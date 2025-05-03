Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список из 43 российских спортсменов, которым был присвоен нейтральный статус. Об этом пишет РИА «Новости».

В списке оказались 17 художественных гимнасток, среди которых Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина и другие. Также в перечень вошли 14 спортивных гимнастов, включая Ангелину Мельникову, Марию Агафонову, Алену Глотову и других. Кроме того, нейтральный статус получили 12 российских прыгунов на батуте: Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и другие.

С 1 января 2024 года FIG допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако в марте 2025 года Федерация гимнастики России подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, но по четырем из них получила отказ. Из-за этого 5 апреля все российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе.

Вопрос нейтральных атлетов будет обсуждаться на заседании исполкома FIG 7–8 мая. Спортивный арбитражный суд зарегистрировал восемь жалоб от Федерации гимнастики России на FIG по решениям о нейтральном статусе.

Рената Валеева