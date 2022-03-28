Как россиян и бизнес поддержат в условиях санкций: кредитные каникулы и предупреждения вместо штрафов

Федеральные власти расширяют пакеты антикризисных мер по стабилизации экономики и поддержки граждан

Фото: Артем Рябов

В условиях санкционного давления Запада в России разработали комплекс мер для поддержки экономики, предприятий, бизнеса и населения. Правительством рассмотрен уже третий пакет антикризисных мер, где в этот раз уделили особое внимание строительной отрасли. Но, как заявил российский премьер Михаил Мишустин, «это далеко не весь перечень мер, которые сейчас прорабатываются». Ряд шагов, по его словам, сделан для поддержки импортозамещения. Подробнее о том, на какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от санкций российские предприниматели и граждане — в обзоре «Реального времени».

Офсетные контракты от 100 млн рублей

Чтобы рассказать о поддержке предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций против России, на сайте правительства страны ввели новый раздел с информацией. Меры поддержки сгруппированы:

по категориям получателей — граждане, бизнес;

по типам отраслей и сфер деятельности — социальная сфера, финансы, налоги, регулирование.

Ресурс уже сейчас позволяет населению узнать, как найти работу и оформить кредитные каникулы для заемщиков. Здесь же полезные сведения для бизнеса — о действующем в России временном запрете проверки предпринимателей, льготных кредитах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

Параллельно правительство разрабатывает дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений. Все заявленные новые меры тут же появляются на сайте, который оперативно обновляется. Например, сейчас сюда вносится информация о третьем комплексе мер поддержки экономики, в частности для строительной индустрии.

Совет Федерации рассматривает поправки в КоАП, чтобы смягчить меры наказания для МСП. Фото: council.gov.ru

Сейчас план первоочередных мер состоит почти из 200 решений, треть из которых уже реализована. В новый пакет мер господдержки предприятий вошли программы по импортозамещению комплектующих, докапитализация региональных фондов развития промышленности, сокращение обязательных требований и поддержка фармацевтической отрасли.

Также расширен доступ малого и среднего бизнеса к офсетным контрактам с регионами и муниципалитетами. Как сообщили в Минэкономразвития, в 10 регионах начнется строительство промышленных и технологических парков. А Совет Федерации рассматривает поправки в КоАП, чтобы смягчить меры наказания для МСП. Так, предупреждение станет единственно возможной мерой воздействия на предпринимателя за первое нарушение.

Первые офсетные контракты в Татарстане

Важной инициативой федеральных властей стало расширение практики заключения офсетных контрактов в регионах. До этого такая практика существовала, как правило, в крупных субъектах. И больше всего подобных контрактов заключалось в Москве. Теперь этот опыт хотят распространить на всю страну.

Офсетные контракты — это долгосрочные «твердые» договоры от государства на создание производства конкретных товаров, которые необходимы данному региону.

— Предприниматели в обмен на государственный заказ, достаточно длинный, получают возможность создавать новые производства. То есть они строят предприятие, фабрику или цех под заказ, который в долгосрочном плане обеспечен бюджетом, — пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Талия Минуллина рассказала об инвестпроекте ООО «Регионлифтмаш» по созданию первого собственного производства лифтов в республике. Фото: Максим Платонов

Необходимость перехода регионам на офсетные контракты, он объяснил тем, что подчас региону выгоднее закупать необходимую продукцию у исполнителя офсетного контракта, чем искать подрядчиков: «Зачастую то, что производит один регион, оказывается и дешевле, и надежнее и чем искать каких-то подрядчиков по 44-му ФЗ, другие регионы просто хотят получить возможность присоединиться. Поэтому такой механизм выработан».

Чтобы у регионов появилась возможность заключать офсетные контракты, стартовый порог снижен в 10 раз — с 1 млрд рублей до 100 млн рублей.

Подготовка к заключению первого офсетного контракта в Татарстане ведется Агентством инвестиционного развития РТ. Глава АИР Талия Минуллина рассказала об инвестпроекте ООО «Регионлифтмаш» по созданию первого собственного производства лифтов в республике. Его инвестор стал резидентом ТОСЭР Зеленодольского района, где и предполагается построить завод. Объем инвестиций составит 600 млн рублей, а срок запуска — 2022 год.

