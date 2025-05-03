ЭСК поддержала решение судьи по неназначению пенальти в матче «Рубин» — «Факел»

Фото: Динар Фатыхов

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные моменты матча 26-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и воронежским «Факелом». Об этом пишет пресс-служба.

Первый эпизод касался обращения ФК «Факел» относительно решения судьи Романа Сафьяна не назначать пенальти в ворота «Рубина» на 15-й минуте. ЭСК единогласно пришла к выводу, что арбитр поступил правильно, не назначив пенальти. Комиссия объяснила свое решение тем, что защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов сыграл в мяч в единоборстве с игроком «Факела» Игорем Калининым, а последующий контакт между игроками был неизбежным и ненаказуемым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй эпизод, рассмотренный по обращению департамента судейства и инспектирования РФС, касался решения судьи не назначать пенальти в ворота «Факела» на 80-й минуте. В этом случае ЭСК единогласно признала ошибку арбитра, отметив, что пенальти в ворота «Факела» следовало назначить.

Основанием для такого решения стало то, что защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживал рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова, что повлияло на баланс игрока и его возможность сыграть в мяч.

Тогда «Рубин» одержал волевую победу над «Факелом» со счетом 2:1.

Рената Валеева