Белофастов Андрей Владимирович
Общая информация
Родился 2 октября 1969 года в Киеве.
Образование:
1994 г. — Киевский государственный институт физической культуры
Трудовая деятельность:
С 1986 — 1989 гг. — игрок команды «Динамо» (г. Киев).
С 1990 — 1992 гг. — игрок команды «Динамо» (г. Москва).
С 1992 -1994 гг. — игрок команды «Младость» (г. Загреб).
С 1994 — 1998 гг. — игрок команды «CN MArseille» (г. Марсель).
С 1998 — 2000 гг. — игрок команды «Дубровник» (г. Дубровник).
С 2000 -2001 гг. — игрок команды «Юг Дубровник» (г. Дубровник).
С 2001 — 2002 гг. — игрок команды «Триглав» (г. Крань, Словения).
С 2002 — 2003 гг. — игрок команды «Боляско» (г. Генуя, Италия).
С 2003 — 2004 гг — игрок команды «Бизолати Кремона» (г. Кремона, Италия).
С 2004 -2009 гг. — игрок команды «Синтез» (г. Казань).
В 2015 г. — тренер юниорской женской сборной команды России.
В 2016 г. — тренер женской сборной команды России.
С 2017 г. — главный тренер ВК «Синтез-Казань».
Заслуженный мастер спорта (водное поло).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 7, Плавательный бассейн "Оргсинтез"
- Телефон: +7(843) 562-22-61
- Email: sintezwaterpolo@mail.ru
- Сайт: www.sintez-kazan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018