В компании «Регионлифтмаш» подтвердили «Реальному времени», что желание заключить офсетный контракт в силе, ведутся переговоры.

Кредитные каникулы и антикризисные ставки

Правительство России расширило поле антикризисных мер по финансовой поддержке бизнеса в условиях санкций.

Это кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ до 30 сентября 2022 года с возможным продлением.

С 8 марта для предпринимателей вновь заработал механизм предоставления отсрочки платежей по кредитам — эта мера действовала и во время локдауна из-за коронавируса. Заемщику дается отсрочка по выплате ежемесячных платежей по займу. При этом не будет штрафных санкций и последствий для кредитной истории. Крайний срок подачи заявки на предоставление отсрочки не позднее 30 сентября 2022 года включительно.

Особые привилегии аграриям. Им кредитные каникулы даются на срок до 6 месяцев. Для краткосрочных льготных кредитов, срок договоров по которым истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита на один год.

Банк России запустил расширенные антикризисные программы для МСП. Речь идет о трех программах стимулирования кредитования бизнеса: ПСК «Антикризисная», ПСК «Инвестиционная» и «ПСК «Оборотная». Программа оборотного кредитования позволит предпринимателям получить льготный кредит по ставке не выше 15% годовых, а средним предприятиям — не выше 13,5%.



Аграриям кредитные каникулы даются на срок до 6 месяцев. Фото: Илья Репин

Программа предназначена для тех предпринимателей, у которых нет или недостаточно залогового обеспечения для получения кредитов. Объем кредитования — 340 млрд рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Ставки по другим программам те же. Инвестиционные кредиты будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с АО «Корпорация «МСП». Лимит программы возрос до 160 млрд рублей и достиг 335 млрд рублей. Он будет выбран в течение 2022 года.



Лимит на обе программы — 500 млрд рублей. Таким образом общая сумма поддержки составит 675 млрд рублей. В реализации программ будет участвовать широкий круг банков.

За первую неделю Корпорация МСП одобрила заявки на поручительства по 250 кредитам на общую сумму около 7 млрд рублей. Кредиты получили предприятия торговли, обрабатывающей промышленности, общепита, туризма.

— По этим программам мы даем поручительства и гарантии, беря на себя возможные риски предпринимателей перед банками, — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

До конца марта заработает дополнительная программа поддержки бизнеса. Это программа «1764», реализуемая Минэкономразвития в рамках нацпроекта МСП. На нее дополнительно выделено 14,3 млрд рублей.



Бизнес сможет получить кредиты по льготным ставкам в 13—15% годовых. Ее операторами определены 100 российских банков, среди которых есть и татарстанские — Ак Барс Банк, «Энергобанк», «Камский промышленный банк», «Зенит».

Бизнес сможет получить кредиты по льготным ставкам в 13—15% годовых. Фото: Максим Платонов

Параллельно банк «Открытие» как оператор другой программа господдержки возобновил льготное кредитование предпринимателей по ставке 8,5% годовых. Банк входит в число кредитных организаций, которые получат от регулятора средства под поручительства Корпорации МСП для льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Предприятия из ряда отраслей до конца марта смогут рефинансировать уже имеющиеся кредиты или получить новые по ставке до 8,5% годовых. Банк России предоставит «Открытию» и другим банкам льготные кредиты под поручительства Корпорации МСП сроком до 1,5 лет. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 млрд рублей. Предприниматели смогут получить кредиты на различные цели по ставке не выше 8,5% годовых, а также снизить до этого уровня ставки по ранее полученным кредитам.

На сохранение занятости нацелена программа ФОТ 3.0. Предприниматель может получить кредит на выдачу заработной платы персоналу в размере 1 МРОТ на работника, при условии сохранения численности сотрудников. При этом в течение первого полугодия заемщик не выплачивает основной долг и проценты по кредиту.

Правительство выделило дополнительный лимит 6,3 млрд рублей для реализации программы ФОТ 3.0. Средства будут потрачены на субсидирование кредитов, выданных в 2021 году. Для новых клиентов программа пока не возобновляется, но банк продолжает выдавать транши кредитов по заключенным в 2021 году кредитным договорам.

