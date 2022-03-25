Андрей Белофастов: «Я сказал, что хочу поехать на Олимпиаду, в Париж-2024»

Все сборники согласились с призывом главного тренера

Завершившийся в Казани «Финал четырех» чемпионата России по водному поло собрал в бассейне «Оргсинтез» практически весь цвет национального ватерпола. Среди собравшихся и главный тренер национальной сборной Андрей Белофастов, совмещающий работу в главной команде с ежедневной практикой в питерской «Балтике». «Реальное время» представляет эксклюзивное интервью с наставником сборной.

Поздравляю, тебя уволили. Но есть и хорошие новости

— Андрей Владимирович, как вы восприняли назначение, велись ли разговоры заранее? На матчах в Астрахани работали уже с осознанием того факта, что вы — тренер национальной сборной?

— Когда проходил тренерский совет по назначению главного тренера сборной, я вообще летел в самолете. Тогда все происходило через систему Zoom, Александр Гайдуков отчитывался о нашей работе в олимпийском цикле Токио-2020, я считаю, что это был сильный доклад, к которому мы очень хорошо подготовились, собрав всю необходимую информацию. Когда уже наш самолет приземлялся в Астрахани, где должна была проходить очередная календарная игра чемпионата страны, то я включил телефон, на который посыпались поздравления, смысл которых я поначалу не мог понять.

— Вроде этого: поздравляю, тебя уволили, но есть и хорошие новости?

— Что-то вроде этого. Мой коллега по тренерскому цеху питерской «Балтики» Дмитрий Иришичев примерно так и написал. Я не дочитал всю новость в целом и увидел только то, что меня уволили с поста помощника главного тренера женской сборной. Хотя до этого дня у меня состоялись консультации с руководством федерации, но жизнь научила, что ни во что можно не верить до конца, пока само событие не состоялось и не получены четкие гарантии.

После назначения главным тренером сборной меня попросили завести страничку в «Инстаграм», чтобы иметь возможность информировать всех о состоянии дел в главной команде страны. Хотя до этого времени у меня ничего подобного не было, я не состоял ни в каких соцсетях и нормально себя при этом чувствовал. Я решил, что подумаю об этом, но не сейчас, поскольку у меня были совершенно другие задачи и мысли.

Фото: Олег Тихонов

Жизнь научила, что ни во что можно не верить до конца, пока само событие не состоялось и не получены четкие гарантии

— Но мне сложно представить, что подобное можно советовать, допустим, Карпину или Саммелвуо, поскольку там существуют пресс-службы со специально обученными людьми, как говорится.

— С одной стороны — сложно вести полноценный тренировочный процесс и вести «Инстаграм». С другой стороны — я не вижу в этом проблем для себя, поскольку существуют вещи, которые вообще нельзя выносить на суд общественности. В этом плане мое личное участие в ведении подобной соцсети было бы оправданным. Команда — это очень сложный механизм, и в отношении нее нужно быть очень осторожным, особенно на начальном этапе работы.

«Слово, сказанное на эмоциях, может быть перестроено в другом контексте»

— Кстати, и здесь, наверное, уместен пример с Карпиным, которого эта открытость и импульсивность поставила в двойственное положение, когда после поражения от Хорватии он сначала признался, что не готов дальше работать со сборной, а затем извинялся, поменяв свое мнение. У него как раз прослеживалась та самая рефлексия, которую Валерий Георгиевич вынес на публику.

— Да, именно так. Любое слово, сказанное на эмоциях, в дальнейшем может быть перестроено и в совершенно другом контексте перенаправлено против тебя же. У меня бывали такие ситуации, что заставляет сейчас быть очень сдержанным и точным в своих высказываниях. Самая известная ситуация с чемпионата мира в Корее, когда мои слова про зарплаты тренерам были истолкованы так, что в дальнейшем было очень неприятно это читать. Самое интересное, что этих журналистов, которые затем транслировали мои слова, исказив их изначальный смысл, я за последние два года больше так и не увидел. В этом отношении я хочу поблагодарить главного тренера сборной страны Александра Гайдукова, который полностью поддержал меня в тот момент.

— Отличие нынешнего олимпийского цикла в том, что перед его началом сборная потеряла сразу двух ведущих игроков, чего ранее просто не бывало.

— Да, мы потеряли Константина Харькова, перешедшего в сборную Хорватии, Ивана Нагаева, который мог бы выступать за «Синтез», но в итоге вынужден был уехать в очень сильную команду Ганновера в Германию, за сборную которой он и будет теперь выступать. Да, в водном поло есть достаточно много случаев, когда ватерполисты играли за одну сборную, а потом еще и возвращались (голландец-немец-голландец Винкельхорст, хорват-бразилец-хорват Врлич, испанец-бразилец-испанец Перроне, нынешний тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе, Грузия-Россия-Грузия). Но возраст Нагаева, скорее всего, исключает такую возможность, а вот 24-летний Харьков еще может вернуться. В перспективе можно было бы рассмотреть белоруса Константина Аверка (воспитанник системы «Штурм-2002», как и его младший брат, выступающий пока за юниорскую команду Беларуси), но вопрос о предоставлении ему российского гражданства не был решен, и он будет играть за сборную Черногории. И Харьков, и Аверка игроки 1997 года рождения, самого продуктивного на данное время, и мы не можем себе позволить разбрасываться ватерполистами подобного уровня и потенциала.

