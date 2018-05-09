Белофастов Андрей Владимирович

Общая информация

Родился 2 октября 1969 года в Киеве.

Образование:

1994 г. — Киевский государственный институт физической культуры

Трудовая деятельность:

С 1986 — 1989 гг. — игрок команды «Динамо» (г. Киев).

С 1990 — 1992 гг. — игрок команды «Динамо» (г. Москва).

С 1992 -1994 гг. — игрок команды «Младость» (г. Загреб).

С 1994 — 1998 гг. — игрок команды «CN MArseille» (г. Марсель).

С 1998 — 2000 гг. — игрок команды «Дубровник» (г. Дубровник).

С 2000 -2001 гг. — игрок команды «Юг Дубровник» (г. Дубровник).

С 2001 — 2002 гг. — игрок команды «Триглав» (г. Крань, Словения).

С 2002 — 2003 гг. — игрок команды «Боляско» (г. Генуя, Италия).

С 2003 — 2004 гг — игрок команды «Бизолати Кремона» (г. Кремона, Италия).

С 2004 -2009 гг. — игрок команды «Синтез» (г. Казань).

В 2015 г. — тренер юниорской женской сборной команды России.

В 2016 г. — тренер женской сборной команды России.

С 2017 г. — главный тренер ВК «Синтез-Казань».

Заслуженный мастер спорта (водное поло).

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