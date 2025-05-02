Овечкин не вошел в тройку номинантов на «Билл Мастертон Трофи»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в финальную тройку претендентов на приз «Билл Мастертон Трофи», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

В список финалистов вошли вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг и форвард «Коламбуса» Шон Монахан. Отметим, что российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов также был номинирован на награду от своей команды.

Премия «Билл Мастертон Трофи» была учреждена в 1968 году и названа в честь хоккеиста Билла Мастертона, скончавшегося от травм, полученных во время матча. Приз ежегодно вручается игроку, продемонстрировавшему спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Россияне ранее никогда не становились обладателями этой награды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, будучи задрафтованным клубом под первым номером в 2004 году. В его активе множество индивидуальных наград, включая три победы в номинации на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата, девять раз он становился лучшим снайпером лиги.

В 2018 году хоккеист выиграл Кубок Стэнли. 6 апреля 2024 года 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Матвей Гавриков