Наши в Великобритании: сбор гуманитарной помощи и арест имущества российских олигархов

На фоне событий на Украине в мире сейчас фиксируют случаи дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели. Сегодня о настроениях жителей Великобритании рассказывают члены семьи Артемовых, обосновавшиеся в Лондоне 8 лет назад.

«Все внутренние проблемы страны ушли на второй план»

Имена у наших собеседников — настоящие, а вот фамилию просили изменить — времена нынче неспокойные, да и в России остались близкие родственники. Семья переехала в Великобританию на постоянное место жительства в 2014 году. Ульяне 20 лет, она закончила среднюю школу в Лондоне, сейчас учится в Queen Mary University of London и параллельно работает в аудиторской фирме. К разговору подключился ее папа Дмитрий. Ему 48 лет, по образованию он финансист.

Артемовы рассказывают, что сейчас события на Украине для англичан и британских СМИ вышли на первый план, стали главной темой обсуждений.

— За последний месяц все внутренние проблемы страны ушли на второй план. Все обложки журналов и газет пестрят фотографиями Зеленского и событий в Украине. Жители Великобритании воспринимают это как прямую угрозу Европе. Людей этот конфликт волнует гораздо сильнее, чем какой-либо другой за последние годы, — говорит Ульяна.

Но обвинительная риторика в масс-медиа, по словам девушки, не касается рядовых россиян — ответственность за происходящее в Англии возлагают на российских политиков.

По всему Лондону организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Люди приносят вещи и еду пакетами, волонтеры их сортируют и потом машинами везут прямо к границе Украины. Этот груз передают как беженцам, так и тем, кто остался на родине. Артемовы тоже участвуют в этих акциях — Ульяна рассказала, что недавно отправленный ими грузовик привез гуманитарку в Ивано-Франковск.

По всему Лондону организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Фото: Ольга Доронина/ zimamagazine.com

«Ощущаем внутренний дискомфорт»

Несмотря на пристальное внимание к Украине, никакой дискриминации по отношению к русскоязычным в Англии тем не менее нет, говорят Артемовы. В Лондоне много бывших соотечественников и выходцев из постсоветского пространства, как, впрочем, и представителей других народов.

— К русским всегда относились так же, как к любым другим иностранцам. Ровно, спокойно. А иммигрантов и эмигрантов здесь очень много со всего мира. Настоящая мультикультурность и та самая «толерантность». Иногда кажется, что сами британцы в меньшинстве. Сейчас к россиянам изменений в отношении не чувствуется — ни со стороны «местных», ни даже со стороны украинцев, вместе с которыми мы работаем по сбору гуманитарной помощи. А вот внутренний дискомфорт многие россияне ощущают: от общения с родственниками в России, которые повторяют слова из телевизора, от ощущения личной ответственности за происходящее, от страха за себя, родных, детей перед угрозой ядерной катастрофы, — включается в разговор Дмитрий.

Ульяна добавляет, что слышала о случаях притеснения русских, но в основном, от своих друзей и близких, которые живут в России.

— Меня практически каждый день спрашивают про изменение отношения ко мне в Англии, но мне нечего ответить. Лично я ни с чем подобным не сталкивалась. Глупые и бестактные люди были, есть и будут, но нельзя принимать единичные случаи дискриминации за норму.

Артемовы отмечают, что сейчас люди стали более внимательными друг к другу, часто спрашивают об эмоциональном состоянии, предлагают помощь и поддержку. Это, считают они, плоды британского воспитания, человеческую эмпатию развивают и поощряют здесь с самого детства.

На Британских островах беженцев пока немного. Но они начинают прибывать. Фото: АР

Беженцев немного, но они прибывают

Если в Польше, Молдове, Румынии и Венгрии беженцы с Украины появились в первые же часы после начала специальной военной операции, то на Британских островах их пока немного. Но они начинают прибывать.

— До Великобритании сложнее доехать, чем до Европы, поэтому они здесь не в таких количествах. Относятся к ним хорошо, многие люди предлагают свою помощь и поддержку — я лично знаю тех, которые предложили бесплатные уроки по английскому языку и математике, чтобы помочь украинским детям с адаптацией в школе. Многие предлагают комнату в своем доме или квартире, — поясняет Ульяна.

Местные украинцы выходят на акции протеста, особенно часто это было в первые дни спецоперации. Иногда к ним присоединяются и живущие много лет в Лондоне русские. Эти люди давно эмигрировали из России.

— Возможно есть какая-то русская диаспора переехавших еще в 90-е, но в основном русскоязычные общаются по районам, где живут. В нашем районе тоже есть такая группа, и там 90% людей выступают против спецоперации, — говорит Ульяна.

Но и тех россиян, что понимают политику российских властей, и других, а также самих англичан объединяет и примиряет одно — арест собственности русских олигархов. Хотя право частной собственности — один из столпов западного общества.

— Все единогласно за эту конфискацию — и британцы, и русские. Мы все знаем, откуда у наших олигархов появились средства на эту недвижимость, и многие бывшие россияне негативно относились к таким особнякам на британской земле еще до всех этих действий.

Поскольку в Лондоне за въезд в центр города на обычных автомобилях нужно платить, то многие жители давно перешли на электрокары. Фото: wikipedia.org

Растут цены на газ и бензин

Антироссийские санкции, вводимые странами Европы, коснулись и Великобритании. Но поскольку товарооборот с нашей страной у этого островного государства не такой большой, сказывается это пока только на стоимости энергоносителей.

Артемовы отмечают, что поднялись цены на газ и бензин, но пока незначительно. Поэтому подорожания продуктов, непродовольственных товаров и услуг они пока не ощутили.

Поскольку в Лондоне за въезд в центр города на обычных автомобилях нужно платить, то многие жители давно перешли на электрокары. Так что повышение стоимости бензина для них не является критичным.