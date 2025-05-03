«Рубин» назвал состав на игру против «Краснодара»
«Рубин» определился с составом на матч против «Краснодара» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.
В стартовый состав «Рубина» вернулся нападающий Мирлинд Даку, пропускавший прошлый тур чемпионата из-за дисквалификации.
В запасе остался защитник Илья Рожков, получивший травму в игре с «Факелом» (2:1). Вместо него с первых минут появится Руслан Безруков, который оформил дубль в ворота воронежцев.
В воротах «Краснодара» сыграет Станислав Агкацев, несмотря на перелом мизинца в прошлом туре с махачкалинским «Динамо» (3:2).
Матч в Краснодаре в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
«Краснодар» лидирует в чемпионате после 26 туров, «Рубин» идет на седьмом месте в турнирной таблице. Казанцы еще ни разу не побеждали краснодарцев в гостях за всю историю противостояния команд.
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