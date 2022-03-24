Александр Малькевич: «Огромное лобби фанатов Whatsapp не даст ничего с ним сделать»

Член Общественной палаты России рассказал, почему предлагает заблокировать мессенджер

Следом за соцсетями Facebook* и Instagram* в России должен быть запрещен и заблокирован и WhatsApp, принадлежащий признанной экстремистской организацией американской корпорации Meta**, заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. Свое решение он пояснил тем, что в этом мессенджере распространяется огромное число ложной информации. В беседе с «Реальным временем» эксперт подробно разъяснил свою точку зрения, а также ответил на вопросы, как быть постоянным пользователям сервиса, уже не представляющим жизни без родительских, домовых чатов в WhatsApp.

«Как у экстремистов может быть два продукта экстремистских, а третий — нормальный?»

Вопреки своему недавнему заявлению о том, что в России следует заблокировать и Whatsapp, говорить о блокировке мессенджера, по мнению Александра Малькевича, пока рано. Глава рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей интернета пояснил «Реальному времени» это расхождение тем, что он лишь задался вопросом: почему одни продукты экстремистской организации запрещены, а другие — нет.

— Мне кажется, что переживать рано. Общество вправе задавать риторические вопросы. Например о том, что если вся организация признана экстремистской, и два продукта организации признаны экстремистскими, то почему третий является исключением из правил? В этом есть определенная странность, — считает Малькевич.

Сегодня довольно сложно представить россиян без этого мессенджера, который они активно используют не только для общения с близкими и друзьями. Родительские чаты — для общения с учителями по вопросам учебы детей в школах, чаты по интересам, объединяющие разные сообщества, например, молодых мам или спортсменов. Чего стоят только домовые чаты, созданные в WhatsApp для коммуникации, которые по сути переросли в стихийную форму местного самоуправления эпохи мобильного интернета. Ведь в огромных многоэтажных домах с сотнями квартир чаты в смартфоне сводят онлайн соседей, которых иначе никогда не собрать вместе.

Сегодня довольно сложно представить россиян без этого мессенджера, который они активно используют не только для общения с близкими и друзьями. Фото: pixabay.com

Тем не менее, по мнению эксперта, перейти из одного мессенджера в другой — несложно. Процесс обмена сообщениями и создания групповых чатов в том же Telegram мало чем отличается от Whatsapp, считает Александр Малькевич:

— Что касается групповых чатов домов, строго говоря, создать их можно на любой площадке. Это вообще не проблема. Но не нужно забегать вперед. Я думаю, что огромное лобби фанатов Whatsapp не даст ничего с ним сделать, но это не самая главная проблема. Я обозначил два вопроса: как у экстремистов может быть два продукта экстремистских, а третий — нормальный? Это несколько странно, должна быть логика во всех действиях. Второй вопрос, совершенно не отрегулирована история с существованием на площадках экстремистской корпорации Meta** представителей государственных СМИ, госкорпораций, госорганизаций, органов власти.

«Чиновники отправляют через Whatsapp документы, закрытого рода информацию»

Одна из главных проблем, на которую обращает внимание Малькевич, использование мессенджера от Meta** государственными чиновниками и применение его как средства документооборота.

— Да пусть домовые чаты в Whatsapp существуют, вопрос же в том, что чиновники или представители госбизнеса отправляют друг другу через Whatsapp документы, справки, закрытого рода информацию, которую читают, и этого никто не скрывает, американские спецслужбы. А уж особенно сейчас сканируют все на свете. Здесь даже нет вопроса, правильно это или нет. Это давно уже было сформулировано Милюковым: глупость или предательство?

Одна из главных проблем, на которую обращает внимание Малькевич, использование мессенджера от Meta** государственными чиновниками. Фото: tatarstan.ru

Глава рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей интернета отмечает, что в случае блокировки Whatsapp, альтернатив немало. Некоторые мессенджеры, по его словам, даже удобнее и обладают большим числом полезных функций. При этом освоить их пожилым людям могут помочь дети и внуки.

— Мессенджеров на самом деле немало. Есть и ICQ, который сейчас перепрошивается, есть «ТамТам», есть Viber, есть Telegram, в конце концов, SMS. Альтернативы Whatsapp есть. Объективно Whatsapp не очень удобен. В Telegram можно создавать папки, разделив все чаты по группам — семья, друзья, работа и так далее. Функционал гораздо больше и удобнее, — считает Александр Малькевич.

«Telegram будет перегруженным»

Вместе с тем, блокировка Instagram* и Facebook* повлияла на пользователей Telegram, и те, кто пользовался соцсетью от Павла Дурова, как источником новостей, рискуют получить замусоренную ленту. Однако, по мнению Александра Малькевича, подобная трудность легко устраняется возможностями мессенджера:

— Telegram как источник новостей подвергся нашествию огромного количества случайных пользователей, хлынувших туда из Instagram* и Facebook* создавать свои канальчики на 50, 100, 150 пользователей, и мусорят ленту, это правда, Telegram будет перегруженным. Но при желании, повторюсь, создать все эти папки несложно.

Нынешняя блокировка социальных сетей и возможность легко обойти запрет создают совсем неоднозначную ситуацию. Фото: pixabay.com

Александр Малькевич в разговоре с «Реальным временем» подчеркнул, что нынешняя блокировка социальных сетей и возможность легко обойти запрет создают совсем неоднозначную ситуацию.

— Если нет жестокого запрета, то люди начинают пользоваться, значит тем самым мы поощряем VPN-сервисы, анонимайзеры. Насколько это хорошо — большой вопрос. Правильно ли это? Сомневаюсь. Должны быть прописаны четкие правила и ориентиры. В отсутствие жесткого запрета люди начинают искать обходные пути. Что не запрещено, то разрешено, это дает плохой пример людям, — убежден эксперт.

* Соцсети, признанные в России экстремистскими

**Запрещенная в России организация