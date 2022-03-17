На КАМАЗе прокомментировали заявление Минниханова о сокращении производства из-за санкций

КАМАЗ считает существенной вероятность сокращения производства на 40% на данный момент. Об этом заявил руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.



Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего выступления озвучил самый негативный сценарий развития, отметил он.

— В настоящий момент мы видим предпосылки к такому сценарию и принимаем все необходимые меры для его недопущения. В частности, мы переориентировали производство на выпуск более простых и более локализованных в России грузовиков нашего модельного ряда, — говорится в заявлении компании, опубликованном на официальной странице во «Вконтакте».

КАМАЗ расширяет собственные мощности по производству комплектующих к ним, ищет поставщиков среди российских производителей.

Фото: tatarstan.ru

Афанасьев отметил, что проблемы с поставками комплектующих наблюдаются у всех мировых производителей автотехники. При этом КАМАЗ работает в штатном режиме: на март и апрель есть полная загрузка. Май находится в проработке в рамках стандартного трехмесячного планирования.



В пресс-службе автогиганта подчеркнули, что КАМАЗ традиционно выпускает приказы о возможном объявлении неполной рабочей недели в сложные для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока исполнения. В последний раз такой приказ компания выпускала в начале пандемии в 2020 году, но на неполную неделю не перешла.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на совещании, посвященном вопросам социально-экономической поддержки регионов России. Отдельно он остановился на челнинском предприятии и предупредил, что КАМАЗу грозит снижение объемов производства на 40%, а около 15 тысяч сотрудников будут вынуждены уйти в режим простоя. Минниханов попросил оказать федеральную поддержку в части решения данной проблемы.



Татьяна Леухина