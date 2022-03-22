Власти помогут КАМАЗу с самостоятельным выпуском всей современной техники

Фото: Ринат Назметдинов

Потенциальная возможность занять место зарубежных конкурентов

Обращение президента Татарстана Рустама Минниханова к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой поддержать КАМАЗ, похоже, оказалось действенным. Челнинскому предприятию, которое прочувствовало на себе западные санкции, федеральный центр готов помочь.

Оперативно прибывший в Татарстан вице-премьер РФ Юрий Борисов лично посетил автомобильный завод КАМАЗа. Предприятию он пообещал оказать «всевозможную поддержку». Впрочем, по его словам, российское правительство намерено помочь всей автомобильной отрасли страны и уже рассматривает соответствующие меры.

— Конечно, правительство сейчас рассмотрит, как помочь КАМАЗу в плане скорейшего импортозамещения последних разработок, чтобы мы уже могли самостоятельно выпускать всю современную палитру этой техники, — заявил Борисов.

Фото: Дмитрий Резнов

По его мнению, на пользу КАМАЗу сыграет и уход с российского рынка других крупных игроков. Среди них автомобильный концерн Man и шведский производитель грузовых автомобилей и автобусов Scania.

— И это, по сути дела, потенциальная возможность занять весь объем КАМАЗу, в чем мы постараемся ему помочь, — заверил Борисов.

Вице-премьер добавил, что правительство России также намерено содействовать челнинскому предприятию в реализации проектов по газомоторному и электрическому транспорту. В частности, речь идет о создании научно-технического центра, пишет ТАСС.

«По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%»

На негативное влияние западных санкций на работу КАМАЗа президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание Путина 16 марта. Он попросил главу государства «оказать федеральную поддержку».



— По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%. И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих, — рассказал Минниханов о проблемах челнинского предприятия на фоне западных санкций, вводимых из-за специальной военной операции России на Украине.

Фото: Максим Платонов

Слова президента Татарстана дополнили на самом предприятии, заявив, что на данный момент КАМАЗ считает существенной вероятность сокращения производства на 40%, но принимает все необходимые меры для недопущения такого сценария.



— В частности, мы переориентировали производство на выпуск более простых и более локализованных в России грузовиков нашего модельного ряда. Мы также расширяем собственные мощности по производству комплектующих к ним. Параллельно мы ищем поставщиков среди российских производителей, способных заместить сбежавших с российского рынка иностранных производителей, — разъяснил на КАМАЗе.



Напомним, в конце февраля Евросоюз ввел санкции в отношении 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. В черный список попал и КАМАЗ.

Гендиректор предприятия Сергей Когогин после этого заявил, что обязательства перед поставщиками будут выполняться. Последние годы КАМАЗа работал над тем, чтобы устранить или максимально отдалить угрозу введения ограничений. В результате автопроизводителю удалось начать масштабную реорганизацию производства, создать новый модельный ряд и др.

