КАМАЗ попал в черный список Евросоюза

Евросоюз ввел санкции в отношении 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний. Также ограничительные меры введены против Минобороны РФ, СВР, «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта».

Помимо прочего, в черном списке Евросоюза оказались РЖД, КАМАЗ, «Севкомфлот» и «Севмаш», а также авиастроительные компании «Сухой» и «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня Евросоюз ввел санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также ЕС включил в черный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел РФ Сергея Колокольцева.



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Диана Жиленкова