на льду, видимо, в расчете перехватить передачу. Это все, чем могла похвастать уфимская команда по итогу двух периодов.

А когда Альберт Яруллин присел в штраф-бокс на целых 4 минуты, подопечные Томи Лямся долго мучились над тем, чтобы просто войти в зону «Трактора», не говоря уже о создании каких-то важных моментов.

Однако при этом Уфа полностью перебросала хозяев льда (17—26 по броскам в створ), да и в целом мы увидели по-настоящему качественный хоккей с высоким уровне напряжения, как и подобает плей-офф. Да, слишком аккуратно, осторожно. Но сейчас серия уже достигла такой стадии, когда каждая ошибка может стоить матча и всей серии. Так и произошло.

Что случилось с Тихоновым и Кадейкиным?

Полностью пропали в последних двух матчах те два российских лидера, на которых были все надежды после исхода финских хоккеистов из «Салавата Юлаева». И ведь в первой части серии эта ставка работала. Вопреки ожиданиям именно Виктор Тихонов стал даже более тяжелой артиллерией, чем Александр Кадейкин. Он нагло лез на ворота, отлично действовал в большинстве и заряжал команду эмоциями на скамейке.

Кадейкин сегодня забросил свою «шальную» шайбу, но сложно приписывать ему это в заслугу. Там скорее элемент удачи, чем мастерства. Кадейкин был неплох в серии с «Сибирью», однако в серии с «Трактором» совершенно иной уровень сопротивления. И похоже, центральный нападающий к нему не совсем готов.

Возвращаясь к Тихонову, Виктор сегодня стал еще и антигероем, смазав свои заслуги первых игр серии с Челябинском. Когда до конца игры оставалось каких-то 5 минут, он зачем-то толкал соперника на борт, оставляя команду в меньшинстве.

И защитник «Трактора» Лоуренс Пилут недолго думая забивал победную шайбу.

Вот так, отыграв почти весь матч в предельно сконцентрированный и осторожный хоккей, Уфа поплатилась всего из-за одного психанувшего нападающего. К сожалению, это похоже на перелом серии.

Эрик Добролюбов