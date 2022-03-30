Наши в США: отстранение русских ученых, отказ от взаимодействия в медицине и рост инфляции

Вирусолог Константин Чумаков — об изменении отношения к россиянам в Штатах

В разных странах с начала спецоперации на Украине сообщают о случаях дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками за рубежом, чтобы узнать, как к ним изменилось отношение за последний месяц. Сегодня о настроениях в США рассказывает наш постоянный спикер — известный американский вирусолог российского происхождения, директор Центра глобальной вирусологической сети, профессор Университета Джорджа Вашингтона, доктор биологических наук, правнук ректора Казанского императорского университета Константин Чумаков.



«В США четко разделяют действия правительства и граждан»

Вирусолог Константин Чумаков живет в США уже более 30 лет. В настоящее время ученый проживает в штате Мэриленд и давно является американским гражданином. По признанию собеседника издания, непосредственно в России он никогда не жил, иммигрировав в Штаты еще во времена Советского Союза.

— Конечно, меня уже давно не ассоциируют с россиянином. Я уехал давно и к России не имею никакого отношения. Тем не менее отношение ко мне со стороны знакомых и близких озабоченное и сочувственное. Многие интересуются, есть ли у меня родственники в России или в Украине. И все очень встревожены тем, что там происходит, — рассказал он.

По словам медика, в Мэриленде проживают десятки тысяч выходцев из России. Этот штат богат различными институтами, предприятиями хай-тек-индустрии, где востребованы квалифицированные специалисты из России. «Все привыкли к ним и воспринимают как абсолютно нормальных людей», — утверждает он.

Вместе с тем Чумаков пояснил, что в Америке не принято понятие «коллективной ответственности»:

— Здесь люди четко разделяют действия правительства и граждан. И это понятно: Америка — страна иммигрантов, здесь проживают граждане из множества стран. Поэтому уровень толерантности в США намного выше, чем во многих странах Европы. В Европе, возможно, люди относятся таким образом: «Раз ты русский — значит, заодно и со всем правительством России. А если ты немец — значит, ответственен за Холокост». В Европе люди привыкли мыслить категориями национальностей: я француз, ты — немец, а он — англичанин. В США такого сопоставления нет. В Америке значительная часть населения — это выходцы из других стран.

«Русских ученых на международный воркшоп посоветовали не приглашать»

Константин Чумаков поддерживает профессиональные отношения с сотрудниками Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов РАН, который носит имя его отца, известного советского вирусолога Михаила Чумакова. После событий на Украине сотрудникам Центра Чумакова отказали в участии в представительном научном форуме в Европе.



— В центре Чумакова сделали очень хорошую работу по COVID-19. Ученых пригласили на международный воркшоп, чтобы они рассказали о результатах этого исследования по использованию живой полиомиелитной вакцины для борьбы с ковидом. После того, как Центр Чумакова принял приглашение, последовало письмо о том, что организаторам воркшопа кто-то из правительства посоветовал русских ученых не приглашать. В итоге организаторы отозвали свое приглашение. Какой-то не очень умный человек принял решение, что надо отсечь контакты в области медицины с россиянами. Это очень неправильно и нехорошо! — отмечает он.

По словам ученого, от знакомых он также слышал об инцидентах, связанных с выходцами из России, проживающими в Европе.

— Кто-то приходит получить услугу, а его не обслуживали только потому, что он — русский. О таких историях я слышал и воспринимаю эти моменты с сожалением. Многие русские оказались в очень тяжелом положении. Украинцев везде встречают с распростертыми объятиями, они легко получают статус беженцев, все им готовы помогать. А русские, уехавшие из России, остаются один на один, у них даже кредитные карточки не работают, они не могут элементарно снять деньги, — сетует он.

После событий на Украине сотрудникам Центра Чумакова отказали в участии в представительном научном форуме в Европе. Фото: pharmarf.ru

Цены на бензин и инфляция

По словам Чумакова, бензин в США начал дорожать еще до санкций Запада против России. Однако только за последние недели стоимость литра топлива возросла с 1 до 1,2 доллара.

— Такие сезонные колебания, удорожание процентов на 20, случались и раньше. Но я думаю, что в этом подъеме цены заложено и эмбарго, потому что Америка отказалась от импорта российской нефти. Хотя США покупало всего 5 процентов своей нефти у России, что не столь существенно, — оценивает собеседник. — В Европе, которая закупает гораздо больше нефти из России, цена поднялась намного более существенно. В целом Америка самодостаточна в плане энергоносителей и является экспортером газа и потенциально — нефти. Так что напрямую на нас украинские события не столь существенно отражаются в плане цен, однако поскольку рынок мировой, то цены поднимаются везде. Тем более надо понимать, что цена бензина заложена во все, в том числе в стоимость продуктов.

Чумаков полагает, что последние тенденции, безусловно, приведут к росту инфляции в США, и без того высокой. Еще в начале года темпы роста потребительских цен в Америке установили рекорд с февраля 1982 года — инфляция в годовом выражении разогналась до 7,5 процента.

— Это было связано с тем, что во время пандемии COVID-19 государство выделяло очень большие средства для помощи людям и бизнесу. Эти триллионы долларов не могли пройти незамеченными и вызвали разгон инфляции. Сейчас сюда присовокупился еще и украинский фактор, — отмечает ученый. — Когда людям платят дополнительные деньги, бизнесы получают субсидии от государства, цены ожидаемо растут. Эти деньги, грубо говоря, печатают. Так что цены поползли вверх еще в прошлом году.

По словам Чумакова, бензин в США начал дорожать еще до санкций Запада против России. Фото REUTERS

Ситуация на Украине усугубляет эпидситуацию

По мнению Чумакова, ситуация на Украине и, в частности, тот факт, что страну покинули 3,5 млн жителей, которые перебрались в Западную Европу, не способствует улучшению эпидемиологической ситуации.



— Но сейчас это не особо кого-то волнует, потому что есть намного более острые проблемы, да и все уже привыкли жить с коронавирусом. Это нехорошо. Люди не отдают себе отчет в том, что в итоге от «омикрона» умерло больше народа, чем от «дельты», за счет количества заболевших. Процент людей, которые умирают от «омикрона», намного ниже, чем от «дельты», но поскольку заболеваемость от него намного выше, суммарно получается, что «омикрон» унес больше жизней, чем «дельта». И «омикрон» пока никуда уходить не собирается. Он продолжает убивать непривитых людей, — сетует он.

Говоря о распространении новой коронавирусной инфекции, вирусолог отмечает, что во многих странах Европы наблюдается значительный рост числа инфицированных COVID-19. Это во многом происходит из-за появления подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2 (так называемого «стелс-омикрона»).

— И в Германии, и во Франции идет нарастание заболеваемости. В принципе, новый штамм примерно такой же, как первоначальный «омикрон» BA.1, просто еще более заразный. В США, по данным на прошлую неделю, среди всех заболевших у 20 процентов был выявлен ВА.2, однако общая заболеваемость у нас пока продолжает снижаться, — говорит медик.

Чумаков убежден, что послабления в антиковидных мерах, которые начали применять в различных регионах России, — от отмены масочного режима до отказа от обязательной вакцинации отдельных категорий — это преждевременная и неосмотрительная мера.

— Но я этому не удивляюсь. В России есть четкая задача не злить народ без необходимости. Потому что в ближайшее время, когда продукты начнут исчезать с полок и будет наблюдаться общее падение уровня жизни, появится гораздо больше раздражителей, чем те же маски, — резюмирует он.