Иван Нагаев мог бы выступать за «Синтез», но в итоге вынужден был уехать в очень сильную команду Ганновера в Германию. Фото Agencia EFE

По узбекистанцу Кириллу Рустамову немного другие отзывы. Это практически ватерпольный самородок, у него прекрасно развитое игровое мышление, но у него не хватает данных. Имея на его позиции Дмитрия Холода или Аделя Латыпова, неправомерно было бы привлекать в сборную человека со стороны, не имеющего даже российского гражданства. Именно Холод, а также названные Нагаев и Харьков и прекрасно выступающий сейчас за венгерский «Ференцварош» Данил Меркулов в прошлом цикле составляли ударную силу сборной России. Их отличие в том, что они все выступали за сильные заграничные клубы, как и Аверка, выступающий сейчас в Испании. Любой игрок, выезжающий сейчас за границу, обязан прибавлять, и все перечисленные это и делали, прежде всего за счет плотного графика выступлений в сильном чемпионате.

«В «Балтике» все очень органично развивается»

— Кстати, как распределялась работа на троих человек в Питере. Я в какой-то из статей писал, что такой штат там был и ранее, там еще Дмитрий Дудкин работал, по-моему. То есть это какое-то питерское ноу-хау.

— Это стало практиковаться с моим приходом в тренерский штаб. Но ошибкой будет считать, что нас трое. Просто Сергей Горовой — это, по сути, локомотив питерской «Балтики», в какой-то степени еще и ее спонсор, сам в прошлом сильный ватерполист сборной Казахстана, выступал за «Динамо», «Штурм-2002», «Синтез», кстати. Он очень любит водное поло, ему нравится быть вовлеченным в тренерский процесс, хотя по должности он генеральный директор клуба, что позволяет находиться на тренерском мостике во время календарных игр. Вообще, касаемо «Балтики» у нас все очень гармонично складывается, и имеющийся триумвират позволит мне отвлекаться на работу в сборной без ущерба для клуба.

— Интересен ваш взгляд на положение ватерпольной школы в Волгограде.

— Сейчас Волгоград потерял вторую команду, что очень обидно, поскольку молодые ребята, которые там росли последние годы, остались без игровой практики, а детские команды скатываются вниз в розыгрыше первенства России. Там необходима качественная работа с тренерами, но это общероссийская проблема. Слава Богу, что в Казани это налажено, есть неплохой тренерский состав, есть школы в Питере, но там тоже есть куда расти в подготовке тренерских кадров.

Фото waterpolo.ru

На первой встрече с кандидатами в национальную сборную я сказал, что хочу поехать на Олимпиаду-2024 в Париже. Вопрос в том, поедут ли они со мной

«Есть оптимизм, связанный с тем, что в детские команды пришли молодые тренеры»

— Но это ваш взгляд на вещи. А есть, наверняка, и противоположный. Если в Казани детские тренеры составляют некую пирамиду вместе с тренерским коллективом основной и молодежной команд, то в Питере три школы. Вы можете говорить, что вам нужна единая методика, подготовка, допустим, игроков определенных амплуа, а вам могут ответить, что им нужнее медали, чтобы было достойное финансирование и зарплаты, а для медалей необходим форсаж «здесь и сейчас».

— Правильно, так и происходит, что каждый тренер считает, что он самый умный, сильный и правильный. Касаемо нас, с «Невской волной» мы непосредственно находимся на одном объекте, «Экран» или «ВоВиС» это уже несколько другая иерархия, и наши контакты не настолько тесны. Но нужно понимать, что молодого игрока, приходящего в команду мастеров, не надо было учить заново или, что еще хуже, переучивать. И тренер основной команды должен внедрять или даже навязывать методики, по которым должна строиться работа во всех звеньях этой цепочки, на всех этажах пирамиды. Но сейчас все-таки есть оптимизм, связанный с тем, что в детские команды пришли достаточно молодые тренеры, которые строят работу уже по современным методикам.

— А кто за границей может стать примером с точки зрения развития водного поло?

— Америка, хотя бы с точки зрения развития женского водного поло. Там в университетах выделяется до четырех бесплатных мест в мужских командах и восемь бесплатных мест для женского ватерпола, что позволяет привлекать в студенческие команды сильнейших спортсменок. У нас туда уехала Елена Котанчан, которая котировалась как претендент в национальную сборную, но на данный момент она выбрала обучение в американском вузе. Я буду постоянно помнить тот период жизни, который посвятил работе в женской национальной сборной, когда стартовали примерно с той же позиции, в которой сейчас находится мужская сборная, финишировав на домашнем чемпионате в Казани-2015 на восьмом месте, и тогда было очень много скептиков, считавших, что наш тандем с Гайдуковым это вариант максимум на три месяца, после чего будут другие тренеры. В итоге было приятно работать в этом коллективе, и за этот период мы завоевали 12 комплектов наград. Одновременно трудясь с мужскими коллективами, многое я с Гайдуковым внедрял в работу с женской командой, и, наверное, именно это позволило достичь многих успехов. Но сейчас я полностью переключаюсь на работу с мужской командой, совмещая ее с клубной деятельностью.

Считаю, что мое назначение это и определенный аванс, и тот факт, что учли мои прошлые успехи на клубной работе. Если не сейчас, то когда? И на первой встрече с кандидатами в национальную сборную я сказал, что хочу поехать на Олимпиаду-2024 в Париже. Вопрос в том, поедут ли они со мной. Все, кто был на той встрече, изъявили это желание. Будем работать...



Джаудат Абдуллин