Льготное кредитование инвесторов в сфере туризма. Это специальная программа кредитования для поддержки гостиничного бизнеса и туристических кластеров. Условия кредита: срок — до 15 лет, размер займа — до 70 млрд рублей. Он доступен предприятиям, осуществляющим проекты по строительству, реконструкции, реставрации объектов капитального строительства гостиничной сферы, многофункциональных комплексов, развлекательных спортивно-оздоровительных комплексов, конгресс-центров, горнолыжных трасс, горнолыжных комплексов с системами искусственного оснежения.

Есть специальная программа кредитования для поддержки гостиничного бизнеса и туристических кластеров. Фото: Ринат Назметдинов

На первый раз — предупреждение

Малый бизнес больше не будут штрафовать за первое нарушение, а вынесут предупреждение. Суммы штрафов также будут снижены в два раза. Такие поправки в КоАП уже приняты Госдумой в окончательном третьем чтении. Их готовили Минэкономразвития и Корпорация МСП совместно с бизнесом.

Теперь вместо штрафа предприниматель будет получать предупреждение при первом нарушении. По сути, это право на ошибку, когда представителя МСП на первый раз не накажут, а укажут на недочеты и дадут время на их устранение.

А снижение штрафов в два раза поможет малому бизнесу не разориться особенно начинающим предпринимателям из-за штрафных санкций, которые могут быть очень чувствительными.

Кроме того, исключается двойная ответственность, когда штрафы накладывают и на должностное, и на юридическое лицо, даже если виноват только работник компании.

Чтобы штрафы за однотипные нарушения не суммировались в рамках одной проверки, вводится принцип «одна проверка — одна санкция». Это также исключит такие ситуации, когда, к примеру, за напечатанные с ошибкой схемы эвакуации проверяющий выписывает отдельный штраф за каждую такую схему.

Перечисленные инициативы распространили на все организации и индивидуальных предпринимателей, включая бюджетные учреждения и крупный бизнес.



На ресурсе есть информация о том, как пройти переобучение безработным. Фото: Максим Платонов

Поддержка населения

Для населения также разработан комплекс мер поддержки. В специальном разделе на сайте правительства России можно найти всю необходимую информацию. Например, сейчас на ресурсе есть информация о том, как:

получить кешбэк за детские путевки,

заключить социальный контракт для безработных по особым условиям,

пройти переобучение безработным,

оформить кредитные каникулы,

воспользоваться отменой НДС при скупке драгметаллов,

получить помощь в поиске работы,

почитать о том, как идет стабилизация цен на сельхозпродукцию.

Что касается, к примеру, кредитных каникул по ипотеке или потребительскому кредиту для граждан — получить их можно на срок до 6 месяцев. Но льгота распространяется на все займы, выданные до 1 марта 2022 года. Обратиться за кредитными каникулами заемщики могут в срок до 30 сентября 2022 года.

Но есть условия для получения меры поддержки. Правом кредитных каникул могут воспользоваться только те заемщики, чей доход за месяц, предшествующий месяцу обращения к кредитору, снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

На сайте правительства России можно почитать о том, как идет стабилизация цен на сельхозпродукцию. Фото: Максим Платонов

Максимальные размеры займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул:

по потребительским кредитам

300 тыс. рублей — для физлиц;

350 тыс. рублей — для ИП;

100 тыс. рублей — по кредитным картам;

700 тыс. рублей — по автокредитам.

по ипотечным кредитам

6 млн рублей — для Москвы;

4 млн рублей — для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

3 млн рублей — для остальных регионов России.

Если все критерии соблюдены, можно обратиться в банк за этой льготой. Сделать это можно письменно, по телефону или онлайн (необходимо уточнить в банке). Помимо заявления, у вас могут потребовать документы, подтверждающие ухудшение финансового положения, например:

справка 2-НДФЛ с места работы;

справка о регистрации в качестве безработного;

временная нетрудоспособность в связи с материнством, не менее одного месяца;

больничный лист и другие.

Все эти документы нужно предоставить сразу или в течение 90 дней с момента обращения за кредитными каникулами.